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Jude Bellingham DOIT être titulaire avec l'Angleterre, mais les espoirs pour la Coupe du monde reposent presque exclusivement sur Harry Kane : gagnants et perdants après la défaite en match amical face à l'outsider japonais, où les vedettes de Thomas Tuchel ont cruellement manqué

Winners & losers
Angleterre
J. Bellingham
H. Kane
T. Tuchel
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Japon
Japon
O. Watkins
T. Alexander-Arnold
K. Mainoo
C. Palmer
P. Foden
N. O'Reilly

Ce n'est jamais simple avec l'équipe nationale masculine d'Angleterre. Sur le papier, elle devrait avoir suffisamment de qualité, d'expérience et de puissance de frappe pour réduire en miettes la plupart des équipes de la planète. Puis, on s'assoit, on les regarde jouer et on se demande s'ils ne sont pas en réalité une équipe composée d'inconnus, réunis uniquement par dépit pour agacer légèrement les supporters qui avaient placé tant d'espoirs en eux. Au vu de leurs matchs amicaux de mars, on serait en droit de le penser.

Le match nul 1-1 de vendredi contre l'Uruguay a été suivi mardi d'une défaite encore plus inquiétante 1-0 face au Japon. Thomas Tuchel a décidé de diviser le groupe en deux, en laissant au repos la plupart de ses joueurs clés pour le premier match, dans l'espoir qu'ils soient en pleine forme pour le second. Ce plan s'est retourné contre lui, ceux qui espéraient s'imposer dans son schéma habituel n'ayant pas réussi à faire la différence, tandis que certains de ses habitués semblaient eux aussi étrangement déconnectés de l'équipe.

Il convient toutefois de nuancer quelque peu ce constat. Plusieurs joueurs clés, notamment le duo d'Arsenal Declan Rice et Bukayo Saka, ont dû se retirer complètement du camp en raison de blessures, tandis que Harry Kane et Jude Bellingham ont été jugés insuffisamment en forme pour participer à l'un ou l'autre des matchs. Mais le fait est que l'Angleterre a enregistré deux défaites sur deux lors de matchs à domicile qu'elle aurait dû remporter si elle nourrit de sérieuses ambitions de remporter la Coupe du monde cet été. L'une des sélections les plus riches en talents du football international ne peut pas se cacher derrière des excuses à trois mois d'un tournoi majeur.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du stade de Wembley et de la semaine passée à St George's Park...

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    VAINQUEUR : Jude Bellingham

    Au cours des stages d'automne, la place de Jude Bellingham au sein de la sélection anglaise a été remise en question, tant par le grand public que par Tuchel lui-même. Le sélectionneur des Three Lions avait déclaré dans une phrase restée célèbre : « Nous ne rassemblons pas les joueurs les plus talentueux, nous essayons de construire une équipe. Ce sont les équipes qui remportent les trophées, personne d'autre. »

    Tuchel a alors décidé de s’appuyer sur Morgan Rogers, d’Aston Villa, comme choix privilégié au poste de numéro 10, arguant qu’il acceptait mieux un rôle de soutien plutôt que de se démarquer en tant que figure de proue. Pourtant, ces deux matches de mars ont prouvé que l’Angleterre avait besoin du charisme de Bellingham et de tout ce qui en découle.

    Lorsque Bellingham représente les Three Lions, il s'efforce toujours de s'impliquer d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur ou pour le pire. S'il réalise un mauvais match, il a tout de même la décence de se donner à fond et de s'impliquer plutôt que de se fondre simplement dans le décor. Presque personne dans le dernier tiers n'a voulu se démarquer et prendre ses responsabilités lors des matchs contre l'Uruguay et le Japon. Il était tout à fait approprié que la première chanson diffusée par les haut-parleurs de Wembley à la fin du match mardi soit « Hey Jude ».

    L'engouement pour Bellingham ne fera que s'intensifier maintenant que le monde a vu à quoi ressemble l'Angleterre sans lui, et à juste titre.

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    PERDANT : Harry Kane

    À l'autre bout du spectre, Harry Kane est le premier nom sur la feuille de match de l'Angleterre dès qu'il est en forme. Hélas, ces deux résultats n'ont fait que souligner à quel point les Three Lions ont besoin de leur capitaine.

    Contre le Japon, Tuchel a aligné Phil Foden en faux numéro 9, le faisant descendre en profondeur pour créer un peu plus d’espace pour les attaquants, ce qui était toutefois déconcertant étant donné que Rogers et Anthony Gordon jouaient en tant qu’ailiers classiques, tandis que le numéro 10, Cole Palmer, devait lui aussi se replier au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Dominic Solanke est entré en jeu en deuxième mi-temps pour apporter davantage de présence physique dans cet espace, mais il n’a touché le ballon que sept fois.

    Après la défaite, on a demandé à Tuchel si l'Angleterre comptait effectivement trop sur Kane pour se mettre en route. « Eh bien, pourquoi l'Argentine ne compterait-elle pas sur [Lionel] Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? C'est tout à fait normal. Des figures clés ont quitté le camp chez nous et on l'a un peu vu. Il nous a manqué du punch », a-t-il estimé avec justesse.

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    VAINQUEURS : Trent Alexander-Arnold et Ollie Watkins

    Les deux grands noms absents de ce stage étaient Trent Alexander-Arnold, du Real Madrid, et Ollie Watkins, d'Aston Villa. Tous deux ont dû se sentir plutôt confortés dans leur choix en regardant le match depuis chez eux.

    Tino Livramento, de Newcastle, et Ben White, d'Arsenal, de retour après leur exil en Angleterre, ont eu l'occasion de faire leurs preuves au poste d'arrière droit, Tuchel affirmant qu'il était pleinement conscient de ce qu'Alexander-Arnold pouvait apporter à l'équipe. De même, Solanke et Dominic Calvert-Lewin ont été les attaquants titulaires lors des deux matchs, mais n'ont inscrit aucun but et n'ont cadré que trois tirs à eux deux.

    Peut-être que les solutions dont Tuchel a besoin se trouvaient depuis le début dans l'effectif dont il a hérité. Peut-être que certains des meilleurs talents, qui étaient plus réguliers sous Sir Gareth Southgate, n'auraient pas dû être écartés ce mois-ci. Alexander-Arnold et Watkins ne sont même pas titulaires, mais plutôt remplaçants de premier choix à leurs postes respectifs derrière Reece James et Kane, et pourtant, ils ont renforcé leurs arguments pour intégrer l'équipe cet été sans rien faire du tout.

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    PERDANTS : les Mancuniens anglais

    La ville de Manchester comptait quatre représentants dans le onze de départ de l'Angleterre face au Japon : Palmer, Foden, Nico O'Reilly et Kobbie Mainoo. Ils figuraient parmi les quatre joueurs les moins performants des deux équipes.

    Palmer et Foden ont débuté dans une ligne d'attaque qui n'avait guère de sens sur le papier, et encore moins dans la réalité. Ils n'ont pas vraiment brillé sous le maillot anglais, même si, cette fois-ci, ce n'était pas entièrement de leur faute, mais plutôt dû à la façon dont ils ont été amenés à jouer. Pourtant, aucun des deux n'a su s'élever au-dessus des ajustements tactiques pour prendre le match à bras-le-corps.

    De son côté, O'Reilly, héros de la Carabao Cup, n'a pas eu le même impact de retour à Wembley, et des doutes persistent quant à sa capacité à réellement défendre au poste d'arrière gauche. Devant lui, sur le côté gauche du milieu de terrain, se trouvait Mainoo, associé à Elliot Anderson, convoité par Manchester United. Le héros issu du centre de formation des Red Devils était toutefois clairement le moins bon des deux joueurs au poste de pivot et n'a guère démontré, au cours de ce stage, qu'il méritait sans conteste sa place dans l'avion pour la Coupe du monde.

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    VAINQUEUR : Le Japon, outsider de la compétition

    À chaque Coupe du monde, le Japon est souvent une équipe qui suscite l'intérêt. C'est généralement l'une des meilleures formations, composée de joueurs évoluant dans des clubs sur trois ou quatre continents, qui mêle des noms connus à d'autres moins familiers tout en conservant sa compétitivité.

    Le public anglais connaît très bien Kaoru Mitoma et la menace qu'il représente. Si quelqu'un devait marquer pour le Japon à Wembley, l'ailier de Brighton semblait être le candidat le plus probable.

    Mais au-delà de Mitoma, le Japon a fait honneur à son équipe et a mérité sa victoire sous l’arche, avec notamment une performance impressionnante du latéral gauche du Stade de Reims, Keito Nakamura. Les Samurai Blue incarnaient tout ce que l’Angleterre n’était pas : compacts en défense et percutants en attaque. Les visiteurs sont venus à Londres déterminés à se battre les uns pour les autres afin de remporter leur toute première victoire contre l’Angleterre.

    Le Japon a surpris les grandes équipes en 2022, battant l'Allemagne et l'Espagne lors de la phase de groupes, et éliminant la première. Il y a toutes les raisons de croire qu'ils sont toujours capables de créer de telles surprises.

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    PERDANT : Thomas Tuchel

    Les records ne cessent de tomber pour Tuchel. Il a été aux commandes lors des toutes premières défaites de l'Angleterre face à une équipe africaine (le Sénégal) et désormais asiatique. Ce n'est qu'une boutade, car ce sont là des statistiques avérées.

    Pour être tout à fait sérieux, le bilan de Tuchel avec les Three Lions semble désormais résolument mitigé. Neuf victoires, un match nul et deux défaites, c'est à peine la norme compte tenu de ses adversaires : Andorre deux fois, la Serbie deux fois, la Lettonie deux fois, l'Albanie deux fois, le Pays de Galles, le Sénégal, l'Uruguay et le Japon. La décision de la Fédération anglaise de prolonger son contrat jusqu'en 2028 sans même tenir compte de cette Coupe du monde risque de paraître encore plus déconcertante qu'on ne le pensait initialement.

    Southgate avait ses défauts en tant que sélectionneur de l'Angleterre, mais on ne pouvait nier qu'il avait créé une culture permettant aux joueurs de s'épanouir et de réaliser des performances constantes au niveau international, ce qui n'avait pas été vu depuis 1966. Mais le capitaine par intérim Marc Guehi a peut-être laissé entendre que la pression d'autrefois revenait, en déclarantà ITV : « Ce n'est pas facile d'enfiler ce maillot. »

    Tuchel est l’un des meilleurs tacticiens du football mondial et devrait pouvoir tirer les leçons des expériences de ce mois-ci. Quant à savoir s’il sera capable de mettre en place un plan à temps pour remporter la Coupe du monde, c’est une question différente et bien plus complexe.