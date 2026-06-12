Getty Images Sport
Traduit par
Jürgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool, n’a pas été impressionné par le match d’ouverture de la Coupe du monde, qu’il a jugé « médiocre sur le plan tactique », pointant du doigt les faiblesses défensives du Mexique
Le match d'ouverture suscite des critiques
Le Mexique, coorganisateur de la compétition, a entamé son troisième tournoi à domicile par une victoire historique face à l’Afrique du Sud, grâce à des buts de Julián Quiñones et de l’attaquant vétéran Raúl Jiménez. Toutefois, la rencontre a été éclipsée par une crise disciplinaire sans précédent, orchestrée par l’arbitre Wilton Sampaio, qui a brandi pas moins de trois cartons rouges. Les Sud-Africains Yaya Sithole et Themba Zwane ont été expulsés, avant que le capitaine mexicain César Montes ne reçoive à son tour un carton rouge en fin de match pour une faute professionnelle.
- Getty Images Sport
Klopp critique sévèrement les schémas tactiques.
En tant que commentateur télévisé, Jürgen Klopp a exprimé son profond mécontentement face au niveau technique général de la rencontre, remettant en question la discipline tactique des deux équipes après le dernier carton rouge. Il a déclaré : « Cette situation résume assez bien l'ensemble du match. Sur le plan tactique, c'était tout simplement médiocre ! À 11 contre 9, on se fait même contrer parce que la défense était trop basse. Un problème récurrent dont l’Afrique du Sud n’a pourtant pas su profiter. »
Les spécialistes partagent un sentiment d’amertume
L’analyse sans concession de Jürgen Klopp a été largement reprise à l’antenne, plusieurs consultants estimant que cette rencontre d’ouverture très attendue manquait de l’intensité caractéristique des affiches de haut niveau.
L’ancien international allemand Christoph Kramer a fait part de sa déception face au manque d’intensité sur la pelouse : « On ressent une ambiance électrique, et j’attendais cette intensité, ces espaces qui s’ouvrent. Je m’attendais à de véritables batailles sur le terrain, mais cela n’a pas vraiment été le cas. C’est bien qu’ils jouent là-bas, mais ça ressemblait davantage à un match de charité. »
Le vétéran entraîneur allemand Christian Streich a abondé dans le même sens, pointant du doigt le manque de discipline tactique et d’esprit de combat de la nation africaine : « J’ai été déçu par l’Afrique du Sud, car je pensais qu’elle serait mieux organisée et ferait preuve de plus de combativité. »
- AFP
Des ajustements défensifs sont nécessaires
Bien qu’il ait empoché les trois points, El Tri doit rapidement corriger les failles tactiques pointées par les experts avant de défier des adversaires à l’attaque plus redoutable lors de la suite de la phase de groupes. La suspension du capitaine Montes crée d’ailleurs un casse-tête immédiat pour le staff technique, contraint de remanier sa défense.
De leur côté, les Sud-Africains, fortement diminués, doivent rapidement retrouver discipline et organisation pour entretenir un espoir réaliste de qualification pour les huitièmes de finale.