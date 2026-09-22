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Jude contre Jobe Bellingham ! L’Angleterre aurait « beaucoup de chance » de profiter d’une rivalité fraternelle, alors que la star du Borussia Dortmund pousse pour rejoindre son grand frère « galactique » dans le groupe des Three Lions
Les Charlton et les Neville parmi les fratries de l’Angleterre
Jude, en tant que « Galactique » au Real Madrid, a été convoqué pour le dernier rassemblement de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA. Sa cote a encore grimpé cet été après avoir inscrit sept buts lors de la Coupe du monde 2026, alors que ce tournoi s’est conclu par un parcours jusqu’en demi-finales et une troisième place.
Il avait été question de voir le joueur de 23 ans, capable de tout faire sur le terrain, être rejoint chez les Three Lions par son jeune frère Jobe. Après avoir vécu une première saison difficile au Borussia Dortmund, où il marche dans les pas de Jude, le milieu de terrain de 20 ans s’est relancé.
Tuchel et son staff suivent ses progrès, mais sont heureux de le voir rester pour l’instant avec les Espoirs. Cela signifie qu’un lien familial, similaire à celui dont avaient auparavant profité Bobby et Jack Charlton ainsi que les frères Neville, Gary et Phil, devra attendre.
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Jobe pourrait-il rejoindre Jude en équipe d’Angleterre A ?
À propos de la possibilité de voir deux Bellingham unir leurs forces, l'ancien attaquant de l'Angleterre Zamora, qui s'exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Bon sang, voilà encore une autre paire de chaussures à chausser, pour défier ton frère !
« Pour être honnête, nous avons la chance d'avoir beaucoup de bons milieux de terrain. Donc, s'il peut venir et défier son frère, alors nous sommes un pays très chanceux. Mais Jude est extrêmement spécial. C'est un joueur d'une génération. Donc, si Jobe peut s'en approcher, nous avons énormément de chance. Mais je pense que Jude est tout simplement un tout petit peu trop fort. »
Bellingham Jr veut briller avec le Borussia Dortmund
Jobe a fait de son mieux pour sortir de l’ombre projetée par son grand frère Jude. Il a déclaré, après avoir pris la décision de quitter Sunderland pour rejoindre Dortmund : « Je ne pense pas que mon parcours ait été le même que celui de Jude, pas du tout.
« Mais si la bonne voie impliquait de signer au Borussia Dortmund, comme l’ont fait tant de grands jeunes joueurs, pas seulement moi et mon frère, alors pourquoi ne le ferais-je pas ? Ce serait une grosse erreur de signer dans un autre club simplement parce que Jude a joué ici et que cela ne s’est pas bien passé. »
Les deux Bellingham sont issus du centre de formation de Birmingham. De grandes choses ont été attendues d’eux dès leur plus jeune âge, et ils possèdent désormais tous les deux le type d’expérience qui leur permet de s’épanouir.
Jobe a déclaré aux journalistes à l’approche de la saison 2026-2027 : « J’ai joué beaucoup de matches dans ma carrière, et je ne suis plus un jeune gamin. Il y a beaucoup de joueurs plus jeunes que moi, et j’ai le sentiment d’avoir de l’expérience.
« Je pense que l’expérience, c’est assimiler ce que l’on apprend, pas seulement jouer les matches. J’ai vécu tellement d’expériences dont j’ai pu apprendre dans ma carrière jusqu’à présent, et j’ai le sentiment de pouvoir franchir un cap, progresser et faire encore plus avec l’expérience que j’ai. »
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Jobe concentré sur sa candidature à l’Euro Espoirs avec l’Angleterre U21
Ces qualités devraient faire partie des atouts de l’Angleterre dans sa quête d’un troisième sacre consécutif au Championnat d’Europe espoirs, une compétition qui fera son retour au calendrier durant l’été 2027.
Jobe espérera y briller, tout en continuant à frapper à la porte de l’équipe A. Plusieurs joueurs confirmés de Premier League se dressent encore sur sa route s’il veut rejoindre Jude dans les plans de Tuchel.
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