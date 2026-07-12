Jude Bellingham échappe assurément à un destin cruel : le milieu de terrain anglais rend hommage à un héros allemand de la Coupe du monde

« Il a porté l'Angleterre », a déclaré l'ancien international anglais Gary Neville sur Sky Sports dès l'issue des huitièmes de finale contre le Mexique. « Lui et Harry Kane ont été incroyables jusqu'à présent dans ces matchs, mais Bellingham est d'un tout autre niveau. Je ne saurais trop le féliciter. »

Bellingham et Kane ont été les figures incontournables de l’équipe d’Angleterre tout au long de son parcours vers les demi-finales. Mais ces derniers temps, Bellingham a fait la différence à lui seul. Il a ainsi inscrit le but décisif (2-1) contre la Norvège dès l’entame des prolongations. Réagissant aussitôt à l’erreur de Nyland, il a été le premier sur le ballon et a marqué sans pitié, cette fois-ci du droit, son pied fort. Cela rappelle Ballack : Bellingham score de la tête, du gauche ou du droit. Dans la finition, il est aussi polyvalent que l’ancien capitaine de la DFB.

À 23 ans, il compte désormais six buts dans le tournoi et s’est imposé comme un élément incontournable pour l’Angleterre. Rappelons qu’il n’était pas évident, avant la Coupe du monde, qu’il tienne ce rôle central. Pourtant, la relation entre l’entraîneur Thomas Tuchel et le milieu de terrain n’a pas toujours été idyllique. L’été dernier, le technicien allemand avait publiquement critiqué le Madrilène après sa réaction vive lors d’une défaite 1-3 en match amical contre le Sénégal.

« Son ardeur peut certes être positive, mais elle doit être “orientée vers l’adversaire et vers notre objectif, et ne doit pas servir à intimider ses coéquipiers ni à se montrer trop agressif envers eux ou envers les arbitres” », avait déclaré Tuchel sur talkSPORT, donnant matière à réflexion. Peu après, le milieu de terrain a subi une opération à l’épaule, le privant des matchs internationaux de septembre 2025.

Lorsque Tuchel a également laissé son joueur-clé sur le banc lors des matchs de qualification à la Coupe du monde en octobre, il a invoqué un manque de rythme compétitif consécutif à l’opération. Il est toutefois significatif que Tuchel ait salué l’ambiance au sein de l’équipe, et plus particulièrement sur le banc, lors des matchs de septembre auxquels Bellingham n’avait pas participé. Le technicien a même précisé que, même en pleine forme, le milieu de terrain n’aurait peut-être pas été sélectionné : « Les motifs auraient été différents, mais la décision aurait peut-être été la même », a-t-il déclaré.