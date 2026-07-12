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Jürgen Klopp et la Fédération allemande ont trouvé un accord : les termes du contrat de l’ex-coach de Liverpool sont officialisés
Une percée majeure a été réalisée lors des négociations à New York.
Les négociations de la DFB pour recruter Jürgen Klopp ont franchi un cap décisif, après des discussions de haut niveau menées aux États-Unis. Selon Sky Sports Allemagne, un accord de principe a été trouvé entre l’instance dirigeante et l’entraîneur de 59 ans. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président, Hans-Joachim Watzke, se sont rendus à New York pour rencontrer Klopp et finaliser les termes principaux du contrat.
Cette avancée intervient après des mois de spéculations autour de l’ancien coach du Borussia Dortmund et de Liverpool, inactif depuis son départ d’Anfield à l’issue de la saison 2023-2024. Le contrat proposé court jusqu’à la Coupe du monde 2030, offrant la stabilité dont l’équipe nationale allemande a besoin pour rebondir après ses récentes déceptions en compétition.
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Surmonter l'obstacle Red Bull
La DFB et Jürgen Klopp sont tombés d’accord, mais un dernier obstacle empêche encore l’officialisation : le contrat qui lie l’entraîneur au poste de directeur mondial du football chez Red Bull. Selon l’article, des discussions sont prévues début de semaine prochaine à New York avec le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, pour finaliser les modalités de son départ.
Pour éviter une indemnité de départ élevée, la DFB étudierait une solution originale : un arrangement qui permettrait à Klopp de rester ambassadeur de la marque Red Bull tout en prenant les commandes de la sélection allemande. Ce compromis laisserait à Red Bull l’opportunité de conserver son association avec l’une des plus grandes figures du football mondial, tout en libérant l’entraîneur pour son nouveau rôle.
Un remaniement habituel au sein du staff technique
Klopp prévoit d’ores et déjà une refonte en profondeur de l’encadrement technique actuel afin de garantir la mise en œuvre immédiate de sa philosophie. La Fédération allemande de football est prête à soutenir Klopp pour qu’il fasse venir ses plus proches collaborateurs afin de remplacer les assistants sortants de l’ancien régime.
Peter Krawietz et Pepijn Lijnders, ses fidèles lieutenants lors de son passage triomphant à Liverpool, devraient ainsi l’accompagner. Leur arrivée actera un virage tactique majeur, transposant sur la scène internationale le style à haute intensité qui a fait la légende de Klopp en Premier League.
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La renaissance des géants européens
La DFB devrait officialiser l’accord dès la signature des derniers documents avec Red Bull. Ce choix stratégique est un signal fort pour une nation qui peine à retrouver l’éclat de son titre mondial de 2014. En s’engageant jusqu’en 2030, la fédération place sa confiance en Klopp pour bâtir un projet durable.
Le maintien de Rudi Völler au poste de directeur sportif assure par ailleurs la continuité entre la direction de la fédération et le nouveau staff technique. Cette organisation doit permettre à l’équipe de direction de rivaliser pour les plus grands titres. L’ère Klopp en Allemagne n’est plus qu’à une signature de devenir réalité.
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