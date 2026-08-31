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Jude Bellingham et Kylian Mbappe brillent alors que le Real Madrid de Jose Mourinho domine facilement Malaga pour rester parfait
Bellingham brille lors de la démonstration du Bernabéu
Bellingham a poursuivi sur son incroyable lancée en inscrivant un but exceptionnel pour aider le Real Madrid à battre Malaga en Liga, tandis que Mourinho, de retour sur le banc, a enchaîné une troisième victoire de suite. Le milieu anglais, véritable métronome de l’équipe durant toute la rencontre, a ouvert le score à la 19e minute grâce à un exploit individuel. Après avoir récupéré le ballon à 35 yards du but, il a dribblé trois défenseurs adverses avant de tromper le gardien de Malaga, Alfonso Herrero.
L’influence du joueur de 23 ans ne s’est pas arrêtée là, puisqu’il a joué un rôle décisif pour doubler la mise à peine sept minutes plus tard. Après qu’Herrero a repoussé une frappe puissante, la tête de Bellingham sur le second ballon a vu le ballon rebondir sur le gardien de Malaga avant de franchir la ligne, provoquant un but contre son camp.
- AFP
Mbappé et Güler apportent la touche finale
Kylian Mbappé a fait en sorte que le sort de la rencontre soit pratiquement scellé avant même la demi-heure de jeu, poursuivant sa grande forme du moment après un récent triplé contre la Real Sociedad. Le Français a affiché tout son sang-froid en reprenant de volée un centre dans le petit filet gauche. Trent Alexander-Arnold, de retour dans le onze de départ parmi les cinq changements opérés par Mourinho, a délivré ce centre millimétré depuis le flanc droit pour s’offrir la passe décisive.
Le score a été définitivement établi dans le temps additionnel par le remplaçant Arda Guler, qui a profité d’une contre-attaque fulgurante lancée avec Vinicius Jr. Après un échange rapide de passes, Guler était bien placé pour pousser le ballon au fond à bout portant. Cela a conclu une soirée parfaite pour le Real Madrid, qui a dominé avec 56,7 % de possession et a tenté 19 frappes contre 14 pour Malaga, réaffirmant son statut d’équipe à battre en Espagne cette saison alors qu’il cherche à détrôner son grand rival, Barcelone.
Mourinho salue l’« incroyable » Bellingham
S’exprimant après le coup de sifflet final, Mourinho a couvert de louanges sa jeune superstar. « C’est un joueur incroyable, a déclaré l’entraîneur. Il est très exigeant envers lui-même et il est aussi exigeant envers les autres. Je ne voulais pas le voir défendre presque comme un deuxième arrière gauche. » Le technicien portugais, désormais dans son deuxième passage au club, semble avoir trouvé l’équilibre parfait pour son trident offensif rempli de stars.
Évoquant l’alchimie entre ses trois attaquants, Mourinho a écarté les précédents rapports faisant état de frictions. « Les très, très bons joueurs veulent toujours jouer ensemble, parce qu’ils ont la même vitesse de réflexion, la même qualité et ils doivent toujours être compatibles, a-t-il expliqué. Il a été dit que je ne voulais pas des trois, mais ce que je dis, c’est que je veux toujours les meilleurs. Il y a de l’empathie et du travail collectif. Ils sont tous très bons. »
Bellingham lui-même a évoqué l’impact positif de l’arrivée de Mourinho, mentionnant un nouveau sentiment de liberté sur le terrain. « Je ressens à nouveau une plus grande liberté, une plus grande liberté pour décider quand redescendre, quand aller de l’avant, ou quand faire des appels dans la surface, a déclaré Bellingham avant le match. Je pense que c’est la meilleure position pour moi, car elle me permet de montrer toutes mes qualités. »
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Début parfait pour le Special One
Depuis son retour à Bernabeu cet été, Mourinho a redynamisé une équipe qui semble avide de trophées. Le Real Madrid occupe actuellement la tête du classement de la Liga avec neuf points en trois matches. Cependant, l’entraîneur reste prudent quant à la suite, notamment en raison du calendrier qui se profile. Mourinho a souligné que la trêve internationale de trois semaines suscite des inquiétudes pour le rythme de son équipe.
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