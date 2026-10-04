Avant la rencontre, Tsimikas a souligné que la discipline tactique de la Grèce sous Ivan Jovanovic a transformé son statut sur la scène internationale. Pendant ce temps, son ancien entraîneur en club a franchement reconnu que la Grèce avait pleinement mérité sa victoire 1-0 à Augsbourg le mois dernier.

Les deux hommes sont revenus sur la progression de la sélection grecque.

« Nous prouvons notre valeur en tant que joueurs et en tant que pays, a déclaré Tsimikas aux journalistes. Nous sommes sur le point d’accomplir de grandes choses. Tout le monde veut jouer dans un tournoi majeur. Nous nous entraînons dur, et ces trois matches nous ont certainement aidés. Ils ont été des étapes pour nous amener ici, et ils nous ont permis d’être mieux préparés pour performer en équipe. »

Klopp a reconnu les insuffisances de son équipe lors de leur première confrontation.

« Lors de la première rencontre, nous avons essayé beaucoup de choses, dont certaines ont fonctionné, mais pas suffisamment pour battre la Grèce, a admis Klopp. Ils ont joué avec beaucoup de discipline tactique et leur victoire n’était pas imméritée, je dois le dire. On ne sait jamais avec certitude en football, mais on peut avoir des attentes et un fort pressentiment. »