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Jude Bellingham, honnête, s’en veut pour le score serré alors que le Real Madrid vient à bout de l’Inter
Réflexion après une bataille européenne
Madrid a lancé sa nouvelle quête de gloire européenne avec une victoire difficile 2-1 contre l’Inter au Santiago Bernabeu, mais après le match, les gros titres ont surtout été dominés par l’aveu sincère de Bellingham. Le milieu de terrain a eu une grande influence tout au long de la rencontre, mais son incapacité à trouver le chemin des filets lui pesait lourdement au moment de s’adresser aux médias après le coup de sifflet final. Alors que beaucoup de joueurs auraient mis l’accent sur le résultat collectif, l’ancien joueur du Borussia Dortmund était lui focalisé sur les occasions qu’il a laissées en route.
« Il y a eu des moments où nous avons dû souffrir contre une très bonne équipe, a déclaré Bellingham. Ils sont champions d’Italie pour une raison, et il y a aussi eu des moments où nous les avons fait souffrir, surtout en contre-attaque, quand nous avons bien fait circuler le ballon. Quelque chose de similaire s’est produit contre le Betis le week-end dernier, lorsque nous n’avons pas su convertir nos occasions. »
« Aujourd’hui, nous aurions pu terminer le match avec un score plus large. Nous avons eu des occasions, moi y compris, mais en Ligue des champions, il y aura des moments où il faudra souffrir. Nous n’avons concédé qu’un seul but, et les défenseurs ont très bien joué, mais les grandes équipes trouvent des espaces. »
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Frustration après des occasions immanquables manquées
Le milieu de terrain anglais s’est montré particulièrement critique envers deux moments précis où il a estimé qu’il aurait dû tuer le match. Face au gardien de l’Inter Josep Martinez, Bellingham s’est retrouvé dans des positions idéales pour marquer, mais n’a pas su faire le geste juste à la finition, un fait qui, selon lui, a mis une pression inutile sur ses coéquipiers dans les dernières minutes de la rencontre. Le joueur de 23 ans a reconnu avoir raté deux énormes occasions et, s’il a salué le gardien adverse, il a refusé d’en faire une excuse à son manque de réalisme.
« Je pensais que j’allais marquer. Sur la première occasion, le gardien est apparu de nulle part. Le ballon m’est revenu et je me suis dit : “C’est but.” Mais il a sorti un bras d’on ne sait où, et sur la deuxième, j’ai vu le ballon un peu tard, il y avait du monde devant moi, j’ai essayé de l’amortir et je l’ai assez bien frappé. Mais encore une fois, de nulle part, un autre grand arrêt. C’est frustrant parce que cela nous aurait facilité la tâche si j’avais marqué, mais ça fait partie du jeu. Un autre jour, ça rentre », s’est souvenu Bellingham.
Introspection implacable
Bellingham est entré davantage dans les détails concernant les aspects techniques de ses occasions manquées, en particulier sur une opportunité créée par Brahim Diaz. Il a reconnu avoir trop réfléchi à la situation, ce qui a provoqué une défaillance dans l'exécution et permis à Martinez de se reprendre. Ce niveau d'autocritique est devenu une marque de fabrique du passage de Bellingham dans la capitale espagnole, lui qui s'impose constamment les plus hauts standards, quel que soit la compétition ou le score.
« Brahim l’a lobée et j’attendais le ballon pour bien le voir, il est finalement arrivé et il m’a semblé un peu haut, donc je me suis demandé si j’allais le mettre de la tête, mais au final je me suis embrouillé l’esprit et j’ai quand même réussi à me procurer une bonne occasion, sauf que le gardien est bien revenu pour faire l’arrêt. J’ai eu deux énormes occasions aujourd’hui. Le gardien a bien joué, mais je dois simplement mettre le ballon au fond », a noté Bellingham.
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L’influence de Mourinho et la suite
Au-delà de sa performance individuelle, Bellingham a fait part de son enthousiasme à l’idée de travailler sous la nouvelle direction après le retour de Jose Mourinho au club. Le Special One a clairement eu un impact immédiat sur la mentalité du groupe, en mettant en place un système de pressing haut qui a conduit aux deux buts contre l’Inter. Pour Bellingham, la période de transition sous une nouvelle approche tactique n’est pas un fardeau, mais une source de motivation alors que l’équipe cherche à trouver ses automatismes dans les mois à venir.
« Brillant. Lui et son staff ont été incroyables pour fixer des standards sur et en dehors du terrain. En termes de valeurs, de l’image qu’il veut que son équipe renvoie. Nous comprenons ce qu’il veut, et tout le monde adhère… Nous savons bien comment il veut que son équipe joue. Aujourd’hui, nous avons vu ces valeurs qu’il inculque. Sur les deux buts, il y a eu ce pressing haut. Il y a beaucoup de points positifs, mais aussi des choses à améliorer. Et c’est normal parce qu’il y a un nouvel entraîneur et une nouvelle équipe. J’apprécie autant ce qui fonctionne bien que les axes d’amélioration », a-t-il conclu.
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