Selon les dernières informations, Jürgen Klopp aurait accepté l’offre de la Fédération allemande pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, mettant ainsi fin à deux ans d’absence des bancs de touche. Après avoir quitté Anfield en 2024, l’ancien coach de Liverpool occupait depuis le poste de directeur du football international au sein du groupe Red Bull ; toutefois, l’appel de la sélection a été plus fort et le voilà de retour dans le feu de l’action au plus haut niveau.

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, l’accord est pratiquement conclu. Le journaliste a confirmé la nouvelle avec sa formule fétiche : « Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne, c’est parti ! », précisant que si les derniers détails concernant son départ de Red Bull et les modalités précises du projet sont encore en cours de finalisation, Klopp a définitivement accepté de prendre les rênes.



