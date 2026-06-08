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World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Jude Bellingham ou Morgan Rogers : le dilemme du numéro 9 brésilien et les plus grands débats autour de la sélection pour la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
Angleterre
J. Bellingham
M. Rogers
Brésil
Endrick
I. Thiago
M. Cunha
France
R. Cherki
Espagne
D. Raya
U. Simon
J. Garcia
Argentine
L. Martinez
J. Alvarez
Allemagne
K. Havertz
D. Undav
N. Woltemade
FEATURES

À quelques jours du coup d’envoi, la fièvre de la Coupe du monde s’empare de la planète alors que 48 sélections convergent vers les États-Unis, le Mexique et le Canada pour le plus grand tournoi jamais organisé par la FIFA. Les sélectionneurs peaufinent leurs préparatifs avant le début des matchs de groupe, mais certains doivent encore prendre des décisions cruciales.

Il est tout à fait compréhensible que certaines des équipes favorites du tournoi disposent d'un effectif d'une richesse enviable à certains postes, ce qui rend difficile de déterminer quels joueurs aligner d'emblée et lesquels seraient plus à leur place en tant que remplaçants.

Pendant ce temps, les supporters font entendre leur voix et espèrent voir leur équipe disputer la finale prévue dans le New Jersey le 19 juillet.

À moins de deux semaines du coup d’envoi, le 11 juin, GOAL examine six dilemmes de sélection qui font déjà transpirer les staffs et alimentent les débats chez les fans comme dans les médias.

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    Angleterre : Bellingham vs Rogers

    Thomas Tuchel doit encore trancher plusieurs dossiers avant de dévoiler le onze de l’Angleterre pour son entrée dans le groupe L face à la Croatie, mais la décision la plus scrutée concerne le poste de milieu offensif : Jude Bellingham ou Morgan Rogers, derrière Harry Kane.

    Bellingham, qui forme avec Kane l’un des visages les plus connus de la sélection, pourrait commencer sur le banc : sa saison mitigée au Real Madrid et les interrogations sur sa relation avec Tuchel jouent en sa défaveur.

    Tuchel pourrait donc aligner Rogers aux côtés de Declan Rice et Elliot Anderson. La star d’Aston Villa sort d’une saison éclatante : 14 buts – souvent des frappes lointaines et spectaculaires – et 11 passes décisives pour les vainqueurs de la Ligue Europa.

    Rogers a brillé lors des qualifications en l’absence de Bellingham, opéré de l’épaule. Depuis la reprise, les deux hommes ont été alignés une fois chacun lorsque tous deux étaient disponibles.

    Lors de la victoire de samedi contre la Nouvelle-Zélande, Tuchel a offert à chacun 45 minutes afin de peaufiner sa condition, et c’est Bellingham qui a livré la prestation la plus aboutie. Le match de mercredi face au Costa Rica devrait toutefois fournir de nouveaux indices sur les intentions de l’Allemand.

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  • David Raya Spain 2026Getty Images

    Espagne : quel gardien sera aligné d’entrée ?

    Pour Luis de la Fuente, le choix du gardien titulaire de l’Espagne pour la Coupe du monde semble évident, et même les supporters de la Roja ne contestent guère ce choix. Toutefois, les amateurs de Premier League, constatant que David Raya n’est pas numéro 1, s’interrogeront sans doute sur les raisons de cette décision.

    Unai Simon, titulaire depuis l’Euro 2020, devrait logiquement garder ses gants pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, malgré la forme éclatante de Raya, triple lauréat du Gant d’or anglais avec Arsenal.

    Raya a réalisé 28 clean sheets en 51 matchs avec les Gunners la saison passée et a été largement considéré comme le meilleur gardien d’Europe. En sélection, il n’a pourtant été titulaire qu’une fois – un match amical contre l’Égypte – depuis novembre 2024, et il devrait logiquement être la doublure de Simon lorsque l’Espagne entamera sa campagne contre le Cap-Vert.

    « Il serait injuste de ne pas reconnaître la qualité, la classe, la carrière et l’expérience professionnelle d’Unai Simon », a déclaré De la Fuente lorsqu’on l’a interrogé sur son effectif de gardiens en mars. « Il serait absurde que je vienne ici pour le réaffirmer, simplement parce qu’il s’agit d’Unai Simon. Lorsqu’un gardien est de ce niveau, il faut respecter son statut et sa carrière. »

    Les partisans du Barça espéraient voir Joan García profiter de sa belle première saison au Camp Nou pour obtenir sa chance, mais une prestation trop irrégulière lors du match nul contre l’Irak la semaine passée a dissipé ses derniers espoirs de convaincre De la Fuente.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    Brésil : une lutte acharnée se profile pour occuper le front de l’attaque.

    Peu de postes subissent une pression aussi forte que celui d’attaquant titulaire du Brésil en Coupe du monde. À moins d’une semaine de l’ouverture contre le Maroc, le débat fait encore rage : Carlo Ancelotti n’a pas encore tranché pour le match du New Jersey, d’autant qu’il a surpris en excluant de sa liste finale João Pedro, pourtant pressenti comme titulaire.

    Matheus Cunha a hérité du maillot floqué du numéro 9 et, après avoir démarré en pointe lors de la victoire amicale contre le Panama, il part favori. Toutefois, l’avant-centre de Manchester United n’a marqué qu’une fois en treize sélections, et sa polyvalence – il peut aussi évoluer sur les ailes ou en numéro 10 – ne convainc pas tous les observateurs.

    Igor Thiago, auteur d’une saison remarquée avec Brentford, incarne ce profil. Seul Erling Haaland a inscrit plus de buts que ses 22 réalisations en Premier League, et il a déjà marqué deux fois en quatre sélections. Si son jeu complet fait encore l’objet de débats, son sens du but est indéniable.

    Le troisième homme, Endrick, était pressenti comme futur titulaire du maillot floqué « 9 » lorsqu’il a émergé il y a deux ans. Après des débuts laborieux au Real Madrid, « le nouveau Pelé » a temporairement disparu des radars de la Seleção. Sans son prêt revigorant à Lyon lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026, ainsi que les blessures de plusieurs concurrents, Endrick n’aurait peut-être pas retrouvé les grâces d’Ancelotti.

    Présent dans le groupe, il a d’ailleurs brillé lors de son retour : en treize minutes contre la Croatie en avril, il a obtenu un penalty et délivré une passe décisive, avant d’inscrire samedi son premier but en sélection depuis près de deux ans face à l’Égypte. À 19 ans, a-t-il fait assez pour décrocher le onze ? Réponse samedi.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    Argentine : Alvarez ou Lautaro… voire les deux ?

    Champions du monde en titre, les Argentins arrivent au Qatar avec un groupe quasi inchangé, où plusieurs cadres, emmenés par Lionel Messi, devraient disputer leur dernière Coupe du monde. L’attaque, toutefois, va connaître quelques ajustements après le départ à la retraite d’Ángel Di María.

    Avec Di María à gauche et Messi à droite, Julián Álvarez s’était imposé comme l’attaquant titulaire de l’Albiceleste. Mais la forme de Lautaro Martínez ces deux dernières années pourrait désormais évincer l’avant-centre de l’Atlético Madrid – même si cela ne signifie pas pour autant qu’il sera totalement écarté du onze.

    Lautaro a terminé meilleur buteur de la Copa América 2024 malgré seulement deux titularisations, et totalise 15 réalisations lors de ses 20 dernières sélections, tout en maintenant un ratio impressionnant avec l’Inter.

    Alvarez, lui, n’a inscrit que sept buts lors de ses 20 dernières sélections, et, malgré ses éclats en Ligue des champions sous le maillot de l’Atlético Madrid la saison passée, il n’a marqué que deux fois en Liga depuis octobre.

    Lionel Scaloni entend donc aligner les deux hommes, et la solution la plus probable est d’installer Alvarez sur la gauche, avec Lautaro en pointe et Messi à droite. Un schéma que l’Argentine a déjà utilisé par intermittence durant les qualifications, mais qui n’a pas été testé depuis la victoire 1-0 contre le Pérou en novembre 2024.

    Reste à savoir si aligner trois purs attaquants ne fragilisera pas l’équilibre défensif de l’équipe et ne privera pas Nico Paz, meilleur milieu de Serie A la saison passée, de temps de jeu.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    France : Quel est le rôle de Cherki ?

    Rayan Cherki ne manque pas d’assurance. Après la défaite surprise de la France face à la Côte d’Ivoire lors de son premier match amical de préparation, le meneur de jeu de Manchester City a affiché un état d’esprit combatif : « Nous n’allons pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde. »

    L’international tricolore, visiblement en confiance après avoir marqué puis été ovationné à sa sortie à Nantes, a malgré tout contraint le sélectionneur Didier Deschamps à rappeler que son groupe abordait le tournoi avec humilité.

    Ce n’est pas la première fois que le joueur donne du fil à retordre à Deschamps, sous pression pour intégrer l’un des esprits les plus libres du football dans son attaque de stars. Malgré sa performance de jeudi dernier, Cherki devrait tout de même se contenter d’un rôle de remplaçant au coup d’envoi du tournoi.

    Pour son dernier tournoi, Deschamps devrait opter pour un dispositif résolument offensif : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient former le duo axial, tandis que Michael Olise et Désiré Doué occuperont les ailes. Dans ce schéma, il n’y a pas de place pour Cherki, même au milieu, l’entraîneur privilégiant la solidité derrière son quatuor offensif. Compte tenu du potentiel du jeune meneur, cette perspective pourrait mal passer auprès du public français.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    Allemagne : les options de Nagelsmann pour le poste de numéro 9

    Privée d’un avant-centre fiable depuis plus de cinq ans, l’Allemagne met Julian Nagelsmann sous pression : il doit trouver la bonne solution offensive si la Mannschaft veut éviter une troisième élimination consécutive au premier tour de la Coupe du monde.

    Malgré tout, Nagelsmann dispose d’options intéressantes, Kai Havertz tenant actuellement la corde. L’attaquant d’Arsenal a marqué et délivré une passe décisive contre les États-Unis samedi, et il avait également trouvé le chemin des filets contre le Ghana en mars – même si ce but avait été inscrit alors qu’il évoluait sur le côté droit, l’Allemagne testant différentes options en attaque.

    Titularisé contre le Ghana, Nick Woltemade avait longtemps incarné la solution numéro un : quatre buts marqués lors des six matches de qualification avaient installé le jeune attaquant dans la peau du futur titulaire. Mais une seconde partie de saison décevante à Newcastle, où il a souvent été aligné au milieu de terrain, pourrait le reléguer au rôle de joker.

    Son principal rival n’est toutefois pas Woltemade, mais Deniz Undav. De nombreux supporters réclament sa titularisation après une saison prolifique : 25 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de Stuttgart.

    Son doublé contre la Finlande fin mai porte son total à six buts en neuf sélections, et il est actuellement le plus en forme des trois lorsqu’il s’agit de conclure. Reste à savoir s’il pourra supplanter Havertz et son expérience des grands rendez-vous.