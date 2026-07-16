Le milieu de terrain du Real Madrid a ensuite adressé quelques mots à l'Argentin. Barco a bousculé l'ancien joueur de Dortmund, avant que Nico Paz et Nicolas Otamendi n'interviennent pour séparer les deux belligérants. C'est surtout Bellingham, qui continuait à invectiver Barco, qui a dû être retenu.

Les causes de l’incident demeuraient floues jusqu’à ce que la presse britannique révèle que Barco avait déjà manifesté un comportement provocateur lors de l’égalisation d’Enzo Fernández, célébrant le but de manière irrespectueuse devant le banc anglais de Thomas Tuchel.

Des images confirment par ailleurs que, lors du but victorieux de Lautaro Martínez, Barco s’est précipité vers son coéquipier et a lancé un cri en direction de Bellingham.