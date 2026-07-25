Les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde ont largement confirmé l’analyse de Petit : le milieu de terrain a terminé le tournoi en tête des buteurs parmi les joueurs de son poste, avec sept réalisations — un total qu’aucun milieu n’avait jamais atteint en une seule Coupe du monde. Il porte ainsi son total à huit buts en deux Coupes du monde, se positionnant juste derrière Harry Kane (14) et Gary Lineker (10) au classement des meilleurs buteurs anglais de l’histoire de la compétition.

S’adressant à M. Gamble, Petit, légende du football français et de la Premier League, a salué l’intensité dont Bellingham a fait preuve tout au long de la Coupe du monde, soulignant que la pression médiatique à laquelle il avait été soumis avant le tournoi avait constitué une motivation supplémentaire. « C’est ainsi que je veux voir Bellingham sur le terrain, avec cette rage et cette ambition. Il a joué comme un lion ; il a fait preuve d’un grand leadership, tant sur le terrain qu’en dehors », a déclaré Petit. « Je pense que la pression était énorme. N’oublions pas qu’il y a quelques mois, certains estimaient qu’il ne méritait pas d’être sélectionné en équipe nationale pour la Coupe du monde. Il avait donc un point à prouver. »

Selon Petit, c’est exactement le profil que les supporters du Real Madrid attendent, et José Mourinho devrait l’exiger sans détour. « Si j’étais un fan du Real, je me dirais : “Hé Bellingham, hé Mbappé, c’est comme ça qu’on veut que vous jouiez pour nous.” Ils ont d’énormes attentes pour la saison prochaine. José Mourinho, pour qui la connexion avec ses joueurs est primordiale, devrait les prendre à part pour leur dire : « Les gars, écoutez, voilà ce que j’attends de vous. Allez sur le terrain et soyez nos leaders. » »