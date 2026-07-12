Jude Bellingham, le GOAT ! Gary Lineker estime que le héros de la Coupe du monde 2026 pourrait être « le plus grand footballeur anglais de tous les temps »

Ces éloges interviennent après une nouvelle performance majeure du milieu de terrain du Real Madrid, désormais co-meilleur buteur de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 avec six réalisations, au même titre que Harry Kane.

Son impact est d’autant plus notable qu’il se manifeste sous la forte pression des phases à élimination directe. Après un doublé lors de la victoire 3-2 face au Mexique en huitièmes de finale, il a réalisé un exploit rare en inscrivant deux nouveaux buts lors du succès 2-1 contre la Norvège, consolidant ainsi son statut parmi les plus grands talents mondiaux. Sa capacité à créer des moments décisifs sur la plus grande scène internationale conduit à s’interroger sur les sommets que peut encore atteindre ce jeune joueur.