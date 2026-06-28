Jude Bellingham, seul joueur anglais « en forme » selon Gary Neville, qui réclame « davantage » de la part de ces « Three Lions » « déçus »

L’Angleterre s’est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 2-0 contre le Panama samedi soir, mais cette performance n’a guère suffi à faire taire les critiques. Les buts de Bellingham et Harry Kane ont permis aux Three Lions de terminer en tête du groupe L, ce qui les qualifie pour un match des 32e de finale mercredi à Atlanta contre la RD Congo.

Pour Neville, Bellingham est la seule lueur d’espoir au sein d’un collectif encore désorganisé. Interrogé par ITV, l’ancien défenseur de Manchester United a affirmé : « Absolument, [Bellingham est le meilleur joueur de l’Angleterre]. C’est le seul joueur qui semble en forme, le seul qui paraît frais. Il est vif, il est dynamique, il a joué au niveau attendu. Ces joueurs ont établi un standard en atteignant les finales et les demi-finales ces dernières années. »