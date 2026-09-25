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Jürgen Klopp admet que l’Allemagne « peut mieux jouer » après que Cody Gakpo a privé le nouveau sélectionneur d’une victoire pour ses débuts face aux Pays-Bas
Drame en fin de match à la Johan Cruyff Arena
L’aube de l’ère Klopp est arrivée avec toute l’intensité attendue d’un affrontement entre ces deux grands rivaux européens, mais elle s’est soldée par un partage des points. L’Allemagne semblait se diriger vers une victoire marquante sur le sol néerlandais après que Felix Nmecha lui a donné l’avantage en première période. Cependant, les espoirs de Klopp d’un départ parfait ont été anéantis à la 92e minute lorsque Cody Gakpo, de Liverpool, a trouvé le chemin des filets pour offrir une fin dramatique à cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA. Ce résultat laisse les deux équipes à la poursuite de la Grèce en tête du groupe A2, après la victoire des Grecs contre la Serbie.
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Le verdict de Klopp sur l’Allemagne
L’analyse de l’entraîneur s’est largement concentrée sur l’équilibre entre l’abattage et la créativité. Il estime clairement que, si les bases en matière de travail et de passion étaient présentes, l’exécution technique doit être affinée à mesure que les joueurs s’adaptent à ses exigences tactiques spécifiques. L’Allemagne a montré par séquences le style de pressing haut synonyme des meilleures équipes de Klopp, mais elle a aussi eu du mal à conserver le ballon sous pression en seconde période.
« Il y a une longue liste de choses qui ont bien fonctionné, a déclaré Klopp à RTL. J’ai été très, très, très satisfait de beaucoup de performances individuelles. Dans l’ensemble, j’ai été très content de la passion que nous avons montrée. Nous pouvons mieux jouer et jouer davantage au football, c’est certain. Nous nous sommes créé du travail, ce qui a fait que nous avons dû courir et faire les efforts, c’était exigeant pour les deux équipes. J’aurais vraiment adoré gagner, mais ce point me satisfait. »
Les blessures entravent les plans tactiques
Les débuts de Klopp ont été loin d’être simples, puisqu’il a dû composer avec d’importants problèmes d’effectif avant même le coup d’envoi. Le camp allemand a subi un coup dur pendant l’échauffement lorsque Jamal Musiala a été contraint de se retirer du onze de départ en raison d’une gêne musculaire. Les choses sont allées de mal en pis à peine trente minutes après le début du match, quand l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a dû quitter la pelouse après un lourd choc.
« Les deux passent actuellement une IRM. J’espère que nous aurons le diagnostic ce soir. Mais bien sûr, ce n’est pas une bonne nouvelle. J’espère que ce n’est rien de grave. Les gars sont probablement forfaits pour nous. Mais j’espère qu’ils seront de retour relativement rapidement », a expliqué Klopp.
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En vue du défi grec
Si le match nul donne l’impression d’avoir laissé échapper deux points au vu du timing de l’égalisation de Gakpo, l’Allemagne occupe une position respectable dans la poursuite de sa campagne de Ligue des nations. L’attention se tourne désormais immédiatement vers l’affiche de dimanche contre la Grèce, où Klopp sera à la recherche de ses trois premiers points sur la scène internationale. Le court laps de temps entre les deux matches mettra à l’épreuve les capacités de récupération d’un groupe que Klopp a décrit comme ayant fourni un effort « exigeant » à Amsterdam, mais il offre aussi une occasion immédiate de corriger les imperfections qu’il a identifiées.
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