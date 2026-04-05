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Jude Bellingham devrait être laissé sur le banc lors du match de Ligue des champions opposant le Real Madrid au Bayern Munich, en raison de craintes liées à une blessure
Bellingham devrait occuper un rôle de remplaçant
Le Real Madrid se trouve face à une tâche redoutable alors qu'il accueille le Bayern Munich au Santiago Bernabéu pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.
Cependant, les Blancos devraient se passer de Bellingham dans leur onze de départ, selon des informations d'OK Diario qui indiquent que le milieu de terrain n'a pas encore retrouvé la condition physique nécessaire pour jouer à pleine intensité dès le coup d'envoi.
La superstar anglaise a été au cœur de la saison madrilène, mais son manque de rythme ces derniers temps est devenu une préoccupation majeure pour le staff technique. Pour la rencontre de ce mardi, il ne sera pas titulaire.
Et le fait est que son manque de rythme reste important, ce qui oblige Álvaro Arbeloa à envisager d'autres options dans son milieu de terrain en losange pour s'assurer que l'équipe puisse rivaliser avec les géants allemands.
- AFP
Militao prêt à faire son retour en défense
Si les nouvelles concernant Bellingham sont décourageantes, il y a tout de même une lueur d'espoir pour le grand club espagnol en la personne d'Eder Militao. Le défenseur brésilien a mené à bien un long processus de rééducation après une grave blessure musculaire au biceps fémoral touchant le tendon proximal.
Bien qu'il aurait pu revenir plus tôt, le staff médical a opté pour une approche prudente afin de s'assurer qu'il retrouve une condition physique optimale.
Le défenseur a prouvé qu'il était prêt lors d'une apparition de 30 minutes contre Majorque, où il s'est non seulement montré solide en défense, mais a également réussi à marquer. S'il n'y a pas de contretemps, il formera la charnière centrale avec Rudiger.
Arbeloa face à un casse-tête pour composer son équipe
Après la défaite surprise face à Majorque, Arbeloa est sous pression pour trouver le bon équilibre en vue de la visite du Bayern. Bellingham ne devant pas figurer dans le onze de départ, le dilemme tactique porte sur le choix du joueur qui comblera ce vide créatif.
Arda Güler et Thiago Pitarch sont les principaux candidats pour prendre la relève au poste de milieu offensif, alors que Madrid cherche à s'assurer un avantage avant le match retour.
- AFP
La pression monte au Bernabéu
Les enjeux ne pourraient être plus importants pour le Real Madrid, qui passe d’une saison nationale décevante à des ambitions européennes. Le choc contre le Bayern de Munich marque un tournant décisif dans leur saison, alors que la menace d’une année « blanche » plane de plus en plus.
L'objectif est simple : obtenir un résultat qui leur permette d'être en position de force pour le match retour à l'Allianz Arena dans une semaine. Arbeloa a évoqué la nécessité de rester concentré après la défaite contre Majorque, déclarant : « J'ai besoin que les joueurs pensent à mardi. »