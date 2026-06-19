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Jürgen Klopp dans la tourmente : le directeur sportif du RB Leipzig serait sur le point de démissionner, suite au rôle clé joué par l’ancien entraîneur de Liverpool dans le limogeage d’Ole Werner
Dans l’organigramme du club, la hiérarchie institutionnelle l’emporte sur l’encadrement sportif.
Le club saxon a brusquement mis fin à la collaboration avec son entraîneur principal, Werner, et son staff, bien que le technicien soit sous contrat jusqu’en 2027. D’après les informations de Bild, Schafer a vigoureusement défendu le coach de 38 ans, parvenant à bloquer son licenciement à deux reprises ces derniers mois. Toutefois, la décision finale a été imposée sans tenir compte de son avis, depuis le siège de Red Bull, où Klopp, directeur mondial du football, a été le principal instigateur de ce départ.
- AFP
La stabilité structurelle interne s’effondre
Ce licenciement soudain a provoqué de graves répercussions politiques au sein de la hiérarchie du club, laissant l’avenir à long terme de Schafer totalement incertain.
Selon Sky, il est encore trop tôt pour savoir si Schafer restera en poste à Leipzig, trois scénarios étant sur la table : démission, licenciement ou maintien dans ses fonctions. La chaîne précise par ailleurs que des tensions vives ont éclaté en coulisses lors du départ de l’entraîneur principal, Schafer manifestant son mécontentement quant à la manière dont la décision finale a été prise.
Conflits d’ordre financier et professionnel
Les tensions au sein du conseil d’administration compliquent le départ coûteux d’un dirigeant, Leipzig risquant de lourdes sanctions financières à moins qu’un accord à l’amiable ne soit trouvé.
Selon Sky, si les contrats des entraîneurs ne sont pas résiliés d’un commun accord, le club devra s’acquitter de plus de 3 millions d’euros de salaires. Dans ce contexte d’instabilité interne, Schafer est déjà pressenti pour d’autres postes : la FAZ l’a désigné comme candidat potentiel à la tête de l’Eintracht Francfort en cas de départ de Markus Krosche.
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Un changement d’entraîneur se profile à l’horizon.
La direction de Red Bull doit d’abord clarifier le statut de Schafer, afin que son éventuel départ ne perturbe pas le prochain mercato estival. Klopp doit gérer ces tensions croissantes au sein du conseil d’administration tout en honorant ses engagements médiatiques en tant que commentateur télévisé pour Magenta pendant la Coupe du monde 2026, qui bat actuellement son plein. Reste à trouver un entraîneur principal docile, capable de faire mieux que la troisième place obtenue la saison dernière : un défi crucial pour ce grand club allemand en pleine instabilité.