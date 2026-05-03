Malgré son influence grandissante, Bellingham reste son plus sévère critique. À 20 ans, il totalise déjà quatre passes décisives, mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Concernant son état d’esprit, il déclare : « J’ai un objectif personnel. Chaque jour, je veux progresser. Je veux gagner chaque match que je joue, toucher le ballon et montrer de quoi je suis capable, sur le plan physique comme technique. Je dois monter plus souvent et peser davantage dans le dernier tiers. C’est un aspect que je dois encore améliorer. À mon poste, il faut rester discipliné, penser aux coéquipiers et mesurer l’impact de chaque action sur l’équipe. J’aime porter le ballon et je me répète sans cesse que je dois le faire le plus possible durant un match. »