Jürgen Klopp fait appel à une ancienne star de Manchester City et de l’Argentine pour prendre les rênes du RB Leipzig, après le limogeage d’Ole Werner au terme d’une seule saison

Le RB Leipzig a officiellement décidé de démettre Werner de ses fonctions, comme cela a été confirmé mercredi. Le départ de l’entraîneur de 38 ans intervient malgré une saison au cours de laquelle le club s’est qualifié pour la Ligue des champions, mais la direction, soutenue par le directeur sportif Marcel Schafer, a estimé qu’un changement de cap était nécessaire pour répondre aux ambitions élevées du club.

Ce remaniement ne concerne pas uniquement Werner : les entraîneurs adjoints Patrick Kohlmann et Tom Cichon ont également été démis de leurs fonctions. Cette décision stratégique majeure, actée par Red Bull, annonce une nouvelle ère sous l’influence de Jürgen Klopp, désormais responsable des opérations footballistiques au sein du réseau Red Bull. Sous sa direction, le club entend forger une identité tactique plus affirmée à l’approche de la saison 2026-2027.