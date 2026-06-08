Jude Bellingham ou Morgan Rogers : le dilemme du numéro 9 brésilien et les plus grands débats autour de la sélection pour la Coupe du monde 2026

Champions du monde en titre, les Argentins arrivent au Qatar avec un groupe quasi inchangé, où plusieurs cadres, emmenés par Lionel Messi, devraient disputer leur dernière Coupe du monde. L’attaque, toutefois, va connaître quelques ajustements après le départ à la retraite d’Ángel Di María.
Avec Di María à gauche et Messi à droite, Julián Álvarez s’était imposé comme l’attaquant titulaire de l’Albiceleste. Mais la forme de Lautaro Martínez ces deux dernières années pourrait désormais évincer l’avant-centre de l’Atlético Madrid – même si cela ne signifie pas pour autant qu’il sera totalement écarté du onze.
Lautaro a terminé meilleur buteur de la Copa América 2024 malgré seulement deux titularisations, et totalise 15 réalisations lors de ses 20 dernières sélections, tout en maintenant un ratio impressionnant avec l’Inter.
Alvarez, lui, n’a inscrit que sept buts lors de ses 20 dernières sélections, et, malgré ses éclats en Ligue des champions sous le maillot de l’Atlético Madrid la saison passée, il n’a marqué que deux fois en Liga depuis octobre.
Lionel Scaloni entend donc aligner les deux hommes, et la solution la plus probable est d’installer Alvarez sur la gauche, avec Lautaro en pointe et Messi à droite. Un schéma que l’Argentine a déjà utilisé par intermittence durant les qualifications, mais qui n’a pas été testé depuis la victoire 1-0 contre le Pérou en novembre 2024.
Reste à savoir si aligner trois purs attaquants ne fragilisera pas l’équilibre défensif de l’équipe et ne privera pas Nico Paz, meilleur milieu de Serie A la saison passée, de temps de jeu.