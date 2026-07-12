Jürgen Klopp et la Fédération allemande ont trouvé un accord : les termes du contrat de l’ex-coach de Liverpool sont officialisés

Les négociations de la DFB pour recruter Jürgen Klopp ont franchi un cap décisif, après des discussions de haut niveau menées aux États-Unis. Selon Sky Sports Allemagne, un accord de principe a été trouvé entre l’instance dirigeante et l’entraîneur de 59 ans. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président, Hans-Joachim Watzke, se sont rendus à New York pour rencontrer Klopp et finaliser les termes principaux du contrat.

Cette avancée intervient après des mois de spéculations autour de l’ancien coach du Borussia Dortmund et de Liverpool, inactif depuis son départ d’Anfield à l’issue de la saison 2023-2024. Le contrat proposé court jusqu’à la Coupe du monde 2030, offrant la stabilité dont l’équipe nationale allemande a besoin pour rebondir après ses récentes déceptions en compétition.



