Jude Bellingham devrait tirer les enseignements de son « conflit de personnalité » avec Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre ayant fermement rappelé qui est « le patron »

Certains observateurs estiment que Tuchel n’a jamais vraiment été convaincu par le natif de Birmingham et par certaines de ses excentricités sur le terrain. Mais ce psychodrame n’a-t-il pas aussi révélé une part de mise en scène ? Le stratège allemand, à la tête de l’équipe d’Angleterre, semblait savourer ce rôle avant de prendre une décision majeure qui, au fond, semblait déjà actée depuis longtemps.

Interrogé sur le sujet, Mills, ancien défenseur des Three Lions s’exprimant pour betTOM, a confié à GOAL : « Il y a clairement eu un conflit de personnalité entre les deux. Cela s’est produit à plusieurs reprises.

« Je pense évidemment que Thomas Tuchel essayait de faire passer le message : “C’est moi le patron, c’est moi qui commande”, et à juste titre. C’est son droit de choisir qui il veut et quand il le veut. C’était sans doute un message adressé à tout le groupe : “Je suis le patron, je choisis mes joueurs et, quoi que vous pensiez de vos qualités, vous devez accepter mes décisions et vous adapter rapidement.”

« Il n’empêche que Bellingham est un joueur exceptionnel, et très jeune. On l’oublie parfois. Ses excentricités et ses coups de colère, que Tuchel tolérait mal, ont sans doute fait l’objet d’un règlement entre les deux hommes. Jude gagnera en maturité avec le temps et l’expérience. Il faut se rappeler son âge. »