Comprendre la dimension humaine de son groupe figure tout en haut de la liste des priorités de Klopp. Il a défini une stratégie à deux volets pour son leadership, expliquant qu’il avait « deux grands domaines de responsabilité », avant de préciser : « Le premier, c’est l’équipe nationale A. Le deuxième, c’est tout le reste. » Une partie de cette responsabilité consiste à rendre visite aux clubs de Bundesliga et à rencontrer les entraîneurs du pays afin d’assurer un parcours cohérent pour les meilleurs talents de la nation. Klopp tient à regarder au-delà des statistiques et des rapports de recrutement pour comprendre, sur le plan personnel, ce qui anime ses potentiels internationaux avant de les mener au combat.

Klopp a détaillé son plan pour les semaines à venir, en déclarant : « J’essaie de rendre visite à quelques clubs et à quelques joueurs avant que les choses ne commencent. Mais ce ne sera pas possible avec tout le monde. Et il faut se laisser du temps. Je connais les joueurs, mais pas toujours les personnes derrière les joueurs. Il est important pour moi d’apprendre ce qui motive chacun, d’où il vient, où il veut aller. »