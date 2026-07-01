Jürgen Klopp insufflera un « nouvel optimisme » à la Mannschaft, prédit Bastian Schweinsteiger, convaincu que l’ex-coach de Liverpool prendra la succession de Julian Nagelsmann après l’élimination en Coupe du monde

Au lendemain de l’élimination surprise de l’Allemagne en 16es de finale, Bastian Schweinsteiger, ancien vainqueur de la Coupe du monde, s’est dit convaincu qu’un changement à la tête de la sélection était imminent. S’exprimant en tant que consultant pour la chaîne ARD, le légendaire milieu de terrain a laissé entendre que la voie se dégageait pour que Jürgen Klopp prenne enfin les rênes de l’équipe nationale. « Je pense que cela va se produire », a déclaré Schweinsteiger lorsqu’on lui a demandé si Klopp était susceptible de succéder à Nagelsmann. « Rien n’est encore acté, mais je ressens profondément que cette issue est probable. »

L’ancienne star du Bayern Munich a souligné l’autorité naturelle que l’ex-coach de Liverpool apporterait à une fédération en pleine tourmente. « Si Jürgen Klopp devenait sélectionneur national, il apporterait également avec lui une telle assise de pouvoir », a ajouté Schweinsteiger. « La DFB est déjà en état d’urgence, et j’ai le sentiment que cela va se produire. »

Ces appels au changement surviennent après un creux historique pour la DFB-Elf, éliminée de façon prématurée et désastreuse de la Coupe du monde 2026. Malgré de grandes ambitions, l’Allemagne a subi un choc monumental en échouant contre le Paraguay – un adversaire classé 31 places derrière elle – avant de s’incliner pour la première fois de son histoire aux tirs au but (4-3) dans un Mondial.