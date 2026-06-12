L’analyse sans concession de Jürgen Klopp a été largement reprise à l’antenne, plusieurs consultants estimant que cette rencontre d’ouverture très attendue manquait de l’intensité caractéristique des affiches de haut niveau.

L’ancien international allemand Christoph Kramer a fait part de sa déception face au manque d’intensité sur la pelouse : « On ressent une ambiance électrique, et j’attendais cette intensité, ces espaces qui s’ouvrent. Je m’attendais à de véritables batailles sur le terrain, mais cela n’a pas vraiment été le cas. C’est bien qu’ils jouent là-bas, mais ça ressemblait davantage à un match de charité. »

Le vétéran entraîneur allemand Christian Streich a abondé dans le même sens, pointant du doigt le manque de discipline tactique et d’esprit de combat de la nation africaine : « J’ai été déçu par l’Afrique du Sud, car je pensais qu’elle serait mieux organisée et ferait preuve de plus de combativité. »