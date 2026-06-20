Jude Bellingham peut compter sur le soutien de Toni Kroos : la légende du Real Madrid prend la défense du jeune international anglais face aux critiques

Ces derniers mois, Bellingham a été pointé du doigt par la presse espagnole et une partie des supporters, qui estiment qu’il traverse une baisse de forme. Malgré des débuts tonitruants dans la capitale espagnole, des blessures – dont une opération à l’épaule suivie de pépins musculaires – l’ont empêché de maintenir le niveau exceptionnel affiché lors de sa première saison au Real Madrid.

Cependant, Kroos, qui a partagé le vestiaire avec le joueur de 23 ans avant de prendre sa retraite, refuse de se laisser influencer par ces critiques. Invité d’un podcast aux côtés de Rio Ferdinand, le légendaire milieu de terrain a rappelé l’immense talent de Bellingham. « Sa première année à Madrid a été incroyable. Ça m’a pas mal surpris », a admis l’ancien Madrilène en évoquant leur collaboration.