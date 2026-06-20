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Jude Bellingham peut compter sur le soutien de Toni Kroos : la légende du Real Madrid prend la défense du jeune international anglais face aux critiques
Kroos prend la défense de son ancien coéquipier
Ces derniers mois, Bellingham a été pointé du doigt par la presse espagnole et une partie des supporters, qui estiment qu’il traverse une baisse de forme. Malgré des débuts tonitruants dans la capitale espagnole, des blessures – dont une opération à l’épaule suivie de pépins musculaires – l’ont empêché de maintenir le niveau exceptionnel affiché lors de sa première saison au Real Madrid.
Cependant, Kroos, qui a partagé le vestiaire avec le joueur de 23 ans avant de prendre sa retraite, refuse de se laisser influencer par ces critiques. Invité d’un podcast aux côtés de Rio Ferdinand, le légendaire milieu de terrain a rappelé l’immense talent de Bellingham. « Sa première année à Madrid a été incroyable. Ça m’a pas mal surpris », a admis l’ancien Madrilène en évoquant leur collaboration.
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Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, il fait l’unanimité parmi les observateurs.
Malgré les critiques virulentes et les rumeurs sur sa vie privée, le vétéran allemand maintient avec autorité que le jeune international anglais reste l’un des meilleurs milieux de terrain en activité.
Kroos s’est montré direct dans ses éloges, déclarant : « C’est l’un des milieux de terrain les plus complets au monde. » Le vétéran allemand a expliqué que les qualités que Bellingham apporte sur le terrain sont rares, soulignant qu’il possède une étincelle unique. « Je vois en lui des qualités vraiment très spéciales », a ajouté Kroos.
Ferdinand dénonce les récits inventés de toutes pièces
L’ancien capitaine de Manchester United a pris la défense du milieu madrilène, évoquant une campagne délibérée visant à ternir sa réputation au moyen de fausses informations. Selon le commentateur, l’image publique qui se dessine autour du jeune joueur ne correspond ni à sa personnalité ni à son engagement sportif.
« Ils ont essayé de donner une image de lui qui ne correspond pas à la réalité », a-t-il affirmé, avant d’ajouter, concernant les rumeurs les plus tenaces : « Ils ont essayé d’inventer des histoires. »
Pour Ferdinand, ce tapage médiatique est une conséquence inévitable de l’ascension fulgurante du jeune joueur vers la célébrité mondiale.
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Il rappelle au monde entier l’étendue de son talent.
La star madrilène a récemment répondu aux rumeurs extérieures en admettant qu’il « mérite » parfois les critiques dont il fait l’objet, après avoir brillé lors de la victoire 4-2 de l’Angleterre face à la Croatie en Coupe du monde 2026. Le prolifique milieu de terrain, auteur d’un but, a permis aux Three Lions de débuter leur campagne en phase de groupes en beauté ; après le coup de sifflet final, il a évoqué la forte pression médiatique subie ces derniers mois.
« Personnellement, ça m’a fait du bien de mettre un peu de côté tout ce bruit et de simplement montrer à mon pays et à mes coéquipiers à quel point je suis déterminé à aider l’équipe à remporter des matchs », a déclaré le jeune milieu de terrain aux journalistes. Il a reconnu la pression liée à sa notoriété, ajoutant : « Je sais que ça fait partie du métier de footballeur ; je n’en veux à personne qui dit du mal de moi, car parfois, je le mérite. Aujourd’hui, j’ai voulu montrer aux gens qui je suis et leur rafraîchir la mémoire. »