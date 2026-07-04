Jürgen Klopp, « la meilleure solution » pour l’Allemagne, mais une légende met en garde : la DFB doit tirer les leçons de son échec à la Coupe du monde

Nagelsmann a officiellement quitté ses fonctions quelques jours seulement après l’élimination de l’équipe, suite à une défaite cruelle 4-3 aux tirs au but contre le Paraguay. Âgé de 38 ans, le sélectionneur avait d’abord manifesté son intention de rester, mais il a finalement cédé à la pression croissante des dirigeants de la fédération et de l’opinion publique.

Matthäus a critiqué la gestion de la situation, estimant que la DFB n’avait pas eu le courage de trancher. « À la DFB, il faut prendre des décisions difficiles, qui font parfois mal. On a toujours tendance à vouloir enrober les choses », a-t-il déclaré.

« Nagelsmann a finalement démissionné alors qu’il ne voulait pas le faire il y a trois jours. Je suppose que la pression s’est accumulée – non seulement de la part de la DFB, mais aussi de la part du public. Mais on peut aussi simplement dire que certaines choses n’ont pas fonctionné, même si Nagelsmann n’est évidemment pas le seul à blâmer. »