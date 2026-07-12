Jude Bellingham échappe assurément à un destin cruel : le milieu de terrain anglais rend hommage à un héros allemand de la Coupe du monde

Le parcours de l’Allemagne jusqu’en finale de la Coupe du monde 2002 ? Souvenons-nous : Oliver Kahn, impérial dans ses buts, et Michael Ballack, omniprésent offensivement. Dès la phase de groupes, le milieu de terrain a guidé la DFB grâce à ses passes décisives contre l’Irlande (1-1) et le Cameroun (2-0). Puis, en phase à élimination directe, Ballack s’est mué en facteur X, tout comme Kahn, infranchissable entre les poteaux. En quart de finale contre les États-Unis, le milieu de terrain, alors âgé de 25 ans, a inscrit le but de la victoire (1-0), puis a récidivé en demi-finale face à la Corée du Sud.
Vingt-quatre ans plus tard, en Amérique du Nord, l’influence de Jude Bellingham sur le jeu anglais suit la même trajectoire. D’un profil proche de celui de Ballack, le milieu de terrain s’était déjà illustré en huitièmes de finale contre le Mexique (3-2) grâce à une qualité qui lui est propre : une soif insatiable de buts décisifs. Après son doublé contre les Mexicains, le joueur du Real Madrid a remis ça lors du quart de finale haletant face à la Norvège (2-1 après prolongation). On peut donc l’affirmer : lors de cette Coupe du monde 2026, Bellingham est l’hommage que l’Angleterre rend à Michael Ballack.