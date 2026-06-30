Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande ? Selon les premières informations, le successeur de Julian Nagelsmann serait déjà prêt à prendre les rênes après la débâcle de la Coupe du monde

Présent en tant qu’expert pour MagentaTV lors de la Coupe du monde, Jürgen Klopp a préféré botter en touche lorsqu’on l’a interrogé, après l’élimination de l’Allemagne, au sujet de ses éventuelles ambitions pour le poste de sélectionneur national. « Je comprends que mon nom soit évoqué d’une manière ou d’une autre dans ce contexte. Mais ce n’est pas le moment d’en parler sérieusement », a déclaré l’homme de 59 ans, ajoutant : « J’ai un travail que j’aime beaucoup faire. »

Lors de son départ de Liverpool à l’été 2024, il avait d’ailleurs plusieurs fois remis en question son envie de retrouver un banc. Depuis début 2025, il occupe le poste de Head of Global Soccer chez Red Bull et s’implique notamment auprès du RB Leipzig. Son contrat à ce poste court encore environ trois ans et demi, jusqu’à fin 2029.

En ouverture du tournoi, il avait d’ailleurs fait les titres des journaux grâce à un échange humoristique avec son collègue expert et icône de la DFB et du Bayern, Thomas Müller. Alors que les deux hommes débattaient de la composition de l’équipe allemande, Klopp s’était tourné vers Müller en marge du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) sur MagentaTV : « À ma grande surprise, Thomas ne cache pas son opinion – et heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe. Pour l’instant », a plaisanté Klopp, faisant ainsi clairement allusion, sur le ton de l’ironie, à une éventuelle nomination de Thomas Müller au poste de sélectionneur national. Ce dernier a répondu en riant : « Kloppo, on n’est qu’en juin, toi tu es déjà en septembre. »

Comme Klopp, souvent présenté par les experts comme le sélectionneur idéal, était directement impliqué, le duo a été accusé de manquer de respect à Nagelsmann. Après la victoire 7-1 de l’Allemagne contre Curaçao lors de son premier match de la Coupe du monde, Klopp s’est excusé auprès du sélectionneur de la DFB : « J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me donner un coup de poing dans la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé par inadvertance et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré à la fin de l’interview d’après-match avec Nagelsmann.