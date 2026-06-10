Les problèmes de blessures et de condition physique rencontrés par Bellingham tout au long de la saison ont permis à Rogers de s’imposer comme le choix numéro un sous les ordres de Tuchel : il a disputé les huit matches de qualification pour la Coupe du monde, tandis que son rival direct n’en a joué que quatre. Rogers a également disputé l’intégralité des 90 minutes lors du récent match amical contre le Japon, tandis que Bellingham est resté sur le banc sans être utilisé. Le héros d’Aston Villa a bien débuté le dernier match contre la Nouvelle-Zélande avant d’être remplacé à la mi-temps par Bellingham.

Soulignant cette forme éclatante, Carragher a ajouté : « Je ne pense tout simplement pas qu’il laissera Rogers sur le banc alors qu’il a été son homme de confiance en équipe d’Angleterre ; il a terminé la saison en boulet de canon et a marqué en finale européenne. Honnêtement, il pourrait y avoir des étincelles lors de la Coupe du monde. Tout dépendra de la façon dont Tuchel et Bellingham géreront la situation. Tuchel commencera probablement avec Rogers, mais je pense que d’ici le troisième match, Bellingham sera de retour, car c’est une figure trop importante, un joueur trop talentueux pour ne pas créer des moments décisifs. »