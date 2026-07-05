Getty Images
Traduit par
Jürgen Klopp est de retour ! Deux ans après avoir quitté Liverpool, il prend les rênes de la sélection allemande, remplaçant Julian Nagelsmann évincé suite à l’élimination lors de la Coupe du monde 2026
Le retour de l'entraîneur sur le banc
Selon les dernières informations, Jürgen Klopp aurait accepté l’offre de la Fédération allemande pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, mettant ainsi fin à deux ans d’absence des bancs de touche. Après avoir quitté Anfield en 2024, l’ancien coach de Liverpool occupait depuis le poste de directeur du football international au sein du groupe Red Bull ; toutefois, l’appel de la sélection a été plus fort et le voilà de retour dans le feu de l’action au plus haut niveau.
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’accord est pratiquement conclu. Le journaliste a confirmé la nouvelle avec sa formule fétiche : « Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne, c’est parti ! », précisant que si les derniers détails concernant son départ de Red Bull et les modalités précises du projet sont encore en cours de finalisation, Klopp a définitivement accepté de prendre les rênes.
- Getty Images
Nagelsmann paie le prix du fiasco mondial
La voie s'est ouverte pour Klopp après la démission de Nagelsmann, poussé vers la sortie par le comité directeur de la DFB. L'Allemagne a vécu une élimination humiliante lors de la Coupe du monde 2026, battue par le Paraguay en seizièmes de finale. Cette défaite a été d'autant plus douloureuse qu'elle a marqué la première élimination de l'histoire du pays aux tirs au but, rendant la position de Nagelsmann intenable.
Klopp, alors commentateur pendant la compétition, a confirmé avoir été approché lors d’une intervention sur Magenta TV : « Oui, je peux confirmer ces discussions. Les événements se sont accélérés : Julian [Nagelsmann] a démissionné et la DFB cherche un successeur. Dans ce cadre, ils m’ont approché.» La DFB voyait depuis longtemps en Klopp le candidat idéal, et le timing du départ de Nagelsmann a joué le rôle de catalyseur.
Des prérogatives élargies et une refonte de l’encadrement
Selon les informations disponibles, Klopp ne se contentera pas d’un rôle symbolique : il obtiendrait des pouvoirs étendus pour réformer en profondeur l’équipe nationale. Ce plan comprend une restructuration complète des catégories de formation des jeunes et un changement radical du style de jeu, afin de l’aligner sur sa philosophie axée sur la haute intensité. Dans ce cadre, il devrait de nouveau s’associer à son ancien adjoint à Liverpool, Pep Lijnders, désormais libre après son départ de Manchester City.
En confirmant ces négociations, Klopp s’est montré franc quant à sa situation avec son employeur actuel. « J’ai un contrat en cours avec Red Bull. J’ai dit à maintes reprises à quel point j’apprécie ce poste. En tant que personne, j’ai pour habitude d’honorer mes contrats. Mais j’ai également clairement indiqué que j’étais intéressé par des discussions avec la DFB. Je dois m’entretenir avec Oliver Mintzlaff. C’est mon employeur. Nous avons déjà échangé à ce sujet. Je suppose qu’il ne se mettra pas en travers de mon chemin. J’ai passé 19 mois là-bas. Ce fut une période intense. Idéalement, tout le monde y gagnera au final. Red Bull doit sortir indemne de cette affaire », a-t-il expliqué.
- Getty Images Sport
Construire l’avenir
Cette nomination suscite déjà beaucoup d’enthousiasme pour l’épanouissement de plusieurs joueurs clés. Les observateurs s’interrogent surtout sur la capacité de Klopp à travailler main dans la main avec la pépite de Liverpool, Florian Wirtz, encore en quête de repères à Anfield. Leur collaboration pourrait s’avérer décisive pour redonner un nouvel élan à une Mannschaft qui a peiné à trouver sa cohésion lors des derniers grands tournois.
Alors que Klopp s’apprête à signer un contrat à long terme, Red Bull a déjà lancé la recherche de son successeur au poste de directeur du football mondial. Si Oliver Glasner a été pressenti pour ce rôle, l’ancien entraîneur de Crystal Palace devrait finalement rejoindre Nottingham Forest.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles