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Jude Bellingham ou Morgan Rogers ? Alan Shearer dévoile celui qu’il voit comme le vainqueur de la course au poste de meneur de jeu de l’Angleterre pour la Coupe du monde
Shearer préfère Rogers à Bellingham
À la veille du tournoi, Shearer martèle que Tuchel doit avant tout se fier à la forme du moment plutôt qu’à la réputation pour établir son onze de départ. Dans une interview accordée à SunSport, l’analyste préconise d’aligner Rogers en soutien de l’attaquant de pointe, même si Bellingham a officiellement hérité du maillot numéro 10. Le contraste entre les saisons des deux hommes est flagrant, un écart qui place Tuchel face à un véritable casse-tête pour composer son équipe.
Pour justifier son choix en faveur du meneur d’Aston Villa, Shearer a déclaré : « Pour l’instant, Rogers possède peut-être un léger avantage. Je veux dire par là que Bellingham a connu une ou deux blessures, et que Rogers a su prendre le relais avec brio. »
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Un talent exceptionnel s'impose
L’ancien buteur emblématique salue la progression fulgurante de ce milieu de terrain de 23 ans, et les statistiques viennent étayer son jugement. Rogers a livré une saison phénoménale, avec 55 matchs toutes compétitions confondues, 14 buts marqués et 12 passes décisives, jouant un rôle clé dans le sacre d’Aston Villa en Europa League.
Shearer opterait pour un trio axial fiable, associant la pépite des Villans à Elliot Anderson et Declan Rice. « Je pense donc qu’il sera titulaire, déclare-t-il. Nous verrons ensuite pour Bellingham. Rogers a été fantastique ; c’est un joueur très talentueux qui a mérité sa place pour la Coupe du monde et où, espérons-le, il brillera. »
Gérer les exclusions très médiatisées
Contrairement à la saison marathon de son coéquipier en sélection, Bellingham a connu une saison frustrante et ponctuée de blessures au Real Madrid. Le milieu de terrain a tout de même disputé 40 matchs entre la Liga, la Ligue des champions et les coupes nationales, inscrivant huit buts et délivrant cinq passes décisives.
Écarter un tel joueur de renom susciterait forcément des réactions, mais Shearer est convaincu que le staff technique saura gérer la situation. Il a déclaré : « Il est clair que le onze de départ du premier match ne sera pas le même que celui qui disputera tous les matchs tout au long du tournoi. Et s’il y a bien un sélectionneur capable de gérer les joueurs, notamment les grands noms écartés, c’est bien lui. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
Les Three Lions peaufineront leur schéma tactique lors de deux matchs amicaux : contre la Nouvelle-Zélande le 6 juin, puis face au Costa Rica le 10 juin. Une fois ces rencontres de préparation achevées, Tuchel devra désigner son meneur de jeu titulaire avant que l’Angleterre n’entame sa campagne dans le groupe L de la Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin, puis contre le Ghana le 23 juin et le Panama le 27 juin.