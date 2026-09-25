L’analyse de l’entraîneur s’est largement concentrée sur l’équilibre entre l’abattage et la créativité. Il estime clairement que, si les bases en matière de travail et de passion étaient présentes, l’exécution technique doit être affinée à mesure que les joueurs s’adaptent à ses exigences tactiques spécifiques. L’Allemagne a montré par séquences le style de pressing haut synonyme des meilleures équipes de Klopp, mais elle a aussi eu du mal à conserver le ballon sous pression en seconde période.

« Il y a une longue liste de choses qui ont bien fonctionné, a déclaré Klopp à RTL. J’ai été très, très, très satisfait de beaucoup de performances individuelles. Dans l’ensemble, j’ai été très content de la passion que nous avons montrée. Nous pouvons mieux jouer et jouer davantage au football, c’est certain. Nous nous sommes créé du travail, ce qui a fait que nous avons dû courir et faire les efforts, c’était exigeant pour les deux équipes. J’aurais vraiment adoré gagner, mais ce point me satisfait. »