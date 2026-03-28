Jürgen Klopp a « savouré chaque instant » de son retour à Liverpool, alors que l'ancien entraîneur a fait une apparition lors du match des légendes contre le Borussia Dortmund

Klopp a confirmé qu'il serait de retour à Anfield l'année prochaine après avoir profité de l'ambiance lors du match des légendes de samedi. L'ancien entraîneur de Liverpool – qui a mené le club à huit trophées, dont notamment un titre de Premier League et une victoire en Ligue des champions – faisait partie de l'équipe d'entraîneurs de Dalglish pour cet événement organisé au profit de la Fondation LFC.

L'Allemand a passé près d'une décennie à la tête des Reds avant de quitter ses fonctions à l'issue de la saison 2023-2024. Malgré son nouveau rôle de directeur mondial du football chez Red Bull, il semblait parfaitement à l'aise lors du match nul 2-2 contre Dortmund, le club qu'il a mené à deux titres de Bundesliga entre 2008 et 2015. L'équipe de Liverpool comptait dans ses rangs de nombreuses stars, dont Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina et Peter Crouch.