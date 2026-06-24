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Jude Bellingham donne son avis sur la nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid et sur les premiers mouvements du mercato estival
L'enthousiasme suscité par le retour du « Special One »
Au lendemain du match nul et vierge de l’Angleterre face au Ghana lors de la Coupe du monde 2026, Jude Bellingham a pris le temps d’évoquer son avenir au Bernabéu. Le milieu de terrain a salué le retour de José Mourinho à la tête du club merengue, une nomination qui a secoué la planète football. Interrogé sur la perspective de travailler sous les ordres de ce tacticien légendaire, l’international anglais de 22 ans a affiché son enthousiasme.
« Mourinho est un entraîneur d’exception. Je suis très heureux », a déclaré le joueur de 22 ans après la rencontre. Cette prise de position intervient alors que le technicien portugais se serait vu octroyer une liberté sur le marché des transferts rarement constatée au Bernabéu.
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Bellingham valide le mercato estival du Real Madrid
Le Real Madrid a d’ores et déjà abandonné sa stratégie de patience pour privilégier l’expérience. Le club a conclu plusieurs accords avec des joueurs confirmés, recrutant rapidement Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Bellingham estime que ces arrivées vont transformer le vestiaire qu’il retrouvera après la Gold Cup en Amérique du Nord.
« Nous avons réalisé d’excellents recrutements, nombreux et de grande qualité, avec beaucoup d’expérience. Je serai très heureux de travailler avec eux. Pour l’instant, je me concentre sur l’Angleterre, mais j’apprécie vraiment les recrues qu’ils sont en train de faire », a ajouté Bellingham.
Match nul à Boston et déception en Coupe du monde
Si son avenir en club s’annonce prometteur, Jude Bellingham se concentre pour l’instant sur la quête de gloire de l’Angleterre en Coupe du monde. Bien qu’il ait été désigné meilleur joueur du match lors du match nul 0-0 contre le Ghana, la star du Real Madrid a livré un bilan humble et honnête de la soirée. Il a insisté sur le fait que ce titre aurait dû revenir à ses adversaires pour leur solide prestation défensive face à l’équipe de Thomas Tuchel. « Je ne le méritais pas, pour être honnête », a-t-il avoué. « J’ai eu quelques occasions, mais j’ai eu du mal à entrer dans le match. Je remercie ceux qui ont voté pour moi, mais ce titre aurait probablement dû revenir à l’un de leurs joueurs, qui ont si bien défendu. Je leur tire donc mon chapeau. »
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Un instant de détente dans la foulée des matchs de Coupe du monde
Au-delà des débats tactiques sur Mourinho et de la frustration liée au match nul contre le Ghana, Bellingham a livré son regard sur la compétition dans son ensemble. Interrogé au sujet de son coéquipier Kylian Mbappé, en pleine forme, le milieu de terrain a été concis : « Il est génial ! ». La conversation a ensuite glissé vers l’Espagne, où le joueur est rapidement devenu l’un des chouchous du public depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund.
Interrogé sur les chances de l’Espagne de remporter le trophée, le milieu de terrain a esquivé la question avec humour : « Beaucoup. J’adore l’Espagne. Oh, vous parlez de l’équipe nationale ? [Rires] Elle est très bonne, mais le pays est encore mieux. Je l’adore. » Si Bellingham savoure clairement sa vie à Madrid, sa priorité reste désormais le match face au Panama, l’Angleterre visant une place en seizièmes de finale.