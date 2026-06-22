Getty/GOAL
Traduit par
Jude Bellingham devrait tirer les enseignements de son « conflit de personnalité » avec Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre ayant fermement rappelé qui est « le patron »
Bellingham a ouvert son compteur buts dès l’entrée en matière de l’Angleterre face à la Croatie.
Bellingham a répondu de la meilleure façon qui soit aux sceptiques en livrant une performance pleine de vivacité, d’énergie et de courses acharnées, qui ont contribué à faire de lui une superstar mondiale.
Ses efforts ont été récompensés dès l’entame de la seconde période, à l’AT&T Stadium du Texas : après une percée caractéristique dans la surface, il a décoché une frappe puissante qui a fini au fond des filets, redonnant l’avantage aux Three Lions avant que l’équipe ne s’impose 4-2.
À 22 ans, il a rappelé pourquoi tant d’observateurs le considèrent comme un talent générationnel, malgré la concurrence de Morgan Rogers pour une place de titulaire.
- Getty Images Sport
Le feuilleton anglais : la relation professionnelle entre Bellingham et Tuchel
Certains observateurs estiment que Tuchel n’a jamais vraiment été convaincu par le natif de Birmingham et par certaines de ses excentricités sur le terrain. Mais ce psychodrame n’a-t-il pas aussi révélé une part de mise en scène ? Le stratège allemand, à la tête de l’équipe d’Angleterre, semblait savourer ce rôle avant de prendre une décision majeure qui, au fond, semblait déjà actée depuis longtemps.
Interrogé sur le sujet, Mills, ancien défenseur des Three Lions s’exprimant pour betTOM, a confié à GOAL : « Il y a clairement eu un conflit de personnalité entre les deux. Cela s’est produit à plusieurs reprises.
« Je pense évidemment que Thomas Tuchel essayait de faire passer le message : “C’est moi le patron, c’est moi qui commande”, et à juste titre. C’est son droit de choisir qui il veut et quand il le veut. C’était sans doute un message adressé à tout le groupe : “Je suis le patron, je choisis mes joueurs et, quoi que vous pensiez de vos qualités, vous devez accepter mes décisions et vous adapter rapidement.”
« Il n’empêche que Bellingham est un joueur exceptionnel, et très jeune. On l’oublie parfois. Ses excentricités et ses coups de colère, que Tuchel tolérait mal, ont sans doute fait l’objet d’un règlement entre les deux hommes. Jude gagnera en maturité avec le temps et l’expérience. Il faut se rappeler son âge. »
Bellingham brille quand il joue avec passion.
Bellingham semble donner le meilleur de lui-même quand on le pousse dans ses retranchements ; ce meneur de jeu, très dynamique, atteint son apogée lorsqu’il adopte une mentalité « moi contre le monde entier ».
Interrogé sur la question de savoir si un joueur qui travaillera avec José Mourinho au Santiago Bernabéu la saison prochaine réagit mieux à une approche ferme qu’à une main réconfortante posée sur l’épaule, Mills a ajouté : « Je pense que c’est un mélange des deux. Il apprécie clairement la confiance qu’on lui accorde et le fait qu’on lui fasse croire qu’il est très important, et c’est essentiel pour lui.
« Il a besoin de se sentir soutenu, mais il doit avant tout garder la tête baissée et répéter les performances de la seconde période. Nous connaissons son potentiel : un milieu relayeur capable de courses puissantes, de percées jusqu’à la surface et de conclure quand l’occasion se présente.
Il doit simplement tirer les enseignements du dernier tournoi, des matchs internationaux disputés depuis et de ses expériences au Real Madrid pour devenir un véritable joueur d’équipe, car c’est essentiel à ce niveau. Il faut être le joueur d’équipe par excellence, et c’est ce dont on a besoin dans un groupe qui, espérons-le, restera ensemble pendant environ sept matchs. »
- Getty Images Sport
Prochain rendez-vous de l’Angleterre : le Ghana, lors de la Coupe du monde 2026.
Bellingham a probablement fait assez pour garder sa place dans le onze de départ de Tuchel, que l’Angleterre alignera mardi au Gillette Stadium – l’antre des New England Patriots de la NFL – à Boston, face au Ghana.
Si les Three Lions veulent mettre fin cet été à 60 ans de disette en matière de titres, ils auront besoin de joueurs emblématiques capables de répondre aux attentes, et de la cohésion de tous – joueurs, entraîneurs et supporters – pour avancer à l’unisson.