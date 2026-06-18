Jürgen Klopp a manifestement menti. Le directeur sportif des Red Bulls a fait preuve d’un manque de tact lors du licenciement d’Ole Werner à Leipzig

« De nos jours, on n'a plus vraiment le temps », déclarait-il il y a quelques mois au sujet, notamment, du départ précipité de Xabi Alonso du Real Madrid. « Il était clair qu'il nous fallait du temps et que la situation ne s'améliorerait pas du jour au lendemain », expliquait Jürgen Klopp en évoquant ses débuts à la tête du FC Liverpool.

Mercredi soir, après une seule saison, Ole Werner a donc été démis de ses fonctions à la tête du RB Leipzig. Le club saxon a libéré l’ancien coach du Werder Brême, qui, après une saison précédente décevante conclue à la septième place, affichait le troisième meilleur total de points de l’histoire des entraîneurs de Leipzig (moyenne de 1,95) et avait ramené le club en Ligue des champions, comme on le lui avait demandé. Il terminait troisième du classement, derrière l’inaccessible Bayern Munich et un Borussia Dortmund très régulier.

Néanmoins, l’analyse critique pointe des performances irrégulières : la saison a connu des hauts et des bas, et la troisième place, synonyme de C1, n’a jamais été acquise d’avance. Le bilan face aux équipes du haut de tableau reste même insuffisant.