Jude Bellingham donne son avis sur la nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid et sur les premiers mouvements du mercato estival

Au lendemain du match nul et vierge de l’Angleterre face au Ghana lors de la Coupe du monde 2026, Jude Bellingham a pris le temps d’évoquer son avenir au Bernabéu. Le milieu de terrain a salué le retour de José Mourinho à la tête du club merengue, une nomination qui a secoué la planète football. Interrogé sur la perspective de travailler sous les ordres de ce tacticien légendaire, l’international anglais de 22 ans a affiché son enthousiasme.

« Mourinho est un entraîneur d’exception. Je suis très heureux », a déclaré le joueur de 22 ans après la rencontre. Cette prise de position intervient alors que le technicien portugais se serait vu octroyer une liberté sur le marché des transferts rarement constatée au Bernabéu.