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Jürgen Klopp, « exactement ce dont l'Allemagne a besoin » : l'ancien entraîneur de Liverpool prend les rênes de la sélection nationale après avoir résilié son contrat avec Red Bull
Klopp entame son aventure en Allemagne
Klopp succédera officiellement à Nagelsmann au poste de sélectionneur de l’Allemagne, après la démission de ce dernier consécutive à l’élimination de la Mannschaft face au Paraguay en Coupe du monde. L’ex-coach de Liverpool, qui vient de résilier son contrat avec Red Bull, entamera donc un nouveau cycle avec la Nationalmannschaft, épaulé par ses adjoints Peter Krawietz, Pepijn Lijnders et Sven Bender. L’entraîneur de 59 ans a signé un contrat de quatre ans et devrait rester en poste jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette nomination marque l’un des changements d’entraîneur les plus marquants du football international, la DFB misant sur l’un des techniciens les plus titrés de l’histoire récente du sport.
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Klopp expose sa vision
Klopp a affirmé que le poste de sélectionneur de l’Allemagne revêt une importance particulière et a dévoilé ses ambitions pour l’équipe. Il a déclaré : « L’équipe nationale a le pouvoir de nous unir, nous les Allemands, comme presque rien d’autre. C’est précisément ce qui rend cette mission si spéciale à mes yeux. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu et appris chez Red Bull au cours de cette dernière année et demie, ainsi que pour l’ouverture d’esprit qui a rendu cet accord possible.
« Je me réjouis à l’idée de relever ce défi particulier au sein du football allemand, que nous aborderons avec humilité et patience : former une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui prend plaisir à jouer au football, et derrière laquelle la population de notre pays pourra se rallier avec une conviction totale. »
L'Allemagne confirme son choix
Le président de la Fédération allemande de football (DFB), Bernd Neuendorf, a confirmé que Klopp était le premier choix de l’instance après la démission de Nagelsmann. Il a expliqué que l’entraîneur était « sans conteste notre priorité » grâce à sa passion, sa crédibilité et sa capacité à inspirer, tout en remerciant Oliver Mintzlaff et Hans-Joachim Watzke, de Red Bull, d’avoir facilité l’accord.
Le vice-président de la DFB, Hans-Joachim Watzke, a abondé dans le même sens : « Pour moi, Jürgen est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il fait progresser ses joueurs. C’est aussi un homme qui inspire, guide et rassemble. Exactement ce dont l’équipe nationale a besoin. »
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Un début de saison dense nous attend
Klopp n'aura guère le temps de prendre ses marques : l'Allemagne doit disputer quatre matchs internationaux lors d'une même trêve, entre fin septembre et début octobre.
Son baptême du feu aura lieu aux Pays-Bas le 24 septembre, avant de recevoir la Grèce à Augsbourg trois jours plus tard. L’Allemagne affrontera ensuite la Serbie à Munich le 1^(er) octobre, puis se rendra à Thessalonique pour le match retour contre la Grèce le 4 octobre. Une entrée en matière dense qui offrira à Klopp l’occasion immédiate de commencer à façonner son groupe.
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