Jude Bellingham devrait être laissé sur le banc lors du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au Bayern Munich, en raison de craintes liées à une blessure

Le Real Madrid se trouve face à une tâche redoutable alors qu'il accueille le Bayern Munich au Santiago Bernabéu pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Cependant, les Blancos devraient se passer de Bellingham dans leur onze de départ, selon des informations d'OK Diario qui indiquent que le milieu de terrain n'a pas encore retrouvé la condition physique nécessaire pour jouer à pleine intensité dès le coup d'envoi.

La superstar anglaise a été au cœur de la saison madrilène, mais son manque de rythme ces derniers temps est devenu une préoccupation majeure pour le staff technique. Pour la rencontre de ce mardi, il ne sera pas titulaire.

Et le fait est que son manque de rythme reste important, ce qui oblige Álvaro Arbeloa à envisager d'autres options dans son milieu de terrain en losange pour s'assurer que l'équipe puisse rivaliser avec les géants allemands.