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Jürgen Klopp est de retour ! Il prend les commandes de la sélection allemande deux ans après avoir quitté Liverpool, remplaçant Julian Nagelsmann, écarté suite à l’élimination surprise au premier tour de la Coupe du monde 2026
Le retour de l'entraîneur sur le banc
Selon les dernières informations, Jürgen Klopp aurait accepté de devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, mettant ainsi fin à deux ans d’absence des bancs de touche. Après avoir quitté Anfield en 2024, l’ancien coach de Liverpool occupait depuis le poste de directeur du football international au sein du groupe Red Bull ; toutefois, l’appel de la sélection nationale l’a poussé à retrouver le haut niveau.
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’accord est pratiquement conclu. Le journaliste a confirmé la nouvelle avec sa formule fétiche : « Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne, c’est parti ! », précisant que si les derniers détails concernant son départ de Red Bull et les modalités précises du projet sont encore en cours de finalisation, Klopp a définitivement accepté de prendre les rênes.
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Nagelsmann paie le prix du fiasco mondialiste
La voie s'est ouverte pour Klopp après la démission de Nagelsmann, contraint de quitter ses fonctions sous la pression intense du comité directeur de la DFB. L'Allemagne a connu une élimination humiliante lors de la Coupe du monde 2026, s'inclinant face au Paraguay en seizièmes de finale. Cette défaite a été particulièrement douloureuse, car c'était la première fois dans l'histoire du pays que l'équipe était éliminée aux tirs au but, un fait qui a rendu la position de Nagelsmann intenable.
Klopp, alors commentateur pendant le tournoi, a confirmé sur Magenta TV avoir été approché : « Oui, je peux confirmer ces discussions. Les événements se sont accélérés : Julian [Nagelsmann] a démissionné et la DFB cherche un successeur. Dans ce cadre, ils m’ont approché.» La DFB voyait depuis longtemps en Klopp le candidat idéal, et le timing du départ de Nagelsmann a joué le rôle de catalyseur.
Des prérogatives élargies et une refonte de l’encadrement
Selon les informations disponibles, Klopp ne se contentera pas d’un rôle symbolique : il obtiendrait des pouvoirs étendus pour réformer en profondeur l’équipe nationale. Ce plan comprend une restructuration complète des catégories de formation des jeunes ainsi qu’une évolution du style de jeu vers sa philosophie basée sur la haute intensité. Dans ce cadre, il devrait retrouver son ancien adjoint à Liverpool, Pep Lijnders, libre de tout engagement après son départ de Manchester City.
En confirmant ces négociations, Klopp s’est montré franc quant à sa situation avec son employeur actuel. « J’ai un contrat en cours avec Red Bull. J’ai dit à maintes reprises à quel point j’apprécie ce poste. En tant que personne, j’ai pour habitude d’honorer mes contrats. Mais j’ai également clairement indiqué que j’étais intéressé par des discussions avec la DFB. Je dois m’entretenir avec Oliver Mintzlaff. C’est mon employeur. Nous avons déjà échangé sur le sujet. Je pense qu’il ne se mettra pas en travers de mon chemin. J’ai passé 19 mois là-bas, une période intense. Idéalement, tout le monde y gagnera au final. Red Bull doit sortir indemne de cette affaire », a-t-il expliqué.
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Construire l'avenir
Cette nomination suscite déjà beaucoup d’enthousiasme pour l’épanouissement de plusieurs joueurs clés. Les observateurs s’intéressent surtout à la possibilité pour Klopp de travailler étroitement avec la star de Liverpool, Florian Wirtz, encore en quête de ses marques à Anfield. Ce tandem pourrait s’avérer décisif pour redynamiser une équipe d’Allemagne qui a manqué de cohésion lors des derniers grands tournois.
Alors que Klopp s’apprête à signer un contrat à long terme, Red Bull a déjà entamé la recherche de son successeur à la tête de la division football mondiale. Bien qu’Oliver Glasner ait été pressenti pour le poste, l’ancien entraîneur de Crystal Palace serait sur le point de rejoindre Nottingham Forest.
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