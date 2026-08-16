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Jürgen Klopp débute officiellement à la tête de l’Allemagne alors que l’ancien entraîneur de Liverpool expose sa vision pour l’avenir de la sélection nationale
Une nouvelle ère commence à Francfort
Après avoir pris la relève de Julian Nagelsmann fin juillet, Klopp est désormais pleinement plongé dans la logistique liée à la direction de sa sélection. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool a partagé des aperçus de son nouvel environnement sur les réseaux sociaux, publiant des photos de la ligne d’horizon de Francfort et des terrains d’entraînement de la fédération.
L’humour caractéristique de Klopp reste intact malgré le poids de sa nouvelle responsabilité. En évoquant son adaptation à ce rôle prestigieux lors de son premier entretien officiel avec la DFB, l’entraîneur a plaisanté : « J’ai déjà terminé des messages WhatsApp à des amis par : “Bundestrainer Klopp.” Personne ne se qualifierait ainsi, ça sonne très maladroitement. Mais avec mes potes, cela m’a semblé approprié. »
Pas besoin de repartir de zéro
Si l’élimination précoce de l’Allemagne de la Coupe du monde 2026 de la FIFA a provoqué une vive déception nationale, Klopp n’a aucune intention de détruire les fondations existantes pour repartir de zéro. Le technicien de 59 ans a clairement indiqué qu’il voyait de la qualité dans l’organisation actuelle et qu’il comptait s’appuyer dessus plutôt que de lancer une refonte totale de l’effectif. Klopp a clarifié sa position en expliquant : « Vous pourriez penser que lorsqu’une Coupe du monde ne s’est pas bien passée, il faut repartir d’une feuille blanche. Mais c’est totalement inutile », a-t-il déclaré.
La priorité initiale de Klopp a été de nouer des relations au sein de la pyramide du football allemand plutôt que de contacter immédiatement les joueurs, dont beaucoup reviennent encore de leurs engagements estivaux. Il a expliqué son approche méthodique lors de ses premiers jours dans ce poste : « C’est maintenant étape par étape. Cela a vraiment très bien commencé. Tous les employés que nous avons rencontrés jusqu’à présent nous ont accueillis de manière incroyablement chaleureuse. Merci pour cela ! Cela ne semble pas étranger, c’est vraiment agréable. »
Créer du lien avec les joueurs
Comprendre la dimension humaine de son groupe figure tout en haut de la liste des priorités de Klopp. Il a défini une stratégie à deux volets pour son leadership, expliquant qu’il avait « deux grands domaines de responsabilité », avant de préciser : « Le premier, c’est l’équipe nationale A. Le deuxième, c’est tout le reste. » Une partie de cette responsabilité consiste à rendre visite aux clubs de Bundesliga et à rencontrer les entraîneurs du pays afin d’assurer un parcours cohérent pour les meilleurs talents de la nation. Klopp tient à regarder au-delà des statistiques et des rapports de recrutement pour comprendre, sur le plan personnel, ce qui anime ses potentiels internationaux avant de les mener au combat.
Klopp a détaillé son plan pour les semaines à venir, en déclarant : « J’essaie de rendre visite à quelques clubs et à quelques joueurs avant que les choses ne commencent. Mais ce ne sera pas possible avec tout le monde. Et il faut se laisser du temps. Je connais les joueurs, mais pas toujours les personnes derrière les joueurs. Il est important pour moi d’apprendre ce qui motive chacun, d’où il vient, où il veut aller. »
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Vision à long terme et dates de débuts
Klopp ne se fait aucune illusion sur le fait que la transition ne sera pas instantanée, mais il a affiché un engagement total envers la pérennité du projet. Il considère son rôle comme un parcours sur plusieurs années plutôt que comme une solution rapide aux récentes difficultés de la DFB dans les tournois. Interrogé sur la durée de son mandat, Klopp a réaffirmé sa volonté de s’inscrire dans le long terme, déclarant : « Heureusement, il ne s’agit pas d’une expérience à court terme ; c’est conçu pour durer quelques années. Et maintenant, nous pouvons commencer. »
Klopp devrait nommer son premier groupe entre les 3e et 4e journées de la nouvelle saison de Bundesliga, avant un stage d’entraînement à Herzogenaurach à partir du 20 septembre. Son premier grand test aura lieu à l’extérieur le 24 septembre, lorsque l’Allemagne se déplacera pour affronter les Pays-Bas à Amsterdam. Suivra ensuite un match à domicile le 27 septembre, lors duquel Klopp mènera l’équipe à l’Augsbourg WWK Arena contre la Grèce.
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