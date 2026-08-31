S’exprimant après le coup de sifflet final, Mourinho a couvert de louanges sa jeune superstar. « C’est un joueur incroyable, a déclaré l’entraîneur. Il est très exigeant envers lui-même et il est aussi exigeant envers les autres. Je ne voulais pas le voir défendre presque comme un deuxième arrière gauche. » Le technicien portugais, désormais dans son deuxième passage au club, semble avoir trouvé l’équilibre parfait pour son trident offensif rempli de stars.

Évoquant l’alchimie entre ses trois attaquants, Mourinho a écarté les précédents rapports faisant état de frictions. « Les très, très bons joueurs veulent toujours jouer ensemble, parce qu’ils ont la même vitesse de réflexion, la même qualité et ils doivent toujours être compatibles, a-t-il expliqué. Il a été dit que je ne voulais pas des trois, mais ce que je dis, c’est que je veux toujours les meilleurs. Il y a de l’empathie et du travail collectif. Ils sont tous très bons. »

Bellingham lui-même a évoqué l’impact positif de l’arrivée de Mourinho, mentionnant un nouveau sentiment de liberté sur le terrain. « Je ressens à nouveau une plus grande liberté, une plus grande liberté pour décider quand redescendre, quand aller de l’avant, ou quand faire des appels dans la surface, a déclaré Bellingham avant le match. Je pense que c’est la meilleure position pour moi, car elle me permet de montrer toutes mes qualités. »







