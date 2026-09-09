Madrid a lancé sa nouvelle quête de gloire européenne avec une victoire difficile 2-1 contre l’Inter au Santiago Bernabeu, mais après le match, les gros titres ont surtout été dominés par l’aveu sincère de Bellingham. Le milieu de terrain a eu une grande influence tout au long de la rencontre, mais son incapacité à trouver le chemin des filets lui pesait lourdement au moment de s’adresser aux médias après le coup de sifflet final. Alors que beaucoup de joueurs auraient mis l’accent sur le résultat collectif, l’ancien joueur du Borussia Dortmund était lui focalisé sur les occasions qu’il a laissées en route.

« Il y a eu des moments où nous avons dû souffrir contre une très bonne équipe, a déclaré Bellingham. Ils sont champions d’Italie pour une raison, et il y a aussi eu des moments où nous les avons fait souffrir, surtout en contre-attaque, quand nous avons bien fait circuler le ballon. Quelque chose de similaire s’est produit contre le Betis le week-end dernier, lorsque nous n’avons pas su convertir nos occasions. »

« Aujourd’hui, nous aurions pu terminer le match avec un score plus large. Nous avons eu des occasions, moi y compris, mais en Ligue des champions, il y aura des moments où il faudra souffrir. Nous n’avons concédé qu’un seul but, et les défenseurs ont très bien joué, mais les grandes équipes trouvent des espaces. »