L'Angleterre a parfois peiné dans ce tournoi, malgré sa première place au classement. Elle le doit en grande partie à Bellingham, moteur créatif et inspirant des Three Lions. Il avait déjà donné l'avantage 3-2 face à la Croatie et a de nouveau mené l'attaque lors de cette rencontre.

Il a inscrit un but et délivré une passe décisive au cours d’une prestation intense, qui a permis aux siens d’éviter la partie « difficile » du tableau et de se projeter vers la finale du 19 juillet.

L’équipe de Thomas Tuchel ne s’est pas facilité la tâche. La première mi-temps a largement confirmé le football terne qui avait caractérisé leur match sans relief (0-0) contre le Ghana, l’Angleterre ayant tenté, sans succès, de percer par le centre face au Panama. Lorsqu’elle parvenait à déborder sur les ailes, ses centres manquaient de précision.

« En tant qu’entraîneur, je sais ce qu’il faut pour remporter ce genre de matchs. Ce n’est pas un problème si ces rencontres sont serrées, si elles sont difficiles. Cela nous aidera lors du prochain match », a déclaré Tuchel après la rencontre.

Il a fallu un coup de pied arrêté pour réveiller l’Angleterre : Bukayo Saka a tiré un corner et Bellingham a réalisé un geste sublime pour marquer, tendant la jambe juste un peu plus loin que son défenseur pour diriger sa volée dans le coin inférieur du but.

À partir de là, les Three Lions ont joué avec plus de liberté, et Bellingham a directement participé au 2-0 cinq minutes plus tard : il a devancé Harry Kane pour intercepter une passe de Nico O’Reilly, avant d’exécuter une feinte à droite puis à gauche et de délivrer un centre flottant que Kane a tranquillement converti de la tête.

« Un impact énorme de la part de Bellingham et Kane. C’est ce dont nous avons besoin, c’est ce que nous voulons… c’est pourquoi les attentes sont élevées », a déclaré Tuchel à propos de ses buteurs.

Le sélectionneur anglais avait également d’autres soucis, notamment la blessure de Jarell Quansah qui menace de réduire encore davantage ses options au poste d’arrière droit avant le match des 16es de finale de mercredi contre la RD Congo à Atlanta.

Tant que Bellingham maintient ce niveau de performance, il compense ces lacunes. Mais si l’Angleterre veut remporter la Coupe du monde, d’autres joueurs devront être capables de faire basculer les rencontres et de mener les Three Lions jusqu’au bout.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre du New Jersey...