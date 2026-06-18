Au fil de ses nombreuses années sur les bancs de touche, Jürgen Klopp s’est toujours distingué par la franchise de ses propos. Quel que soit le sujet, y compris en dehors du football, le technicien de 59 ans n’a jamais hésité à prendre la parole. Mais c’est évidemment sur le terrain de jeu qu’il a le plus investi son cœur ; il a ainsi souvent dénoncé le manque de temps accordé aux entraîneurs pour travailler sereinement au développement de leur équipe.
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Jürgen Klopp a manifestement menti. Le directeur sportif des Red Bulls a fait preuve d’un manque de tact lors du licenciement d’Ole Werner à Leipzig
« De nos jours, on n'a plus vraiment le temps », déclarait-il il y a quelques mois au sujet, notamment, du départ précipité de Xabi Alonso du Real Madrid. « Il était clair qu'il nous fallait du temps et que la situation ne s'améliorerait pas du jour au lendemain », expliquait Jürgen Klopp en évoquant ses débuts à la tête du FC Liverpool.
Mercredi soir, après une seule saison, Ole Werner a donc été démis de ses fonctions à la tête du RB Leipzig. Le club saxon a libéré l’ancien coach du Werder Brême, qui, après une saison précédente décevante conclue à la septième place, affichait le troisième meilleur total de points de l’histoire des entraîneurs de Leipzig (moyenne de 1,95) et avait ramené le club en Ligue des champions, comme on le lui avait demandé. Il terminait troisième du classement, derrière l’inaccessible Bayern Munich et un Borussia Dortmund très régulier.
Néanmoins, l’analyse critique pointe des performances irrégulières : la saison a connu des hauts et des bas, et la troisième place, synonyme de C1, n’a jamais été acquise d’avance. Le bilan face aux équipes du haut de tableau reste même insuffisant.
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Neuf changements d'entraîneur ont eu lieu depuis l'arrivée de Jürgen Klopp.
Malgré tout, avec huit victoires lors des onze dernières journées, l’équipe a affiché une régularité que ses rivaux directs n’ont pas pu maintenir dans la dernière ligne droite. Rappelons que Leipzig sortait d’une période de grands bouleversements et avait perdu trois joueurs clés : Benjamin Sesko, Lois Openda et Xavi Simons.
Sur le plan sportif, Werner a donc rempli sa mission ; sur le plan stratégique, apparemment pas. Dès l’été, deux camps se sont dessinés : d’un côté, la direction du « Red Bull Empire » emmenée par le directeur général Oliver Mintzlaff, le directeur sportif mondial Jürgen Klopp et le directeur technique Mario Gomez ; de l’autre, le directeur sportif de Leipzig Marcel Schäfer et Werner.
Sans surprise, la hiérarchie a rapidement donné l’avantage au premier camp. Néanmoins, Klopp, dont la mission couvre l’ensemble du réseau mondial Red Bull, ne fait pas bonne figure. Il y a peu, Klopp assurait ne pas être « l’épée de Damoclès » planant sur les entraîneurs du réseau. Pourtant, depuis son arrivée en début d’année 2025, neuf coaches ont déjà été remplacés, dont deux à Leipzig.
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Jürgen Klopp salue le travail d’Ole Werner : « Il a réalisé un travail remarquable. »
« Nous jouons en effet un rôle consultatif au sein de l'équipe mondiale. Cela signifie que nous avons participé au processus décisionnel. Nous avons analysé la saison », a déclaré Klopp mercredi sur Magenta TV, avant d’ajouter : « Ole a fait un travail formidable. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Mais nous devons également nous tourner vers l’avenir. Nous avons alors réfléchi à ce à quoi cela pourrait ressembler, compte tenu de la charge de travail qui nous attend. C’est alors qu’à Leipzig, la décision a été prise de procéder à ce changement. »
Une version pour le moins invraisemblable. Interrogé par Johannes B. Kerner, avec qui il entretient une amitié de longue date, Klopp n’a toutefois pas été confronté à la question attendue : que pense-t-il des rumeurs, maintes fois relayées par la presse, selon lesquelles il se serait brouillé avec Werner en raison de divergences tactiques et aurait demandé à deux reprises son départ durant la saison ? L’Allemand s’est retranché derrière le communiqué officiel des « Red Bulls », se faisant évasif : « Tout ce qu’il y a à dire sur le sujet vient de Leipzig. »
Un comportement peu élégant, surtout pour un entraîneur actuellement en poste, qui se trouve par ailleurs aux États-Unis pour commenter la Coupe du monde en tant qu’« expert de l’humour », comme l’a souligné Rudi Völler, et qui s’est déjà mis en difficulté avec des propos maladroits à l’égard du sélectionneur national Julian Nagelsmann.
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Le surnom de « tueur d’entraîneurs » devrait interpeller Jürgen Klopp.
Au sujet du départ de Werner, le directeur sportif Schäfer a déclaré qu’il fallait désormais à Leipzig « une évolution sur le fond » et « une nouvelle approche ». Des propos peu crédibles de sa part, alors que c’est précisément lui qui aurait déjà sauvé l’attaquant d’un départ plus précoce à deux reprises.
Une procédure tout aussi peu digne, qui illustre clairement la hiérarchie des pouvoirs au sein de l’empire Red Bull et la réalité de la prise de décision. La « épée de Damoclès » évoquée par Klopp s’est finalement révélée prématurée. Surnommé « tueur d’entraîneurs » malgré son expérience de plus de 23 ans sur les bancs, il devrait peut-être réfléchir à l’image qu’il projette dans ses nouvelles fonctions.
Départs d'entraîneurs chez Red Bull depuis l'arrivée de Jürgen Klopp
Association Entraîneur Date RB Leipzig Marco Rose 30 mars 2025 RB Omiya Ardija Tetsu Nagasawa 23 septembre 2025 Red Bull Bragantino Fernando Seabra 27 octobre 2025 New York Red Bulls Sandro Schwarz 31 décembre 2025 FC Red Bull Salzbourg Thomas Letsch 17 février 2026 Paris FC (participation minoritaire) Stéphane Gilli 22 février 2026 RB Omiya Ardija Yuki Miyazawa 31 mai 2026 RB Leipzig Ole Werner 17 juin 2026 FC Red Bull Salzbourg Daniel Beichler 30 juin 2026