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Jürgen Klopp a « savouré chaque instant » de son retour à Liverpool, alors que l'ancien entraîneur a fait une apparition lors du match des légendes contre le Borussia Dortmund
Un retour aux sources émouvant pour l'Allemand
Klopp a confirmé qu'il serait de retour à Anfield l'année prochaine après avoir profité de l'ambiance lors du match des légendes de samedi. L'ancien entraîneur de Liverpool – qui a mené le club à huit trophées, dont notamment un titre de Premier League et une victoire en Ligue des champions – faisait partie de l'équipe d'entraîneurs de Dalglish pour cet événement organisé au profit de la Fondation LFC.
L'Allemand a passé près d'une décennie à la tête des Reds avant de quitter ses fonctions à l'issue de la saison 2023-2024. Malgré son nouveau rôle de directeur mondial du football chez Red Bull, il semblait parfaitement à l'aise lors du match nul 2-2 contre Dortmund, le club qu'il a mené à deux titres de Bundesliga entre 2008 et 2015. L'équipe de Liverpool comptait dans ses rangs de nombreuses stars, dont Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina et Peter Crouch.
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Klopp revient sur une expérience unique
À l'issue du match, Klopp a clairement exprimé à quel point cet après-midi comptait pour lui. « C'était bien. Rien n'a vraiment changé. J'ai savouré chaque seconde », a déclaré Klopp. L'ancien entraîneur était visiblement ému par l'accueil que lui ont réservé les supporters venus soutenir le travail de la fondation. Il a souligné que cette journée était davantage consacrée à la communauté et à la cause qu'aux consignes tactiques.
« Mon rôle aujourd’hui n’était pas de dire grand-chose – j’étais là pour la Fondation et pour vivre une expérience vraiment spéciale après tout ce temps, en revoyant tous les joueurs de Liverpool et de Dortmund, que l’on ne rencontre pas très souvent. Aujourd’hui, c’était vraiment sympa. Les gens s’en imprègnent. C’était tellement agréable de voir les garçons jouer. Thiago à lui seul valait le prix du billet ! »
Lorsqu'on lui a demandé directement s'il reviendrait au stade l'année prochaine, Klopp a simplement répondu : « Oui ! »
La vie après le banc d'Anfield
Malgré son bref retour sur le banc, Klopp reste « tout à fait serein » dans ses fonctions de direction chez Red Bull, balayant les rumeurs qui le lient au Real Madrid ou à la sélection allemande. S'il n'exclut pas de reprendre du service dans un avenir lointain, Klopp a déclaré à l'AFP en janvier qu'il n'avait actuellement aucune envie de revenir, alors même que Liverpool se débat à la cinquième place.
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La fidélité aux Reds reste intacte
Klopp n'a cessé de rassurer les supporters de Liverpool quant à sa loyauté, affirmant que son attachement au club et à la ville l'empêchait d'entraîner une autre équipe anglaise. S'il avait précédemment déclaré qu'un éventuel retour à l'entraînement en Angleterre ne serait possible qu'avec Liverpool, il semble aujourd'hui satisfait de ses nouvelles fonctions ; toutefois, le fait qu'il ait avoué avoir « apprécié chaque seconde » de son bref retour laisse penser que le lien profond qui l'unit au club reste aussi fort que jamais.