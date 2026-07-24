Jürgen Klopp, « exactement ce dont l'Allemagne a besoin » : l'ancien entraîneur de Liverpool prend les rênes de la sélection nationale après avoir résilié son contrat avec Red Bull

Klopp a affirmé que le poste de sélectionneur de l’Allemagne revêt une importance particulière et a dévoilé ses ambitions pour l’équipe. Il a déclaré : « L’équipe nationale a le pouvoir de nous unir, nous les Allemands, comme presque rien d’autre. C’est précisément ce qui rend cette mission si spéciale à mes yeux. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu et appris chez Red Bull au cours de cette dernière année et demie, ainsi que pour l’ouverture d’esprit qui a rendu cet accord possible.

« Je me réjouis à l’idée de relever ce défi particulier au sein du football allemand, que nous aborderons avec humilité et patience : former une équipe qui se bat les uns pour les autres, qui prend plaisir à jouer au football, et derrière laquelle la population de notre pays pourra se rallier avec une conviction totale. »