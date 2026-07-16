L'Anglais s'était permis un grave écart de conduite après l'élimination des Three Lions face à l'Albiceleste (1-2). Les images télévisées montraient clairement comment Bellingham, après le coup de sifflet final, avait asséné un coup à l'arrière de la tête de Barco, qui exultait.
Traduit par
Jude Bellingham risque-t-il une suspension ? Voici pourquoi la star anglaise a frappé l’Argentin Valentin Barco lors de la demi-finale de la Coupe du monde
Le milieu de terrain du Real Madrid a ensuite adressé quelques mots à l'Argentin. Barco a bousculé l'ancien joueur de Dortmund, avant que Nico Paz et Nicolas Otamendi n'interviennent pour séparer les deux belligérants. C'est surtout Bellingham, qui continuait à invectiver Barco, qui a dû être retenu.
Les causes de l’incident demeuraient floues jusqu’à ce que la presse britannique révèle que Barco avait déjà manifesté un comportement provocateur lors de l’égalisation d’Enzo Fernández, célébrant le but de manière irrespectueuse devant le banc anglais de Thomas Tuchel.
Des images confirment par ailleurs que, lors du but victorieux de Lautaro Martínez, Barco s’est précipité vers son coéquipier et a lancé un cri en direction de Bellingham.
- Getty
Jude Bellingham risque-t-il une suspension après son geste ?
Quoi qu'il en soit, cet incident pourrait avoir des conséquences pour Bellingham. La FIFA a déjà annoncé qu'elle allait enquêter sur cette scène ; dans le pire des cas, le joueur de 23 ans risque une suspension.
L’Anglais n’a pas souhaité commenter l’incident et s’est contenté, après le coup de sifflet final, d’exprimer sa grande déception après cette nouvelle occasion manquée de se qualifier pour la finale.
« C’est tellement accablant. Je voulais faire partie de cette sélection anglaise qui y parviendrait enfin, qui franchirait enfin la ligne d’arrivée. Je suis désolé. Plus le parcours est beau, plus la fin est déchirante », a-t-il déclaré.
Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55^e minute, tout indiquait que les Three Lions allaient disputer leur première finale depuis leur titre de 1966. Mais deux buts tardifs de Fernandez (85^e) et Martinez (90^e+2) ont brutalement anéanti ces espoirs.
Enfin, sa gestion des remplacements a placé l’entraîneur Thomas Tuchel sous le feu des critiques.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles