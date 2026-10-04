Jan Huebner
Traduit par
Jürgen Klopp et Kostas Tsimikas se retrouvent alors que l’Allemagne se prépare pour son choc de Ligue des nations face à la Grèce
Les alliés d'Anfield se retrouvent alors que la Grèce reçoit l'Allemagne en Ligue des nations
Le sélectionneur de l'Allemagne Jurgen Klopp et le latéral gauche grec Kostas Tsimikas se retrouveront sur des bancs opposés alors que la Grèce, leader du groupe A, s'apprête à affronter l'Allemagne à Athènes. Les deux hommes ont entretenu une relation de travail étroite à Liverpool pendant quatre saisons, entre 2020/21 et 2023/24, remportant ensemble des coupes nationales sur les bords de la Mersey.
La Grèce mène le groupe avec sept points après avoir battu la Serbie et l'Allemagne avant de faire match nul 2-2 contre les Pays-Bas.
L'Allemagne est troisième, à trois points du leader malgré une victoire 2-0 contre la Serbie.
- AFP
Tsimikas affiche les ambitions de la Grèce tandis que Klopp admet que la précédente défaite était méritée
Avant la rencontre, Tsimikas a souligné que la discipline tactique de la Grèce sous Ivan Jovanovic a transformé son statut sur la scène internationale. Pendant ce temps, son ancien entraîneur en club a franchement reconnu que la Grèce avait pleinement mérité sa victoire 1-0 à Augsbourg le mois dernier.
Les deux hommes sont revenus sur la progression de la sélection grecque.
« Nous prouvons notre valeur en tant que joueurs et en tant que pays, a déclaré Tsimikas aux journalistes. Nous sommes sur le point d’accomplir de grandes choses. Tout le monde veut jouer dans un tournoi majeur. Nous nous entraînons dur, et ces trois matches nous ont certainement aidés. Ils ont été des étapes pour nous amener ici, et ils nous ont permis d’être mieux préparés pour performer en équipe. »
Klopp a reconnu les insuffisances de son équipe lors de leur première confrontation.
« Lors de la première rencontre, nous avons essayé beaucoup de choses, dont certaines ont fonctionné, mais pas suffisamment pour battre la Grèce, a admis Klopp. Ils ont joué avec beaucoup de discipline tactique et leur victoire n’était pas imméritée, je dois le dire. On ne sait jamais avec certitude en football, mais on peut avoir des attentes et un fort pressentiment. »
La préparation technique rencontre l’élan grec
Klopp a expliqué que son staff technique avait étudié des images vidéo du récent match nul de la Grèce contre les Pays-Bas afin d’identifier des indices tactiques. Cependant, les séances d’entraînement de l’Allemagne se sont principalement concentrées sur ses propres structures positionnelles et sa fluidité au milieu de terrain après les buts de Tom Bischof et Florian Wirtz lors de la dernière sortie.
Tsimikas et ses collègues de la défense cherchent à maintenir leur solide forme à domicile et à contenir une nouvelle fois l’attaque allemande.
« Le match de la Grèce contre les Pays-Bas donne une indication sur ce qu’elle pourrait faire, mais pas plus que ça », a ajouté Klopp. « Les gars verront ce soir la vidéo de la Grèce que nous avons identifiée comme importante, mais jusqu’à présent, nous nous sommes seulement entraînés sur ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. »
- Nico Herbertz
La première place du groupe A en jeu lors du choc d’Athènes
Klopp et Tsimikas se concentrent désormais sur l’obtention d’un résultat capital pour leurs nations respectives à Athènes. Une victoire de la Grèce lui permettrait de réussir un doublé historique face aux quadruples champions du monde, tandis que l’Allemagne vise les trois points pour revenir à hauteur en tête du classement du groupe.
L’Allemagne espère gagner en régularité après son lent début de campagne.
Le match débute à 18 h 45 GMT.
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