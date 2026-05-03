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Jude Bellingham se projette avec assurance au Borussia Dortmund et identifie les axes d’amélioration nécessaires à sa progression
S'engager dans le projet du Borussia Dortmund
Dans une interview accordéeà la chaîne officielle du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a affirmé ses intentions avec fermeté. Recruté l’été dernier auprès de Sunderland pour 30,5 millions d’euros, le milieu de terrain anglais a d’abord peiné à s’imposer comme titulaire. Depuis le début de l’année cependant, il s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe. Revenant sur son adaptation à un nouveau pays et à un nouveau championnat, le jeune joueur se dit satisfait de ses progrès. « Plus on joue, plus on trouve son rythme, et j’ai vraiment l’impression d’avoir pu gagner en confiance et en présence sur le terrain en jouant davantage. Je vais rester ici longtemps, donc je suis content de trouver ce rythme », a-t-il déclaré.
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Trouver ses marques en Bundesliga
Dortmund s’est appuyé sur ce jeune joueur durant la seconde partie de la saison. Bellingham a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 2 444 minutes de jeu. Si les périodes de transition peuvent s’avérer délicates, il estime que cette série ininterrompue de rencontres a été cruciale pour approfondir sa compréhension du jeu. L’ancienne pépite de Sunderland analyse : « En enchaînant les matchs, on trouve rapidement un meilleur rythme. Quand les jeunes joueurs ont l’occasion de disputer plusieurs rencontres d’affilée avec l’équipe, on les voit progresser. Même si cela passe par des échecs en début de parcours, on finit par cerner son propre jeu, celui de ses coéquipiers, la tactique, le style et le stade. »
Améliorer l'efficacité dans le dernier tiers
Malgré son influence grandissante, Bellingham reste son plus sévère critique. À 20 ans, il totalise déjà quatre passes décisives, mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. Concernant son état d’esprit, il déclare : « J’ai un objectif personnel. Chaque jour, je veux progresser. Je veux gagner chaque match que je joue, toucher le ballon et montrer de quoi je suis capable, sur le plan physique comme technique. Je dois monter plus souvent et peser davantage dans le dernier tiers. C’est un aspect que je dois encore améliorer. À mon poste, il faut rester discipliné, penser aux coéquipiers et mesurer l’impact de chaque action sur l’équipe. J’aime porter le ballon et je me répète sans cesse que je dois le faire le plus possible durant un match. »
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Tournés vers un avenir prometteur
Sous contrat jusqu’en 2030, Bellingham entend conclure l’exercice en cours sur une note positive, tandis que le Borussia Dortmund lutte pour la deuxième place de la Bundesliga face au RB Leipzig. Dans la perspective de la saison prochaine, le milieu de terrain devra convertir ses fulgurantes chevauchées en buts décisifs.