Ce licenciement soudain a provoqué de graves répercussions politiques au sein de la hiérarchie du club, laissant l’avenir à long terme de Schafer totalement incertain.

Selon Sky, il est encore trop tôt pour savoir si Schafer restera en poste à Leipzig, trois scénarios étant sur la table : démission, licenciement ou maintien dans ses fonctions. La chaîne précise par ailleurs que des tensions vives ont éclaté en coulisses lors du départ de l’entraîneur principal, Schafer manifestant son mécontentement quant à la manière dont la décision finale a été prise.