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Jude Bellingham sur le banc ? Jamie Carragher anticipe la titularisation de Morgan Rogers au détriment du milieu du Real Madrid, mais avertit que le choix de Thomas Tuchel pourrait « peser lourd » sur la Coupe du monde des Three Lions
Selon Carragher, Bellingham pourrait être laissé sur le banc
Invité mercredi du podcast « Stick to Football » de The Overlap, Carragher a affirmé que Rogers était actuellement en pole position pour le poste de numéro 10, devant Bellingham. L’ancien défenseur redoute que Tuchel laisse la star du Real Madrid sur le banc, ce qui risquerait de déclencher un véritable cirque médiatique.
Expliquant les tensions potentielles, Carragher a déclaré : « Je ne pense pas que Jude Bellingham sera titulaire pour le premier match, je serais surpris qu'il le soit. Il n'a pas connu une excellente saison, il a été blessé, mais il sera très intéressant de voir comment le tournoi va se dérouler. La relation entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham va créer une actualité brûlante : sa sélection ou son absence, et les conséquences qui en découleront, alimenteront les médias tout l’été. »
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La régularité de Rogers crée un casse-tête pour Tuchel au moment de composer son équipe.
Les problèmes de blessures et de condition physique rencontrés par Bellingham tout au long de la saison ont permis à Rogers de s’imposer comme le choix numéro un sous les ordres de Tuchel : il a disputé les huit matches de qualification pour la Coupe du monde, tandis que son rival direct n’en a joué que quatre. Rogers a également disputé l’intégralité des 90 minutes lors du récent match amical contre le Japon, tandis que Bellingham est resté sur le banc sans être utilisé. Le héros d’Aston Villa a bien débuté le dernier match contre la Nouvelle-Zélande avant d’être remplacé à la mi-temps par Bellingham.
Soulignant cette forme éclatante, Carragher a ajouté : « Je ne pense tout simplement pas qu’il laissera Rogers sur le banc alors qu’il a été son homme de confiance en équipe d’Angleterre ; il a terminé la saison en boulet de canon et a marqué en finale européenne. Honnêtement, il pourrait y avoir des étincelles lors de la Coupe du monde. Tout dépendra de la façon dont Tuchel et Bellingham géreront la situation. Tuchel commencera probablement avec Rogers, mais je pense que d’ici le troisième match, Bellingham sera de retour, car c’est une figure trop importante, un joueur trop talentueux pour ne pas créer des moments décisifs. »
Wright, Richards et Neville donnent leur avis
Le dilemme du sélectionneur a provoqué un vif débat parmi les spécialistes. Micah Richards a fermement défendu l’idée que la star Bellingham devait absolument être alignée d’entrée, tandis qu’Ian Wright a estimé que le joueur saurait réagir positivement sans bouder.
Gary Neville s’interroge toutefois sur la possibilité que le sélectionneur regrette, à terme, d’avoir écarté des éléments de grand talent comme Phil Foden et Cole Palmer. L’ancien latéral exprime une vive inquiétude quant à la gestion de cette génération exceptionnelle, rappelant que des joueurs majeurs tels que Morgan Gibbs-White et Eberechi Eze se retrouvent soit sur le banc, soit hors de la liste des joueurs convoqués pour le tournoi.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Three Lions ?
L'équipe d'Angleterre s'envolera samedi pour son camp de base de la Coupe du monde à Kansas City, où elle peaufinera sa préparation avant son premier match contre la Croatie, prévu le 17 juin à Dallas. Certains joueurs pourraient d'ailleurs participer jeudi à une rencontre d'entraînement à huis clos face au Miami United. Tuchel doit rapidement trancher ces questions de sélection très médiatisées si les Three Lions veulent décrocher la gloire mondiale cet été.