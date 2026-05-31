Jude Bellingham est-il arrogant ? Un ancien coéquipier réagit aux critiques sur le caractère de la superstar du Real Madrid et de l'Angleterre

Depuis son transfert retentissant au Real Madrid, Bellingham est sous le feu des projecteurs, certains observateurs estimant que son attitude sur le terrain frôle l’arrogance. Cependant, Davis, qui a partagé le vestiaire avec le jeune Anglais à Birmingham City, assure que les médias interprètent souvent mal la confiance des grands athlètes.

S’exprimant sur le site officiel du club, Davis a expliqué : « C’était un garçon humble. Les gens pensent qu’il est arrogant, mais il faut avoir confiance en soi. En Angleterre, les médias interprètent cela comme de l’arrogance. Mais quand on est aussi doué, il faut avoir cette petite voix dans la tête qui ne cesse de nous répéter qu’on est assez bon. »



