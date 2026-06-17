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Jürgen Klopp fait appel à une ancienne star de Manchester City et de l’Argentine pour prendre les rênes du RB Leipzig, après le limogeage d’Ole Werner au terme d’une seule saison
La direction de Red Bull a réagi promptement pour licencier Werner.
Le RB Leipzig a officiellement décidé de démettre Werner de ses fonctions, comme cela a été confirmé mercredi. Le départ de l’entraîneur de 38 ans intervient malgré une saison au cours de laquelle le club s’est qualifié pour la Ligue des champions, mais la direction, soutenue par le directeur sportif Marcel Schafer, a estimé qu’un changement de cap était nécessaire pour répondre aux ambitions élevées du club.
Ce remaniement ne concerne pas uniquement Werner : les entraîneurs adjoints Patrick Kohlmann et Tom Cichon ont également été démis de leurs fonctions. Cette décision stratégique majeure, actée par Red Bull, annonce une nouvelle ère sous l’influence de Jürgen Klopp, désormais responsable des opérations footballistiques au sein du réseau Red Bull. Sous sa direction, le club entend forger une identité tactique plus affirmée à l’approche de la saison 2026-2027.
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Schafer explique les raisons de cette décision
S’exprimant via les canaux officiels du club, Schäfer a justifié la nécessité d’agir sans tarder. « Nous avons de nouveau analysé en profondeur la saison écoulée ces derniers jours. Mardi soir, nous avons donc décidé de pourvoir à nouveau le poste d’entraîneur principal », a-t-il déclaré sur le site Internet du club.
« Nous remercions Ole, Tom et Patrick pour leur travail et leur engagement au service du RB Leipzig. Ils ont été des acteurs clés de la réussite du club et de la qualification en Ligue des champions. Toutefois, nous avons conclu qu’une évolution profonde et un changement d’approche étaient nécessaires pour relever les défis à venir. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur avenir personnel et sportif. »
Demichelis s’apprête à faire son retour en Bundesliga en tant que successeur.
Après le départ de Werner, Leipzig n’a pas perdu de temps pour trouver son successeur. D’après les informations de Sky Sport, le club aurait activé une clause libératoire de deux ans assortie d’une indemnité de 2,5 millions d’euros afin de convaincre Demichelis de quitter le RCD Majorque, fraîchement relégué de Liga. Âgé de 45 ans, cet ancien international argentin connaît bien le football allemand, ayant conquis de nombreux titres comme joueur au Bayern Munich avant d’y exercer comme entraîneur dans le centre de formation.
Selon les dernières informations, les discussions entre le club allemand et l’ancien défenseur central sont très avancées : un contrat jusqu’en 2028 serait sur le point d’être finalisé. Sous réserve des dernières retouches, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours. Il s’agira de sa première expérience sur le banc d’un club de Bundesliga, après avoir déjà brillé à la tête de River Plate.
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L'héritage sportif de Demichelis et son parcours d'entraîneur
En tant que joueur, Demichelis a connu une brillante carrière en Allemagne, au Bayern Munich, où il a amassé un palmarès impressionnant. Pendant son passage couronné de succès en Bavière, l’ancien international argentin a décroché quatre titres de champion de Bundesliga, soulevé la DFB-Pokal à quatre reprises et remporté une fois la DFL-Supercup.
Passé sur le banc, il a confirmé ses qualités de stratège en guidant River Plate vers le titre de champion d’Argentine (Primera División) 2023 et la Supercopa Argentina la même année. En février dernier, il a pris les commandes de Majorque, mais son passage en Espagne s’est révélé ardu : il n’a pas pu éviter la relégation du club, 18^e et avant-dernier du classement final.