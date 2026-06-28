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Jude Bellingham, seul joueur anglais « en forme » selon Gary Neville, qui réclame « davantage » de la part de ces « Three Lions » « déçus »
Bellingham s'illustre lors d'une victoire sans éclat
L’Angleterre s’est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 2-0 contre le Panama samedi soir, mais cette performance n’a guère suffi à faire taire les critiques. Les buts de Bellingham et Harry Kane ont permis aux Three Lions de terminer en tête du groupe L, ce qui les qualifie pour un match des 32e de finale mercredi à Atlanta contre la RD Congo.
Pour Neville, Bellingham est la seule lueur d’espoir au sein d’un collectif encore désorganisé. Interrogé par ITV, l’ancien défenseur de Manchester United a affirmé : « Absolument, [Bellingham est le meilleur joueur de l’Angleterre]. C’est le seul joueur qui semble en forme, le seul qui paraît frais. Il est vif, il est dynamique, il a joué au niveau attendu. Ces joueurs ont établi un standard en atteignant les finales et les demi-finales ces dernières années. »
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Neville réclame un meilleur niveau tactique.
La solidité défensive de l’équipe a été remise en question, notamment en raison de l’absence de Declan Rice lors du dernier match de groupe. Neville a souligné que le Panama n’avait eu aucun mal à percer la défense anglaise, avertissant que des nations plus fortes ne se montreraient pas aussi indulgentes lors des prochains tours.
« En conférence de presse, Thomas Tuchel a affirmé : “Nous monterons en puissance au fil des matchs”, et il n’aura pas le choix », a ajouté Neville. « Je doute qu’il regarde les images avec son staff et se dise que tout est parfait. Nous devons nous ressaisir d’ici les quatre prochains jours, réintégrer Declan Rice dans l’équipe et solidifier notre défense à quatre, car le Panama a trop facilement percé nos lignes. Ils n’avaient pas l’efficacité nécessaire pour nous punir, mais il va falloir élever le niveau. »
Des attentes trop élevées exposent à la déception
Neville estime que les succès passés ont placé la barre très haut, et la sélection actuelle peine à maintenir ce niveau de manière constante, ce qui génère un sentiment d’insatisfaction malgré la réalisation de l’objectif principal des Three Lions : remporter leur groupe.
« Avec l’Angleterre, il m’est arrivé de ne pas sortir de la phase de poules ; il nous est souvent arrivé de terminer deuxièmes plutôt que premiers, avant de vivre un parcours cauchemardesque jusqu’aux quarts de finale », a-t-il fait remarquer. « C’est probablement la plus grande déception que nous ayons jamais éprouvée après avoir terminé en tête de groupe. La raison en est que ces joueurs ont établi un tel niveau d’excellence au cours des dernières années en matière de tournois que nous nous disons simplement que nous attendons davantage d’eux : nous attendons davantage de Bellingham, de [Morgan] Rogers, de [Marcus] Rashford ; cela doit se concrétiser dès maintenant. »
- AFP
Ian Wright prend la défense de Bellingham, accusé d’arrogance
Pendant que Neville analysait l’équilibre de l’équipe, Ian Wright a défendu Jude Bellingham contre les critiques concernant son attitude. Certains observateurs interprètent la grande confiance du milieu de terrain comme de l’arrogance, mais la légende d’Arsenal affirme que c’est précisément cette assurance qui fait du joueur de 22 ans un talent exceptionnel pour son pays.
« Je ne comprends pas ces critiques, je l’ai toujours soutenu, lui et ce qu’il a accompli, et je me base sur ce que je l’ai vu faire », a déclaré Wright. « Le fait qu’il ait beaucoup de confiance en lui, les gens l’interprètent comme de l’arrogance, mais c’est quelqu’un qui, quand on le regarde jouer, quel que soit son adversaire – je me souviens l’avoir vu affronter la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica –, reste exactement le même : il se donne à fond, veut faire de son mieux, veut porter l’équipe à bout de bras et aller de l’avant, et il adore ça. »