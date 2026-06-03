À la veille du tournoi, Shearer martèle que Tuchel doit avant tout se fier à la forme du moment plutôt qu’à la réputation pour établir son onze de départ. Dans une interview accordée à SunSport, l’analyste préconise d’aligner Rogers en soutien de l’attaquant de pointe, même si Bellingham a officiellement hérité du maillot numéro 10. Le contraste entre les saisons des deux hommes est flagrant, un écart qui place Tuchel face à un véritable casse-tête pour composer son équipe.

Pour justifier son choix en faveur du meneur d’Aston Villa, Shearer a déclaré : « Pour l’instant, Rogers possède peut-être un léger avantage. Je veux dire par là que Bellingham a connu une ou deux blessures, et que Rogers a su prendre le relais avec brio. »