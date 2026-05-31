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Jude Bellingham est-il arrogant ? Un ancien coéquipier réagit aux critiques sur le caractère de la superstar du Real Madrid et de l'Angleterre
L'étiquette « arrogant » démystifiée
Depuis son transfert retentissant au Real Madrid, Bellingham est sous le feu des projecteurs, certains observateurs estimant que son attitude sur le terrain frôle l’arrogance. Cependant, Davis, qui a partagé le vestiaire avec le jeune Anglais à Birmingham City, assure que les médias interprètent souvent mal la confiance des grands athlètes.
S’exprimant sur le site officiel du club, Davis a expliqué : « C’était un garçon humble. Les gens pensent qu’il est arrogant, mais il faut avoir confiance en soi. En Angleterre, les médias interprètent cela comme de l’arrogance. Mais quand on est aussi doué, il faut avoir cette petite voix dans la tête qui ne cesse de nous répéter qu’on est assez bon. »
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Les premiers signes d'un potentiel de classe mondiale
Davis, vétéran de 182 matchs chez les Blues, a assisté à l’ascension fulgurante de Bellingham au centre d’entraînement de Wast Hills. Dès 16 ans, le futur vainqueur de la Ligue des champions faisait déjà figure de professionnel confirmé à l’entraînement, au point de faire paraître ses coéquipiers expérimentés comme des amateurs. Aucun doute, pour Davis, sur la trajectoire de ce jeune joueur.
Se remémorant l’ambiance de l’époque, Davis a admis : « Suis-je surpris qu’il ait progressé si vite ? Non, vu certaines des choses qu’il faisait. On était presque prêt à tout pour faire partie de son équipe lors des matchs à cinq contre cinq ! Il lui manquait juste un peu de puissance physique, mais il était aussi assez malin pour éviter de se lancer dans certains duels physiques. C’est ce qu’on appelle l’intelligence footballistique à un si jeune âge. »
Un véritable mentor pour la prochaine génération
Au cœur d’une période de transition chez les Blues de Birmingham, Davis s’est senti investi d’une mission : faciliter l’intégration des jeunes issus du centre de formation. Il a rapidement repéré chez Jude Bellingham une maturité exceptionnelle, qui a permis au jeune milieu de terrain de tenir son rang en Championship sans perdre le sens des réalités qui caractérisait ses débuts.
Davis a souligné l’importance de créer un environnement accueillant pour ce jeune prodige, déclarant : « À mon arrivée, j’ai vite repéré les premiers signes du talent de Jude Bellingham. Je me suis senti investi d’une mission : faire en sorte que ces jeunes se sentent les bienvenus. Quand j’ai fait mes débuts, les plus âgés me malmenaient, et je détestais cette sensation. »
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De St Andrew’s au Bernabéu
Alors que le Real Madrid se prépare à de futures phases de reconstruction, Bellingham reste la pierre angulaire du projet. Si le nouvel entraîneur, José Mourinho, pourrait chercher à remanier l’effectif et à mettre de côté les egos, ceux qui connaissent le mieux Bellingham s’accordent à dire que son caractère est un atout plutôt qu’un inconvénient. C’est sa capacité à allier humilité et esprit de compétition, comme le souligne Davis, qui le distingue des autres talents.
Le parcours de ce joueur de 22 ans, de St Andrew's jusqu'au sommet du football mondial, illustre parfaitement cette assurance dont parle Davis. Pour Bellingham, le bruit autour de son attitude n'est probablement que cela : du bruit. Fort du soutien de ses anciens coéquipiers qui ont suivi son évolution de près, le milieu de terrain continue de faire taire les sceptiques en laissant ses performances sur le terrain parler d'elles-mêmes.