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Jude Bellingham prévient : Thomas Tuchel « se moque éperdument des egos ». Morgan Rogers, en pleine forme, pourrait même éclipser la star du Real Madrid et Harry Kane lors de la Coupe du monde
Pour Tuchel, la forme du moment prime sur la réputation.
Butt affirme que le sélectionneur anglais Tuchel n’hésitera pas à écarter les stars en manque de forme lors de la Coupe du monde 2026. L’ancien milieu des Three Lions estime que le meneur de Villa, Rogers, pourrait rapidement supplanter Bellingham dans le onze de départ si le milieu du Real Madrid ne trouvait pas ses marques dès les premiers matches.
Bellingham aborde la compétition après une saison frustrante et perturbée par les blessures : d’abord une épaule, puis des ischio-jambiers, qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes. Il a tout de même disputé 40 matchs toutes compétitions confondues, dont 30 comme titulaire.
De son côté, Rogers arrive au tournoi après une saison exceptionnelle, ponctuée par la victoire d’Aston Villa en Europa League et une quatrième place en Premier League. Le joueur de 23 ans a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues.
Devenu incontournable chez les Three Lions, il a pris part à 13 des 14 matchs de l’équipe nationale depuis ses débuts en 2024, et Butt est convaincu qu’il possède l’étoffe pour éclipser les cadors de l’effectif de Thomas Tuchel.
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Selon Butt, Rogers est prêt à exploser
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a mis en avant les qualités tactiques qui font de Rogers une star en devenir. Il a déclaré : « [Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka et [Jude] Bellingham sont les superstars, mais Morgan Rogers pourrait bien être celui qui se démarquera vraiment.
Tout dépendra de l’entame de tournoi de Jude Bellingham : si le milieu de terrain éclabousse dès les premiers matches, l’équation sera différente. Mais s’il manque de rythme, ou si Harry Kane doit assumer un rôle de sauveur ou reste muet devant le but,
« Il y a toujours un joueur dans chaque tournoi qui émerge. On ne l’attend pas forcément, mais il passe à un niveau supérieur. Rogers est un profil à la [Thomas] Tuchel, un meneur que l’entraîneur apprécie dans le rôle de numéro dix. Il sait frappé de l’extérieur de la surface, et beaucoup de buts en Coupe du monde sont marqués ainsi, car les équipes se replient profondément. »
Je pense que Rogers a le facteur X. Il marque des buts, il a brillé en fin de saison après un passage à vide. Il pourrait entrer en jeu à plusieurs reprises et inscrire des réalisations décisives.
« Le onze de départ semble se dessiner naturellement et Rogers ne devrait pas en faire partie d’emblée. Mais si Bellingham n’est pas au niveau, une chose est sûre avec Tuchel : il se moque de l’ego des joueurs et de leur image. Si Bellingham ne répond pas présent, il le sortira sans hésiter pour lancer Rogers.
On pourrait alors voir éclore le meilleur joueur anglais du tournoi ; il possède ce niveau de talent. Des joueurs arrivent comme des remplaçants et repartent en stars. Cela s’est déjà produit maintes fois par le passé. »
La pression s'intensifie sur les choix tactiques
Butt a exprimé ses vives inquiétudes au sujet des chances de l’Angleterre, évoquant des obstacles logistiques considérables et des attentes nationales démesurées. Il a déclaré : « À mon avis, atteindre les demi-finales ou la finale serait déjà un succès. Pourtant, au regard de l’exigence de notre pays, même une demi-finale pourrait être perçue comme un échec.
Je ne suis pas de cet avis. Nous avons un effectif jeune, il faut donc être patient. Je ne nous vois pas remporter le titre. Les conditions sur place, la chaleur, l’humidité et les nombreux déplacements rendent l’entreprise encore plus ardue. Je ne suis pas confiant.
Pour moi, l’échec serait de ne pas sortir de la phase de groupes. Si nous n’atteignons pas le dernier carré, certains parleront d’un gros échec, surtout au vu du talent à disposition et des joueurs laissés à la maison.
Certains cadres comme Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire ou Trent Alexander-Arnold n’ont pas été retenus, et si la qualification pour les phases finales échoue, les regards se tourneront immédiatement vers Thomas Tuchel.
Si tel était le cas, je pense qu’il serait limogé, tant par la FA que de sa propre initiative. Il voudra revenir au football de club ; il a l’étoffe d’un véritable entraîneur de club, il veut s’impliquer au quotidien. Le poste de sélectionneur de l’Angleterre est l’un des plus prestigieux au monde, mais en cas d’échec, je pense que les deux parties auront intérêt à se séparer. »
Interrogé sur les favoris du tournoi, Butt a déclaré : « Franchement, en raison de la chaleur et de l’humidité, ce sera très dur. On risque d’affronter le Mexique à Mexico dès les huitièmes de finale.
« Il serait fou de ne pas considérer le Brésil ou l’Argentine comme favoris. Évidemment, le Brésil n’est plus l’équipe qu’il était avec Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Il n’a plus de superstars de ce calibre, ni autant qu’avant.
L’Espagne est également favorite : elle sait gérer la pression et bénéficiera d’un large soutien. Je la vois bien placé, mais, pour ma part, je n’ai que le Brésil et l’Argentine en tête. Je pense simplement que le titre se jouera entre ces deux nations. »
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Les Three Lions entrent immédiatement dans le vif du sujet
Le courage tactique de Tuchel sera immédiatement mis à l’épreuve lorsque l’Angleterre entamera sa campagne dans le groupe L face à la Croatie à l’AT&T Stadium, le 17 juin. Les Three Lions, qui partagent également leur groupe avec le Ghana et le Panama, auront besoin d’une performance de haut niveau de la part de leur capitaine Kane, auteur d’une saison exceptionnelle ponctuée de 61 buts sous les couleurs du Bayern Munich.
Rogers, lui, se tient prêt à faire la différence en sortant du banc, armé d’une confiance inébranlable après sa contribution majeure à la victoire d’Aston Villa en Europa League.