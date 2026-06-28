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England Panama W+LsGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Jude Bellingham porte l’Angleterre à bout de bras, mais ses coéquipiers doivent rapidement se montrer à la hauteur s’ils veulent concrétiser leur rêve de Coupe du monde. Les gagnants et les perdants se dessinent tandis que l’équipe de Thomas Tuchel peine une nouvelle fois et que les problèmes de blessures au poste d’arrière droit persistent

Winners & losers
Angleterre
J. Bellingham
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Panama vs Angleterre
Analysis

À East Rutherford, dans le New Jersey, c'est « Hey Jude » qui a retenti avec le plus de force après le coup de sifflet final. Les joueurs anglais avaient quitté la pelouse d’un pas lourd après une victoire sans éclat 2-0 contre le Panama, qui leur a permis de s’assurer la première place du groupe L de la Coupe du monde. Jude Bellingham était toutefois encore sur la pelouse, trottinant vers l’autre bout du terrain pour répondre aux questions des médias, et les supporters ont entonné un chant en l’honneur de celui qui avait fait toute la différence samedi.

L'Angleterre a parfois peiné dans ce tournoi, malgré sa première place au classement. Elle le doit en grande partie à Bellingham, moteur créatif et inspirant des Three Lions. Il avait déjà donné l'avantage 3-2 face à la Croatie et a de nouveau mené l'attaque lors de cette rencontre.

Il a inscrit un but et délivré une passe décisive au cours d’une prestation intense, qui a permis aux siens d’éviter la partie « difficile » du tableau et de se projeter vers la finale du 19 juillet.

L’équipe de Thomas Tuchel ne s’est pas facilité la tâche. La première mi-temps a largement confirmé le football terne qui avait caractérisé leur match sans relief (0-0) contre le Ghana, l’Angleterre ayant tenté, sans succès, de percer par le centre face au Panama. Lorsqu’elle parvenait à déborder sur les ailes, ses centres manquaient de précision.

« En tant qu’entraîneur, je sais ce qu’il faut pour remporter ce genre de matchs. Ce n’est pas un problème si ces rencontres sont serrées, si elles sont difficiles. Cela nous aidera lors du prochain match », a déclaré Tuchel après la rencontre.

Il a fallu un coup de pied arrêté pour réveiller l’Angleterre : Bukayo Saka a tiré un corner et Bellingham a réalisé un geste sublime pour marquer, tendant la jambe juste un peu plus loin que son défenseur pour diriger sa volée dans le coin inférieur du but.

À partir de là, les Three Lions ont joué avec plus de liberté, et Bellingham a directement participé au 2-0 cinq minutes plus tard : il a devancé Harry Kane pour intercepter une passe de Nico O’Reilly, avant d’exécuter une feinte à droite puis à gauche et de délivrer un centre flottant que Kane a tranquillement converti de la tête.

« Un impact énorme de la part de Bellingham et Kane. C’est ce dont nous avons besoin, c’est ce que nous voulons… c’est pourquoi les attentes sont élevées », a déclaré Tuchel à propos de ses buteurs.

Le sélectionneur anglais avait également d’autres soucis, notamment la blessure de Jarell Quansah qui menace de réduire encore davantage ses options au poste d’arrière droit avant le match des 16es de finale de mercredi contre la RD Congo à Atlanta.

Tant que Bellingham maintient ce niveau de performance, il compense ces lacunes. Mais si l’Angleterre veut remporter la Coupe du monde, d’autres joueurs devront être capables de faire basculer les rencontres et de mener les Three Lions jusqu’au bout.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre du New Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Jude Bellingham

    Il est difficile de croire qu’on ait un jour douté de la titularisation de Bellingham avec l’Angleterre cet été, tant ses performances ont été exceptionnelles, tant sur le plan technique que sur celui du leadership, tout au long de la phase de groupes.

    Aligné plus bas sur le terrain contre le Panama pour laisser à Declan Rice le temps de souffler, le milieu de terrain s’est immédiatement mis en évidence. Il s’est jeté dans les duels, a multiplié les dribbles face aux défenseurs panaméens et a constamment orienté le jeu de ses coéquipiers.

    Ni son but ni sa passe décisive n’étaient évidents, mais Bellingham les a fait paraître simples. « C’est tout simplement la qualité de Jude Bellingham », a admis le sélectionneur panaméen Thomas Christiansen après le coup de sifflet final.

    À la 71^e minute, son travail était accompli. Il a dominé les statistiques clés : duels au sol disputés et remportés, tacles, fautes obtenues, occasions créées, tentatives et dribbles réussis, sans oublier son implication décisive dans les buts. Seuls Kane et Wayne Rooney ont désormais marqué plus de buts en tournoi pour l’Angleterre au XXI^e siècle. Que pouvait donc demander de plus Tuchel ?

    « Il traverse une période faste après sa blessure. Il est heureux de rejouer, il se sent libre… Il doit jouer avec cette intensité, il adore ce genre de scène », a analysé Tuchel.

    Bellingham fêtera ses 23 ans lundi, à la veille des huitièmes de finale. Il est impressionnant de voir qu’un joueur aussi jeune puisse déjà être une telle figure emblématique.

    • Publicité
  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Buteur : Morgan Rogers

    À l’approche de la compétition, la principale incertitude concernait le choix de Tuchel : aligner Morgan Rogers ou Bellingham. Finalement, le sélectionneur a tranché en leur accordant à tous deux une place dans le onze de départ, samedi.

    Le duo avait déjà été aligné d’entrée à deux reprises sous le maillot anglais, pour deux victoires sans que l’un ou l’autre ne marque ou ne serve de passe décisive, ce qui laissait planer le doute sur leur complémentarité.

    Si Bellingham a brillé, la star d’Aston Villa est restée en retrait, se contentant de touches sporadiques sans peser offensivement : deux occasions créées, zéro tir, des statistiques peu convaincantes.

    « Ils peuvent jouer ensemble. Ils constituent une menace pour n’importe quel adversaire », a affirmé Tuchel après la rencontre, malgré la performance en demi-teinte de Rogers, dont le rôle à l’approche de l’été semble incertain. Il retournera presque certainement sur le banc pour les phases à élimination directe, Rice étant disponible, et Rogers devra se montrer plus efficace en sortant du banc qu’il ne l’a été en début de match ici.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Vainqueur : Harry Kane

    Pendant de longues périodes, ce match a été une nouvelle fois à oublier pour Kane. Il n’a jamais réussi à s’imposer balle au pied, tandis que sa liberté de mouvement l’a même conduit, à un moment donné, à défendre dans sa propre surface de réparation, au lieu de servir de point d’ancrage à l’autre bout du terrain.

    Sous le maillot du Bayern Munich, Kane peut changer le cours d’une rencontre à tout moment. Avec l’Angleterre, en revanche, il se montre surtout dans les moments décisifs. Il suffit de lui servir le ballon dans la zone de vérité pour qu’il frappe. C’est exactement ce qu’a fait Bellingham d’un centre précis, et Kane a concrétisé d’une tête croisée depuis l’intérieur des six mètres.

    Le capitaine devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, avec 11 réalisations, dépassant le record de Gary Lineker (10 buts).

    « Tout le monde est très heureux car c’est un coéquipier fantastique », a déclaré Tuchel à propos de son capitaine. « Je ne suis même pas au courant de toutes ces choses et de tous ces records… C’est fantastique qu’il ait l’occasion de battre ce record lors d’une Coupe du monde. Il est dans un état d’esprit incroyable, physiquement aussi. Il est prêt à aller jusqu’au bout de cette Coupe du monde. »

    Une journée plus discrète de Kylian Mbappé et Erling Haaland a permis à Kane de réduire l’écart avec certains de ses rivaux pour le Soulier d’or, même si Lionel Messi a creusé son avance au classement des buteurs plus tard dans la soirée. Kane aborde ainsi la suite de la compétition avec un élan retrouvé après un match plus laborieux contre le Ghana.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    LES FLOP : les arrières droits anglais

    Lorsqu’il a constitué cette sélection anglaise, Tuchel a choisi d’aligner deux arrières droits de métier : Reece James et Tino Livramento. Au cours des trois dernières semaines, les deux joueurs – ce qui n’est guère surprenant au vu de leurs antécédents récents – ont été victimes de blessures. La blessure de Livramento l’a écarté du tournoi à la veille du premier match de l’Angleterre, et bien que James reste dans le groupe, il manquera au moins une rencontre supplémentaire après avoir été laissé sur le banc lors de la victoire de samedi.

    Tuchel a alors désigné Jarell Quansah, un défenseur central formé au poste mais capable de glisser sur le côté droit d’une défense à trois, comme solution de remplacement. Un choix pertinent, sauf que l’Anglais s’est tordu la cheville après l’heure de jeu contre le Panama, réduisant encore l’effectif.

    « La course sera serrée entre Reece James et Jarell Quansah », a déclaré Tuchel au sujet de leur état de forme avant le match de mercredi contre la RD Congo. « Bien sûr, nous sommes inquiets pour ces deux-là. Mais en général, nous trouvons des solutions et nous allons essayer d’en trouver. »

    La non-sélection de Trent Alexander-Arnold paraît aujourd’hui encore plus discutable qu’à la fin mai, tandis que le remplacement de Livramento par le défenseur central Trevoh Chalobah ressemble à un pari manqué. La solution la plus probable à court terme se nomme donc Djed Spence, qui a passé l’essentiel des trois dernières saisons sur le flanc gauche. Une situation loin d’être idéale pour qui vise la victoire en Coupe du monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    LE PERDANT : Thomas Tuchel

    Après le match nul et vierge de la semaine dernière contre le Ghana, Tuchel avait laissé entendre qu’il avait mis au point un nouveau plan pour déjouer les défenses en bloc bas, mais il s’est montré réticent à le mettre en œuvre en cours de match à Boston. Ce coup de génie tactique, censé redonner vie à l’Angleterre, n’a pas produit l’effet escompté.

    Il a certes procédé à quelques ajustements, alignant Rogers et Bellingham, tandis que Saka et Marcus Rashford retrouvaient le onze de départ. Tuchel a admis avoir voulu jouer avec six joueurs sur la ligne offensive, passant à un 3-1-6 en possession. Sur le papier, ce dispositif devait créer un surnombre face au Panama ; sur le terrain, l’effet est resté limité.

    Peu inspirés, les Three Lions n’ont cadré que deux tirs avant la pause. Il a fallu attendre un coup de pied arrêté, puis une contre-attaque, pour enfin percer le verrou panaméen.

    Les Three Lions ont certes exploité leurs atouts, mais cette sortie n’a pas dissipé les interrogations sur leur capacité à déjouer des blocs bas. Face à la RD Congo, attendue comme un nouveau test défensif au prochain tour, les supporters pourraient donc vivre une nouvelle soirée sous tension en milieu de semaine.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VAINQUEUR : Le parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale

    Rappelons que l’Angleterre était d’ores et déjà qualifiée pour les 16^(es) de finale avant cette rencontre. L’enjeu principal concernait donc son positionnement au tirage au sort pour la suite de la compétition.

    En terminant en tête de son groupe, l’Angleterre s’est ouverte l’accès à une partie du tableau où l’attendaient trois adversaires redoutables : le Mexique, le Brésil et l’Argentine. Les Three Lions n’auraient pas été favoris contre l’Albiceleste, tandis qu’affronter « El Tri » à l’Azteca aurait été intimidant et que le match contre le Brésil à Miami aurait ressemblé à une rencontre à l’extérieur.

    Terminer deuxième aurait été bien plus périlleux : le Portugal en 16^(es), puis probablement l’Espagne en 8^(es), sans oublier une possible demi-finale contre la redoutable attaque française.

    Cette victoire pourrait donc s’avérer cruciale dans trois semaines si l’Angleterre se retrouve de nouveau dans le New Jersey pour la finale. Elle n’aura tout de même pas la partie facile dans la partie du tableau où elle a atterri, mais la RD Congo devrait au moins lui offrir une nouvelle occasion de peaufiner son jeu avant que le niveau de ses adversaires ne fasse un bond considérable.