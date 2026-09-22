Jude, en tant que « Galactique » au Real Madrid, a été convoqué pour le dernier rassemblement de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA. Sa cote a encore grimpé cet été après avoir inscrit sept buts lors de la Coupe du monde 2026, alors que ce tournoi s’est conclu par un parcours jusqu’en demi-finales et une troisième place.

Il avait été question de voir le joueur de 23 ans, capable de tout faire sur le terrain, être rejoint chez les Three Lions par son jeune frère Jobe. Après avoir vécu une première saison difficile au Borussia Dortmund, où il marche dans les pas de Jude, le milieu de terrain de 20 ans s’est relancé.

Tuchel et son staff suivent ses progrès, mais sont heureux de le voir rester pour l’instant avec les Espoirs. Cela signifie qu’un lien familial, similaire à celui dont avaient auparavant profité Bobby et Jack Charlton ainsi que les frères Neville, Gary et Phil, devra attendre.