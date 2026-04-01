Jude Bellingham DOIT être titulaire avec l'Angleterre, mais les espoirs pour la Coupe du monde reposent presque exclusivement sur Harry Kane : gagnants et perdants après la défaite en match amical face à l'outsider japonais, où les vedettes de Thomas Tuchel ont cruellement manqué

Le match nul 1-1 de vendredi contre l'Uruguay a été suivi mardi d'une défaite encore plus inquiétante 1-0 face au Japon. Thomas Tuchel a décidé de diviser le groupe en deux, en laissant au repos la plupart de ses joueurs clés pour le premier match, dans l'espoir qu'ils soient en pleine forme pour le second. Ce plan s'est retourné contre lui, ceux qui espéraient s'imposer dans son schéma habituel n'ayant pas réussi à faire la différence, tandis que certains de ses habitués semblaient eux aussi étrangement déconnectés de l'équipe.

Il convient toutefois de nuancer quelque peu ce constat. Plusieurs joueurs clés, notamment le duo d'Arsenal Declan Rice et Bukayo Saka, ont dû se retirer complètement du camp en raison de blessures, tandis que Harry Kane et Jude Bellingham ont été jugés insuffisamment en forme pour participer à l'un ou l'autre des matchs. Mais le fait est que l'Angleterre a enregistré deux défaites sur deux lors de matchs à domicile qu'elle aurait dû remporter si elle nourrit de sérieuses ambitions de remporter la Coupe du monde cet été. L'une des sélections les plus riches en talents du football international ne peut pas se cacher derrière des excuses à trois mois d'un tournoi majeur.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du stade de Wembley et de la semaine passée à St George's Park...