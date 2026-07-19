Jude Bellingham fait l'histoire ! Le prodige anglais inscrit un doublé historique en Coupe du monde, dépassant Harry Kane et Gary Lineker

Dans un match qui restera gravé comme l’un des plus haletants de l’histoire du tournoi, Bellingham a brillé et s’est ouvert les portes du panthéon du football anglais. Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu tardivement, mais a pleinement exploité son temps de jeu en inscrivant un magnifique but en solo dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, scellant la victoire 6-4 face aux Bleus.

Son parcours vers ce record a été implacable : sept réalisations au total, dont des frappes précises contre le Panama et la Croatie en phase de groupes, puis des doublés éclatants face au Mexique et à la Norvège en phase à élimination directe. L’ancien international anglais Danny Murphy a salué le sang-froid du jeune joueur, déclarant à la BBC : « Il a une telle confiance en ses propres capacités. La patience, la technique, la frappe. Quel but de la part du meilleur joueur anglais ! »











