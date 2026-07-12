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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

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Jude Bellingham échappe assurément à un destin cruel : le milieu de terrain anglais rend hommage à un héros allemand de la Coupe du monde

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Norvège vs Angleterre
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J. Bellingham

Encore controversé avant la Coupe du monde, Jude Bellingham s’est imposé comme le facteur X de l’Angleterre. Le milieu de terrain évoque même une légende allemande du poste.

Le parcours de l’Allemagne jusqu’en finale de la Coupe du monde 2002 ? Souvenons-nous : Oliver Kahn, impérial dans ses buts, et Michael Ballack, omniprésent offensivement. Dès la phase de groupes, le milieu de terrain a guidé la DFB grâce à ses passes décisives contre l’Irlande (1-1) et le Cameroun (2-0). Puis, en phase à élimination directe, Ballack s’est mué en facteur X, tout comme Kahn, infranchissable entre les poteaux. En quart de finale contre les États-Unis, le milieu de terrain, alors âgé de 25 ans, a inscrit le but de la victoire (1-0), puis a récidivé en demi-finale face à la Corée du Sud.

Vingt-quatre ans plus tard, en Amérique du Nord, l’influence de Jude Bellingham sur le jeu anglais suit la même trajectoire. D’un profil proche de celui de Ballack, le milieu de terrain s’était déjà illustré en huitièmes de finale contre le Mexique (3-2) grâce à une qualité qui lui est propre : une soif insatiable de buts décisifs. Après son doublé contre les Mexicains, le joueur du Real Madrid a remis ça lors du quart de finale haletant face à la Norvège (2-1 après prolongation). On peut donc l’affirmer : lors de cette Coupe du monde 2026, Bellingham est l’hommage que l’Angleterre rend à Michael Ballack.

  • Soulagement en Allemagne : Jude Bellingham évitera le coup d’arrêt subi par Michael Ballack en 2002. Le légendaire numéro 13 allemand avait reçu un carton jaune juste avant son but en or en demi-finale, puis avait manqué la finale perdue 0-2 contre le Brésil. Après la finale, nombreux étaient ceux qui, dans le pays, regrettaient que la Seleção, alors quasi invincible, n’ait pas été affrontée avec Ballack sur la pelouse.

    Bellingham n’encourt désormais plus aucun risque de suspension pour accumulation de cartons jaunes dans cette Coupe du monde. Un avertissement contre la Norvège aurait menacé sa participation en demi-finale, mais son casier est resté vierge et les sanctions sont automatiquement effacées après les quarts. Dans l’idéal, il compte bien guider les Three Lions vers un deuxième titre mondial, le premier depuis 1966.

    En quarts de finale, sous la chaleur torride de Miami, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est montré décisif. « De la classe mondiale à l’état pur », a jugé Mats Hummels, son ancien coéquipier au BVB devenu consultant pour MagentaTV, pour saluer l’égalisation de Bellingham samedi. Grâce à un contrôle orienté de grande précision, la star du Real s’est créé un angle de frappe dans la surface norvégienne en toute fin de première période et n’a laissé aucune chance au gardien Örjan Nyland d’une frappe du gauche.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sous les ordres de Thomas Tuchel, Jude Bellingham n'était pas encore un titulaire incontournable de l'équipe d'Angleterre.

    « Il a porté l'Angleterre », a déclaré l'ancien international anglais Gary Neville sur Sky Sports dès l'issue des huitièmes de finale contre le Mexique. « Lui et Harry Kane ont été incroyables jusqu'à présent dans ces matchs, mais Bellingham est d'un tout autre niveau. Je ne saurais trop le féliciter. »

    Bellingham et Kane ont été les figures incontournables de l’équipe d’Angleterre tout au long de son parcours vers les demi-finales. Mais ces derniers temps, Bellingham a fait la différence à lui seul. Il a ainsi inscrit le but décisif (2-1) contre la Norvège dès l’entame des prolongations. Réagissant aussitôt à l’erreur de Nyland, il a été le premier sur le ballon et a marqué sans pitié, cette fois-ci du droit, son pied fort. Cela rappelle Ballack : Bellingham score de la tête, du gauche ou du droit. Dans la finition, il est aussi polyvalent que l’ancien capitaine de la DFB.

    À 23 ans, il compte désormais six buts dans le tournoi et s’est imposé comme un élément incontournable pour l’Angleterre. Rappelons qu’il n’était pas évident, avant la Coupe du monde, qu’il tienne ce rôle central. Pourtant, la relation entre l’entraîneur Thomas Tuchel et le milieu de terrain n’a pas toujours été idyllique. L’été dernier, le technicien allemand avait publiquement critiqué le Madrilène après sa réaction vive lors d’une défaite 1-3 en match amical contre le Sénégal.

    « Son ardeur peut certes être positive, mais elle doit être “orientée vers l’adversaire et vers notre objectif, et ne doit pas servir à intimider ses coéquipiers ni à se montrer trop agressif envers eux ou envers les arbitres” », avait déclaré Tuchel sur talkSPORT, donnant matière à réflexion. Peu après, le milieu de terrain a subi une opération à l’épaule, le privant des matchs internationaux de septembre 2025.

    Lorsque Tuchel a également laissé son joueur-clé sur le banc lors des matchs de qualification à la Coupe du monde en octobre, il a invoqué un manque de rythme compétitif consécutif à l’opération. Il est toutefois significatif que Tuchel ait salué l’ambiance au sein de l’équipe, et plus particulièrement sur le banc, lors des matchs de septembre auxquels Bellingham n’avait pas participé. Le technicien a même précisé que, même en pleine forme, le milieu de terrain n’aurait peut-être pas été sélectionné : « Les motifs auraient été différents, mais la décision aurait peut-être été la même », a-t-il déclaré.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Coupe du monde 2026 : après l’exploit face à la Norvège, Tuchel critique son équipe mais salue son mental

    La presse anglaise avait d’abord vivement critiqué Tuchel pour avoir écarté Bellingham, mais l’entraîneur allemand a été acclamé un mois plus tard pour avoir su motiver son meneur de jeu. En novembre 2025, Bellingham est en effet revenu en fanfare et a brillé après son entrée en jeu lors de la victoire 2-0 contre la Serbie. « Tuchel a atteint son objectif. Que ce soit par un jeu de pouvoir, en tirant les ficelles ou simplement en titillant Jude Bellingham », a écrit le Guardian.

    La question de sa titularisation à la Coupe du monde est toutefois restée en suspens. Morgan Rogers, l’autre prétendant d’Aston Villa, s’était imposé comme un concurrent crédible, parfois jugé plus adapté tactiquement au poste de numéro 10 par Tuchel. De plus, Bellingham avait connu une saison difficile au Real Madrid, marquée par les blessures.

    Selon le Telegraph, un élément a été déterminant : en mai, Tuchel s’est rendu à Madrid pour un entretien approfondi, au cours duquel les derniers différends ont été aplanis et Bellingham a convaincu son sélectionneur de lui confier un rôle clé au Mondial.

    Le joueur, qui compte 54 sélections, s’acquitte désormais de ce rôle avec brio. Il profite aussi d’un ajustement tactique opéré par Tuchel : plus libre dans le dernier tiers, il peut désormais exprimer son instinct à proximité des cages, comme l’ont démontré ses deux buts face à la Norvège.

    Pour conclure, un parallèle avec 2002 s’impose : Ballack et ses coéquipiers n’avaient pas toujours brillé, mais ils s’étaient battus pour passer tour après tour. Le parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finale a été tout aussi chaotique et, face à une solide équipe norvégienne, les Three Lions ont parfois rencontré de grandes difficultés. « Nous nous sommes nous-mêmes compliqué la vie aujourd’hui », a critiqué Tuchel après 120 minutes épuisantes. « Le résultat est fantastique, nous sommes dans le dernier carré, c’est merveilleux. Mais je ne suis pas satisfait de la prestation. »

    Des propos sans détour. Interrogé sur la mentalité de son équipe, Tuchel a toutefois refusé d’entendre parler de manque de caractère : « Comment pouvez-vous parler de mentalité après ce match ? C’était de la mentalité à l’état pur », a déclaré l’entraîneur pour défendre un groupe qui s’est battu avec dévouement, pensant sans doute avant tout à Jude Bellingham.


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