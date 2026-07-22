Jürgen Klopp et la Fédération allemande de football doivent se réunir à nouveau avant que l’ex-coach de Liverpool ne succède à Julian Nagelsmann

Selon Sky Sport Allemagne, la DFB s’apprête à ouvrir une nouvelle ère sous l’ère Klopp. Plus de trois semaines après la démission de Nagelsmann, consécutive à l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay le 29 juin, le processus de nomination entre dans sa phase finale.

Une réunion conjointe du conseil de surveillance et des actionnaires de la DFB aurait été prévue jeudi matin pour sceller l’accord. L’instance dirigeante a toutefois démenti l’envoi d’invitations officielles, soulignant que plusieurs détails restaient à finaliser. Depuis le début, Klopp est le favori incontesté du président de la DFB, Bernd Neuendorf, pour mener à bien ce projet de reconstruction.