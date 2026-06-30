Selon ces informations, le licenciement de l'actuel sélectionneur national Julian Nagelsmann ferait l'objet de discussions sérieuses au sein de la Fédération allemande de football (DFB). Au sein du comité directeur de la DFB, le soutien à Nagelsmann s'amenuiserait après l'élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à l'outsider paraguayen (4-5 aux tirs au but), selon ces sources.
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Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande ? Selon les premières informations, le successeur de Julian Nagelsmann serait déjà prêt à prendre les rênes après la débâcle de la Coupe du monde
Sous contrat avec la DFB jusqu'après l'Euro 2028, l'entraîneur de 38 ans a écarté l'hypothèse d'une démission après la défaite surprise contre le Paraguay : « Je suis prêt si c'est ce qu'on souhaite, et si ce n'est pas le cas, il faudra me le dire », a-t-il déclaré sur MagentaTV.
Au lendemain de la troisième élimination précoce consécutive de l’Allemagne en Coupe du monde, la DFB a annulé sans préavis une conférence de presse initialement prévue avant le départ des États-Unis. À la place, le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a publié un communiqué confirmant qu’une première réunion exploratoire approfondie s’est tenue hier soir entre lui-même, Nagelsmann, le directeur sportif Rudi Völler et le directeur général Andreas Rettig.
« Après un tel coup dur, nous ne pouvons ni ne voulons simplement passer à l’ordre du jour habituel compte tenu des tâches qui nous attendent », a déclaré M. Neuendorf, annonçant des mesures sans toutefois préciser leur nature. Une analyse approfondie du tournoi est prévue dans les prochains jours. Une décision devrait ensuite être prise quant à la poursuite de la collaboration avec Nagelsmann ou au remplacement du sélectionneur national.
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Successeur de Nagelsmann à la tête de la sélection nationale ? Klopp garde profil bas
Présent en tant qu’expert pour MagentaTV lors de la Coupe du monde, Jürgen Klopp a préféré botter en touche lorsqu’on l’a interrogé, après l’élimination de l’Allemagne, au sujet de ses éventuelles ambitions pour le poste de sélectionneur national. « Je comprends que mon nom soit évoqué d’une manière ou d’une autre dans ce contexte. Mais ce n’est pas le moment d’en parler sérieusement », a déclaré l’homme de 59 ans, ajoutant : « J’ai un travail que j’aime beaucoup faire. »
Lors de son départ de Liverpool à l’été 2024, il avait d’ailleurs plusieurs fois remis en question son envie de retrouver un banc. Depuis début 2025, il occupe le poste de Head of Global Soccer chez Red Bull et s’implique notamment auprès du RB Leipzig. Son contrat à ce poste court encore environ trois ans et demi, jusqu’à fin 2029.
En ouverture du tournoi, il avait d’ailleurs fait les titres des journaux grâce à un échange humoristique avec son collègue expert et icône de la DFB et du Bayern, Thomas Müller. Alors que les deux hommes débattaient de la composition de l’équipe allemande, Klopp s’était tourné vers Müller en marge du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0) sur MagentaTV : « À ma grande surprise, Thomas ne cache pas son opinion – et heureusement, c’est Julian Nagelsmann qui compose l’équipe. Pour l’instant », a plaisanté Klopp, faisant ainsi clairement allusion, sur le ton de l’ironie, à une éventuelle nomination de Thomas Müller au poste de sélectionneur national. Ce dernier a répondu en riant : « Kloppo, on n’est qu’en juin, toi tu es déjà en septembre. »
Comme Klopp, souvent présenté par les experts comme le sélectionneur idéal, était directement impliqué, le duo a été accusé de manquer de respect à Nagelsmann. Après la victoire 7-1 de l’Allemagne contre Curaçao lors de son premier match de la Coupe du monde, Klopp s’est excusé auprès du sélectionneur de la DFB : « J’ai déjà trouvé le mot tabou de l’année : c’est “encore”. J’aurais pu me donner un coup de poing dans la bouche pour ça, mais c’était déjà trop tard et j’étais à la télévision. Ça m’a échappé par inadvertance et ça n’a aucune importance. J’aurai 59 ans après-demain – et je suis toujours aussi bête », a-t-il déclaré à la fin de l’interview d’après-match avec Nagelsmann.
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L'équipe nationale allemande connaît un nouveau fiasco en Coupe du monde : Mats Hummels réclame des mesures
Par le passé, Jürgen Klopp a souvent été pressenti pour prendre les rênes de la sélection allemande. Fin mai, son ancien protégé au BVB, Marco Reus, déclarait à Sports Illustrated Deutschland : « Avec Julian Nagelsmann, nous avons déjà un excellent sélectionneur. Néanmoins, je suis convaincu que Kloppo, avec sa personnalité et ses compétences, serait un excellent sélectionneur national et qu’il le deviendra un jour. »
Mats Hummels, qui a connu de grands succès au BVB sous la houlette de Klopp, a ouvert le débat sur Nagelsmann après l’élimination face au Paraguay : « Du côté des responsables, cela appelle en quelque sorte des conséquences. Je ne peux pas le dire autrement », a déclaré le champion du monde 2014, également consultant chez MagentaTV.
Nommé en septembre 2023 pour succéder à Hansi Flick, Nagelsmann avait connu un départ laborieux, avec deux défaites en matches amicaux contre la Turquie et l’Autriche en novembre. Il avait ensuite su relancer la machine à l’approche de l’Euro 2024 à domicile.
Sous sa houlette, l’Allemagne a atteint les quarts de finale du dernier Championnat d’Europe, où elle a été éliminée de manière extrêmement malheureuse face à l’Espagne, future championne d’Europe. Cette dynamique s’est toutefois essoufflée après l’Euro ; en 2025, plusieurs revers ont ébranlé la confiance, à l’image de la décevante « Final Four » de Ligue des Nations à domicile et de la cuisante défaite en Slovaquie lors du coup d’envoi des qualifications mondiales.
L’équipe de Nagelsmann a toutefois obtenu son billet direct pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’Allemagne restait néanmoins loin de son objectif initial : remporter le titre mondial. Face à un Paraguay défendant avec passion mais aux capacités très limitées, l’équipe de la DFB est restée trop souvent stérile et a fini par s’incliner de manière humiliante aux tirs au but. « Je suis un peu à court de mots. Ma deuxième Coupe du monde, deux fois on se fait éliminer. Je ne peux que présenter mes excuses. Nous sommes tous déçus, nous avions de grands projets », a réagi Kai Havertz, visiblement abattu.
Avec ou sans Nagelsmann sur le banc, la Nationalmannschaft retrouvera la Ligue des nations fin septembre : déplacement aux Pays-Bas puis réception de la Grèce à Augsbourg, avant d’affronter la Serbie, troisième membre du groupe 2 de la Ligue A.