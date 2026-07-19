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Jude Bellingham fait l'histoire ! Le prodige anglais inscrit un doublé historique en Coupe du monde, dépassant Harry Kane et Gary Lineker
Une finale historique pour Bellingham
Dans un match qui restera gravé comme l’un des plus haletants de l’histoire du tournoi, Bellingham a brillé et s’est ouvert les portes du panthéon du football anglais. Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu tardivement, mais a pleinement exploité son temps de jeu en inscrivant un magnifique but en solo dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, scellant la victoire 6-4 face aux Bleus.
Son parcours vers ce record a été implacable : sept réalisations au total, dont des frappes précises contre le Panama et la Croatie en phase de groupes, puis des doublés éclatants face au Mexique et à la Norvège en phase à élimination directe. L’ancien international anglais Danny Murphy a salué le sang-froid du jeune joueur, déclarant à la BBC : « Il a une telle confiance en ses propres capacités. La patience, la technique, la frappe. Quel but de la part du meilleur joueur anglais ! »
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Saka s’illustre lors d’un classique à dix buts
Si Bellingham a fait la une des journaux grâce à ce cap historique, il a pu compter sur le soutien indéfectible d’un Bukayo Saka en pleine renaissance. L’ailier d’Arsenal a livré une prestation impeccable, inscrivant ses trois premiers buts de la compétition et remportant ainsi le ballon du match.
En fin de match, un geste d’une grande élégance a illustré la complicité entre les deux jeunes stars : l’Angleterre obtenait un penalty. Bellingham, qui pouvait prétendre à la marque, a aussitôt cédé le tir à Saka pour qu’il complète son triplé. Après la rencontre, l’ailier des Gunners a confirmé : « Non, Jude n’allait jamais le tirer. C’est lui le premier à m’avoir dit : “Va réaliser ton triplé”, donc aucun d’entre eux n’est venu me déconcentrer. J’avais toujours l’intention de le tirer. »
Dépasser Lineker et Kane
L’exploit de Bellingham mérite d’être souligné : il a dépassé deux des attaquants les plus prolifiques de l’histoire de l’Angleterre. Les six buts de Gary Lineker au Mexique en 1986 étaient restés la référence pendant plus de trois décennies, jusqu’à ce que le capitaine Harry Kane égale ce total en Russie en 2018, puis lors du tournoi en cours.
Bellingham trône désormais en tête d’un classement d’élite où figurent des joueurs tels qu’Alan Shearer, Wayne Rooney et Sir Geoff Hurst. Sa capacité à marquer depuis le milieu de terrain lui vaut d’être comparé aux joueurs les plus complets de l’histoire du football. Avec sept buts en une seule édition, il a réussi ce que de nombreux attaquants légendaires n’ont pas réussi à faire sur plusieurs tournois.
Meilleur buteur anglais lors d’un même tournoi majeur
- 7 buts – Jude Bellingham (Coupe du monde 2026)
- 6 buts – Harry Kane (Coupe du monde 2026)
- 6 buts – Harry Kane (Coupe du monde 2018)
- 6 buts – Gary Lineker (Coupe du monde 1986)
- 5 buts – Alan Shearer (Euro 1996)
- 4 buts – Harry Kane (Euro 2020), Gary Lineker (Coupe du monde 1990), Wayne Rooney (Euro 2004), Sir Geoff Hurst (Coupe du monde 1966)
- 3 buts – Bukayo Saka (Coupe du monde 2026, Coupe du monde 2022), Marcus Rashford (Coupe du monde 2022), Raheem Sterling (Euro 2020), Harry Kane (Euro 2024), Nat Lofthouse (Coupe du monde 1954), Roger Hunt (Coupe du monde 1966), Sir Bobby Charlton (Coupe du monde 1966), Frank Lampard (Euro 2004) et David Platt (Coupe du monde 1990).
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Et maintenant ?
Cette rencontre est entrée dans les annales de la Coupe du monde comme la plus prolifique de l’histoire des matches pour la troisième place. Tandis que l’Angleterre exultait après l’exploit de Bellingham, la France assistait à l’écriture d’une nouvelle ligne au palmarès de Kylian Mbappé. Le capitaine français a inscrit un doublé lors de cette défaite, portant son total à 22 buts en Coupe du monde et dépassant ainsi Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition – même si l’Argentin conserve une chance de reprendre la couronne lors de la finale de demain contre l’Espagne.
Alors que les joueurs anglais recevaient leurs médailles de bronze, tous les regards restaient tournés vers le talent générationnel de leur milieu de terrain. Le record de Bellingham atteste de son ascension fulgurante comme pièce maîtresse de l’équipe nationale sous l’ère Tuchel. À seulement 23 ans, ayant déjà dépassé des noms emblématiques, le plafond de ce que Bellingham peut accomplir sous le maillot des Three Lions semble inexistant.
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