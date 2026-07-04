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Jürgen Klopp, « la meilleure solution » pour l’Allemagne, mais une légende met en garde : la DFB doit tirer les leçons de son échec à la Coupe du monde
Matthaus réclame une réforme en profondeur
L’icône du football allemand Lothar Matthäus réclame une refonte complète de la DFB après l’élimination surprise de la Mannschaft en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour lui, les dysfonctionnements dépassent largement la simple question de l’entraîneur.
« Il faut tout passer au crible et chacun au sein de la DFB doit se remettre en question », a déclaré Matthäus à Sky Sport. « Ce n’est pas seulement le sélectionneur national, mais tous les responsables de la DFB qui doivent assumer la responsabilité de cet nouvel échec cuisant de l’Allemagne en Coupe du monde. La première grande erreur a été la prolongation du contrat de Nagelsmann, il y a près d’un an. »
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Sous la pression, Nagelsmann a dû quitter son poste.
Nagelsmann a officiellement quitté ses fonctions quelques jours seulement après l’élimination de l’équipe, suite à une défaite cruelle 4-3 aux tirs au but contre le Paraguay. Âgé de 38 ans, le sélectionneur avait d’abord manifesté son intention de rester, mais il a finalement cédé à la pression croissante des dirigeants de la fédération et de l’opinion publique.
Matthäus a critiqué la gestion de la situation, estimant que la DFB n’avait pas eu le courage de trancher. « À la DFB, il faut prendre des décisions difficiles, qui font parfois mal. On a toujours tendance à vouloir enrober les choses », a-t-il déclaré.
« Nagelsmann a finalement démissionné alors qu’il ne voulait pas le faire il y a trois jours. Je suppose que la pression s’est accumulée – non seulement de la part de la DFB, mais aussi de la part du public. Mais on peut aussi simplement dire que certaines choses n’ont pas fonctionné, même si Nagelsmann n’est évidemment pas le seul à blâmer. »
Klopp, présenté comme le sauveur
Alors que la quête d’un successeur s’intensifie, tous les regards se tournent vers l’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Matthäus est convaincu que ce technicien de 57 ans est l’unique candidat capable de redonner à l’Allemagne son statut de puissance mondiale avant le début du prochain cycle de grands tournois.
« Si Klopp devenait sélectionneur national – ce que nous supposons tous –, il serait, à mon avis, la meilleure solution que la DFB puisse espérer », a expliqué Matthäus. « Avec lui, vous auriez le candidat dont vous avez besoin pour renouer avec le succès lors des prochains tournois. »
La DFB a confirmé que Klopp avait manifesté son intérêt pour prendre la succession de Nagelsmann, et le technicien légendaire s’est depuis dit « prêt » à retrouver le banc.
« Il y a environ deux ans, j’ai fait une pause à Liverpool et j’ai déclaré que je n’avais plus l’énergie nécessaire pour un autre poste ou pour une nouvelle année à Liverpool », a-t-il déclaré. « Depuis, j’ai plus que rechargé mes batteries, je suis prêt. »
- AFP
Les changements structurels restent indispensables
Malgré l’engouement autour d’une possible arrivée de Klopp, Matthäus a averti qu’un simple changement d’entraîneur ne suffirait pas à régler les problèmes structurels. Le champion du monde estime que la DFB doit cesser de protéger ses dirigeants et se concentrer sur une véritable progression sportive.
Nagelsmann a résumé son départ en déclarant : « Cette décision n’a pas été facile à prendre pour moi. Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après une déception aussi amère, elle mérite d’avoir la chance de prendre un nouveau départ. » Reste à voir si ce nouveau départ se fera avec Klopp aux côtés de l’actuel directeur sportif Rudi Voller, même si Matthaus estime que conserver Voller est « toujours un atout majeur ».
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