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Jude Bellingham, le GOAT ! Gary Lineker estime que le héros de la Coupe du monde 2026 pourrait être « le plus grand footballeur anglais de tous les temps »
Bellingham mène l'assaut de l'Angleterre
Ces éloges interviennent après une nouvelle performance majeure du milieu de terrain du Real Madrid, désormais co-meilleur buteur de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 avec six réalisations, au même titre que Harry Kane.
Son impact est d’autant plus notable qu’il se manifeste sous la forte pression des phases à élimination directe. Après un doublé lors de la victoire 3-2 face au Mexique en huitièmes de finale, il a réalisé un exploit rare en inscrivant deux nouveaux buts lors du succès 2-1 contre la Norvège, consolidant ainsi son statut parmi les plus grands talents mondiaux. Sa capacité à créer des moments décisifs sur la plus grande scène internationale conduit à s’interroger sur les sommets que peut encore atteindre ce jeune joueur.
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À la hauteur de Maradona et en passe de battre des records
Bellingham est le premier joueur à marquer deux buts lors de deux matchs consécutifs de la phase à élimination directe d'une même Coupe du monde depuis que Diego Maradona avait réalisé cet exploit pour l'Argentine en 1986. Avec six buts inscrits lors de cette édition, il rejoint un groupe d'élite de joueurs anglais – dont Lineker lui-même en 1986 et Kane en 2018 et 2026 – ayant marqué au moins cinq buts au cours d'un même tournoi.
Neuf de ses douze buts en sélection ont été inscrits lors de compétitions majeures, preuve d’une capacité à répondre présent quand l’enjeu est à son maximum. Invité de l’émission « The Rest is Football » sur Netflix, l’ancien attaquant anglais Lineker s’est montré catégorique au sujet du milieu de terrain : « J’irais jusqu’à dire qu’il y a une chance qu’il soit, ou qu’il finisse par devenir, le plus grand footballeur anglais de tous les temps. Et c’est une affirmation audacieuse. »
Entrée dans le tableau de Charlton et Kane
Lineker a reconnu que l'Angleterre avait produit des talents de classe mondiale tout au long de son histoire, mais a souligné que Bellingham possédait une combinaison rare de qualités de leader et de technique. Depuis ses débuts en équipe nationale contre l'Irlande en 2020, le milieu de terrain a disputé 54 sélections et marqué 12 buts pour les Three Lions, aidant ainsi l'Angleterre à se qualifier pour deux finales consécutives de l'Euro, en 2020 et en 2024. Lineker place ainsi la star madrilène au même niveau que des légendes telles que Bobby Charlton, héros de 1966, et l’actuel capitaine Kane, lorsqu’il évoque la hiérarchie des icônes du football anglais.
« Nous avons eu de très grands joueurs. Certains d’entre eux ne se sont pas forcément illustrés pour leur pays, d’autres oui », a expliqué Lineker. « Si l’on remonte à des joueurs comme Bobby Charlton, bien sûr, je dirais qu’il faut le placer parmi les meilleurs. On mettrait Harry Kane dans cette catégorie, et il y a d’autres joueurs aussi, mais je pense qu’à son âge, faire ce qu’il fait, prendre l’Angleterre par la collerette et la mener jusqu’au bout, ça, c’est le fait d’une superstar. »
- AFP
Tous les regards sont tournés vers la demi-finale décisive
Les exploits de Bellingham face à la Norvège ont ouvert la voie à une demi-finale alléchante contre l’Argentine, offrant ainsi au milieu de terrain une nouvelle occasion de renforcer sa légende naissante. Ce produit du centre de formation de Birmingham City est déterminé à tirer parti de sa forme exceptionnelle pour mener l’Angleterre vers sa première finale de Coupe du monde depuis son unique titre remporté en 1966.
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