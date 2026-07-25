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Jude Bellingham est appelé à transformer en carburant sa « colère » issue de la Coupe du monde pour s’imposer au Real Madrid et, aux côtés de Kylian Mbappé, endosser pleinement le rôle de leader sous la direction de José Mourinho
Petit souhaite que l'élan de Bellingham en Coupe du monde se poursuive
Les performances de Bellingham lors de la Coupe du monde ont largement confirmé l’analyse de Petit : le milieu de terrain a terminé le tournoi en tête des buteurs parmi les joueurs de son poste, avec sept réalisations — un total qu’aucun milieu n’avait jamais atteint en une seule Coupe du monde. Il porte ainsi son total à huit buts en deux Coupes du monde, se positionnant juste derrière Harry Kane (14) et Gary Lineker (10) au classement des meilleurs buteurs anglais de l’histoire de la compétition.
S’adressant à M. Gamble, Petit, légende du football français et de la Premier League, a salué l’intensité dont Bellingham a fait preuve tout au long de la Coupe du monde, soulignant que la pression médiatique à laquelle il avait été soumis avant le tournoi avait constitué une motivation supplémentaire. « C’est ainsi que je veux voir Bellingham sur le terrain, avec cette rage et cette ambition. Il a joué comme un lion ; il a fait preuve d’un grand leadership, tant sur le terrain qu’en dehors », a déclaré Petit. « Je pense que la pression était énorme. N’oublions pas qu’il y a quelques mois, certains estimaient qu’il ne méritait pas d’être sélectionné en équipe nationale pour la Coupe du monde. Il avait donc un point à prouver. »
Selon Petit, c’est exactement le profil que les supporters du Real Madrid attendent, et José Mourinho devrait l’exiger sans détour. « Si j’étais un fan du Real, je me dirais : “Hé Bellingham, hé Mbappé, c’est comme ça qu’on veut que vous jouiez pour nous.” Ils ont d’énormes attentes pour la saison prochaine. José Mourinho, pour qui la connexion avec ses joueurs est primordiale, devrait les prendre à part pour leur dire : « Les gars, écoutez, voilà ce que j’attends de vous. Allez sur le terrain et soyez nos leaders. » »
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La Coupe du monde de Mbappé suscite de grands espoirs au Bernabéu
Petit s’est montré tout aussi élogieux à l’égard du parcours de Mbappé dans le tournoi, suggérant que le capitaine de l’équipe de France avait retrouvé l’humilité qui caractérisait les débuts de sa carrière. « Kylian Mbappé a changé. Il a été un leader sur le terrain. Il a été formidable, pour être honnête. Même sa communication était excellente. Nous avons retrouvé le Mbappé des débuts de sa carrière : très humble, proche de ses coéquipiers et de l’entraîneur », a-t-il déclaré.
Mbappé ayant terminé meilleur buteur du tournoi avec dix réalisations, Petit estime que la pression ne fera que s’accentuer à son retour à Madrid.
« Je pense qu’il a fait une excellente Coupe du monde. En plus de cela, il a marqué dix buts, mais ce sera une pression supplémentaire pour lui à son retour à Madrid, car les supporters là-bas ont vu ce qu’il a accompli avec l’équipe de France ; ils s’attendent donc à ce qu’il endosse un rôle de leader », a déclaré Petit, présentant le leadership comme une responsabilité inhérente au fait de porter le maillot du Real Madrid. « Il doit assumer le leadership de cette équipe, sur le terrain comme en dehors, au Real Madrid. C’est ce qu’ont fait les plus grands joueurs de l’histoire du Real, Cristiano Ronaldo par exemple, mais avant lui, il y a eu tant de joueurs qui étaient des leaders sur le terrain et en dehors. Et je pense que c’est ce que les supporters madrilènes attendent de lui désormais. »
Mourinho est invité à bâtir une équipe.
Analyseant la situation globale du club, Petit a affirmé que la priorité de Mourinho devait être de refaire du Real Madrid une véritable équipe collective, plutôt qu’une formation dépendant du génie individuel. « Il faut reconstruire quelque chose à Madrid. Cela commence par l’entraîneur dans les vestiaires, mais aussi par les joueurs sur le terrain. On ne peut pas compter tout le temps sur le génie de Mbappé ou de Vinícius ; il faut qu’ils arrêtent ça », a-t-il déclaré.
Il cite l’Espagne et le PSG comme exemples récents d’équipes dont la cohésion a prévalu sur les seules individualités. « L’Espagne et le PSG ont envoyé un message fort au cours des deux dernières saisons : c’est l’équipe qui compte. Ce n’est pas une question d’individu, mais de cohésion collective. On peut aligner les meilleurs joueurs à certains postes, cela ne garantit pas pour autant de remporter les matchs et la compétition. »
- AFP
Petit anticipe une forte pression sur Florentino Pérez au sujet des transferts.
Petit a conclu en laissant entendre que Mourinho chercherait à influencer directement la stratégie de transfert du Real Madrid, en ciblant les renforts qu’il juge indispensables à la reconstruction de l’équipe. « Mourinho veut recruter des joueurs solides et fiables, et je suis presque sûr qu’il fait pression sur Florentino pour qu’il dépense l’argent à bon escient », a-t-il déclaré.
Alors que le mercato est toujours ouvert, Petit estime que la volonté du club de soutenir son entraîneur sur le marché des transferts déterminera en fin de compte jusqu’où le Real Madrid pourra aller la saison prochaine. « Je sais que certains grands joueurs sont dans le viseur. S’ils parviennent à les recruter, cela pourrait être une très bonne saison pour Mourinho et pour le Real Madrid. »
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