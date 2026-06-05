Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a mis en avant les qualités tactiques qui font de Rogers une star en devenir. Il a déclaré : « [Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka et [Jude] Bellingham sont les superstars, mais Morgan Rogers pourrait bien être celui qui se démarquera vraiment.

Tout dépendra de l’entame de tournoi de Jude Bellingham : si le milieu de terrain éclabousse dès les premiers matches, l’équation sera différente. Mais s’il manque de rythme, ou si Harry Kane doit assumer un rôle de sauveur ou reste muet devant le but,

« Il y a toujours un joueur dans chaque tournoi qui émerge. On ne l’attend pas forcément, mais il passe à un niveau supérieur. Rogers est un profil à la [Thomas] Tuchel, un meneur que l’entraîneur apprécie dans le rôle de numéro dix. Il sait frappé de l’extérieur de la surface, et beaucoup de buts en Coupe du monde sont marqués ainsi, car les équipes se replient profondément. »

Je pense que Rogers a le facteur X. Il marque des buts, il a brillé en fin de saison après un passage à vide. Il pourrait entrer en jeu à plusieurs reprises et inscrire des réalisations décisives.

« Le onze de départ semble se dessiner naturellement et Rogers ne devrait pas en faire partie d’emblée. Mais si Bellingham n’est pas au niveau, une chose est sûre avec Tuchel : il se moque de l’ego des joueurs et de leur image. Si Bellingham ne répond pas présent, il le sortira sans hésiter pour lancer Rogers.

On pourrait alors voir éclore le meilleur joueur anglais du tournoi ; il possède ce niveau de talent. Des joueurs arrivent comme des remplaçants et repartent en stars. Cela s’est déjà produit maintes fois par le passé. »