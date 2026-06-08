Jude Bellingham ou Morgan Rogers : le dilemme du numéro 9 brésilien et les plus grands débats autour de la sélection pour la Coupe du monde 2026

Thomas Tuchel doit encore trancher plusieurs dossiers avant de dévoiler le onze de l’Angleterre pour son entrée dans le groupe L face à la Croatie, mais la décision la plus scrutée concerne le poste de milieu offensif : Jude Bellingham ou Morgan Rogers, derrière Harry Kane.

Bellingham, qui forme avec Kane l’un des visages les plus connus de la sélection, pourrait commencer sur le banc : sa saison mitigée au Real Madrid et les interrogations sur sa relation avec Tuchel jouent en sa défaveur.

Tuchel pourrait donc aligner Rogers aux côtés de Declan Rice et Elliot Anderson. La star d’Aston Villa sort d’une saison éclatante : 14 buts – souvent des frappes lointaines et spectaculaires – et 11 passes décisives pour les vainqueurs de la Ligue Europa.

Rogers a brillé lors des qualifications en l’absence de Bellingham, opéré de l’épaule. Depuis la reprise, les deux hommes ont été alignés une fois chacun lorsque tous deux étaient disponibles.

Lors de la victoire de samedi contre la Nouvelle-Zélande, Tuchel a offert à chacun 45 minutes afin de peaufiner sa condition, et c’est Bellingham qui a livré la prestation la plus aboutie. Le match de mercredi face au Costa Rica devrait toutefois fournir de nouveaux indices sur les intentions de l’Allemand.