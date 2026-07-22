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Jürgen Klopp et la Fédération allemande de football doivent se réunir à nouveau avant que l’ex-coach de Liverpool ne succède à Julian Nagelsmann
La DFB se prépare à une nouvelle ère
Selon Sky Sport Allemagne, la DFB s’apprête à ouvrir une nouvelle ère sous l’ère Klopp. Plus de trois semaines après la démission de Nagelsmann, consécutive à l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay le 29 juin, le processus de nomination entre dans sa phase finale.
Une réunion conjointe du conseil de surveillance et des actionnaires de la DFB aurait été prévue jeudi matin pour sceller l’accord. L’instance dirigeante a toutefois démenti l’envoi d’invitations officielles, soulignant que plusieurs détails restaient à finaliser. Depuis le début, Klopp est le favori incontesté du président de la DFB, Bernd Neuendorf, pour mener à bien ce projet de reconstruction.
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L'accord avec Red Bull ouvre la voie
L'entraîneur de 59 ans s'apprête à signer un contrat de quatre ans qui le maintiendra à la tête de l'équipe jusqu'à la Coupe du monde 2030. Les obligations contractuelles de Klopp, en tant que directeur du football mondial chez Red Bull, constituaient un obstacle majeur.
Un accord aurait toutefois été trouvé avec le directeur général Oliver Mintzlaff, ce qui, selon certaines sources, dispenserait la DFB de verser des indemnités de départ très élevées en plus de celles prévues pour Nagelsmann.
Klopp a récemment commenté la situation : « Rien n'est encore définitif, mais les discussions se poursuivent et tout évolue dans la bonne direction. J'ai conclu un accord avec Red Bull, un accord très généreux, donc il n'y a vraiment plus aucun obstacle. »
Les dernières formalités retardent l’annonce officielle
À ce stade, l’approbation du conseil de surveillance et des actionnaires est considérée comme une simple formalité. Les dirigeants de la DFB, menés par Neuendorf et le vice-président Hans-Joachim Watzke, ont mené à bien les négociations avec toutes les parties concernées au cours des dernières semaines.
Klopp a confirmé qu’il restait quelques démarches administratives, précisant : « De nombreuses discussions sont encore nécessaires, car nous traitons avec une instance dirigeante et de nombreuses personnes doivent être informées. Rien n’est encore acté, mais nous sommes proches d’une annonce. » Si les dernières formalités sont accomplies, la présentation très attendue de Klopp pourrait avoir lieu dès ce vendredi sur le campus de l’association à Francfort.
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Quelle est la prochaine étape pour l’Allemagne ?
Dès l’officialisation de sa nomination, Klopp se mettra aussitôt à constituer son staff technique pour appliquer sa vision tactique fondée sur une intensité de jeu élevée. L’Allemagne doit en effet retrouver confiance et rétablir une dynamique collective avant ses prochaines échéances internationales. Dans un premier temps, le technicien axera son travail sur l’analyse du vivier de joueurs et la définition d’une nouvelle identité, afin d’assurer la réussite d’un projet à long terme visant l’horizon 2030.
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