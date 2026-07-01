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Jürgen Klopp insufflera un « nouvel optimisme » à la Mannschaft, prédit Bastian Schweinsteiger, convaincu que l’ex-coach de Liverpool prendra la succession de Julian Nagelsmann après l’élimination en Coupe du monde
Schweinsteiger anticipe l'arrivée de Klopp
Au lendemain de l’élimination surprise de l’Allemagne en 16es de finale, Bastian Schweinsteiger, ancien vainqueur de la Coupe du monde, s’est dit convaincu qu’un changement à la tête de la sélection était imminent. S’exprimant en tant que consultant pour la chaîne ARD, le légendaire milieu de terrain a laissé entendre que la voie se dégageait pour que Jürgen Klopp prenne enfin les rênes de l’équipe nationale. « Je pense que cela va se produire », a déclaré Schweinsteiger lorsqu’on lui a demandé si Klopp était susceptible de succéder à Nagelsmann. « Rien n’est encore acté, mais je ressens profondément que cette issue est probable. »
L’ancienne star du Bayern Munich a souligné l’autorité naturelle que l’ex-coach de Liverpool apporterait à une fédération en pleine tourmente. « Si Jürgen Klopp devenait sélectionneur national, il apporterait également avec lui une telle assise de pouvoir », a ajouté Schweinsteiger. « La DFB est déjà en état d’urgence, et j’ai le sentiment que cela va se produire. »
Ces appels au changement surviennent après un creux historique pour la DFB-Elf, éliminée de façon prématurée et désastreuse de la Coupe du monde 2026. Malgré de grandes ambitions, l’Allemagne a subi un choc monumental en échouant contre le Paraguay – un adversaire classé 31 places derrière elle – avant de s’incliner pour la première fois de son histoire aux tirs au but (4-3) dans un Mondial.
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La fin de l'ère Nagelsmann ?
Sous contrat jusqu’en 2028, Nagelsmann reste néanmoins sous le feu des projecteurs : la direction de la DFB examine avec attention son avenir. Pour Schweinsteiger, même si Klopp n’est pas une option immédiate, la fédération doit sérieusement réfléchir à un changement d’entraîneur afin de redynamiser l’équipe en vue de l’Euro 2028.
« Après une élimination comme celle-là, on en vient toujours à parler de l’entraîneur », a déclaré Schweinsteiger. « Je pense que Jürgen Klopp est un excellent entraîneur et qu’il peut insuffler un nouvel élan d’optimisme. Je pense que ce serait très important dans la perspective du Championnat d’Europe. »
Les dirigeants de la DFB, dont le président Bernd Neuendorf, le vice-président Hans-Joachim Watzke et le directeur sportif Rudi Völler, doivent se réunir sous peu pour réaliser un débriefing approfondi de cet échec. Pour beaucoup, la défaite face au Paraguay a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, venant clore un cycle durant lequel l’Allemagne n’a pas répondu à ses standards historiques sur la scène internationale. Alors que la pression monte en faveur d’un remaniement de l’encadrement, Klopp apparaît comme une cible de choix ; selon certaines informations, l’ancien entraîneur de Liverpool considère que diriger une équipe lors d’une Coupe du monde est l’une de ses dernières ambitions dans le monde du football, et il lorgne notamment sur la phase finale de 2030. Cependant, la perspective de l’Euro 2028, qui se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande, pourrait également s’avérer très attrayante pour un homme qui a passé près d’une décennie en Angleterre.
L'Allemagne traverse actuellement une crise d'identité.
Au-delà des questions tactiques sur le terrain, Schweinsteiger a dressé un bilan cinglant de l’« ADN » du football allemand, laissant entendre que la nation avait perdu cette combativité qui la rendait autrefois redoutable dans le monde entier. « Mes anciens coéquipiers me disent que nous avons perdu notre ADN », a-t-il fait remarquer. « Il y a des années, nous avons commis l’erreur de ne rechercher que des solutions purement footballistiques. Nous avons abandonné ou négligé nos propres forces et vertus, celles-là mêmes pour lesquelles nous étions respectés à l’étranger. »
Il a poursuivi en suggérant que l’équipe actuelle manque de la présence physique nécessaire pour rivaliser avec les nations émergentes. « Aujourd’hui, nous n’avons plus les solutions footballistiques lors des matchs – et en termes de robustesse et d’intensité, nous ne pouvons plus suivre le rythme. Le Mexique, par exemple, en a davantage que nous. Nous avons commis de grosses erreurs par le passé et nous avons désormais été éliminés prématurément à trois reprises en Coupe du monde ; ce n’est plus une coïncidence. »
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Klopp garde son calme malgré les rumeurs
Alors que les rumeurs concernant sa nomination s’intensifient, Klopp reste prudent dans ses déclarations publiques tout en intervenant comme consultant pendant le tournoi. Âgé de 59 ans et récemment devenu directeur du football mondial chez Red Bull, il n’a pas officiellement fermé la porte, mais s’est gardé de critiquer l’entraîneur en poste. « Je n’y ai pas encore réfléchi », a-t-il récemment déclaré au sujet des rumeurs le liant à la sélection nationale. « Je comprends que, quand on parle du poste de sélectionneur national, mon nom soit évoqué d’une manière ou d’une autre. Mais ce n’est pas le moment d’en discuter sérieusement. Je n’ai rien à ajouter sur le sujet. »