Les interrogations sur l’attitude de Jude Bellingham n’ont guère contribué à apaiser sa situation. Le milieu de terrain a toujours évolué avec une fougue débordante, susceptible de le trahir, à l’image de sa réaction furieuse lors de la défaite 3-1 contre le Sénégal en juin dernier, après une décision défavorable du VAR.
Interrogé par TalkSport après la rencontre amicale au City Ground, Tuchel a défendu l’intensité émotionnelle de son joueur, estimant qu’elle pouvait s’avérer positive.
« Je pense qu’il apporte un petit plus, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses », a-t-il déclaré. « Il faut le canaliser. Ce petit plus doit être dirigé vers l’adversaire, vers notre objectif, et non pour intimider ses coéquipiers ou se montrer trop agressif envers eux ou les arbitres. »
C’est alors que Tuchel a tenu, peut-être, le propos le plus controversé de son mandat en évoquant l’avis de sa propre mère sur la star anglaise.
« Je perçois que cela peut susciter des sentiments partagés. Je l’observe chez mes parents, en particulier chez ma mère, qui ne voit pas toujours le garçon gentil, bien élevé et discipliné que je connais… Quand il sourit, il séduit tout le monde ; mais parfois, on voit la rage, la soif de victoire et la fougue, et cela se traduit d’une manière qui peut rebuter. Quand ma mère le voit à la télévision, elle perçoit cet aspect, mais dans l’ensemble, nous sommes très heureux de l’avoir ; c’est un garçon spécial. »
Bellingham n’a réintégré le groupe anglais qu’en novembre, après s’être remis de son opération, et sa relation avec Tuchel a immédiatement fait l’objet de toutes les attentions.
Il est resté sur le banc lors du premier match contre la Serbie, puis a retrouvé sa place de titulaire face à l’Albanie trois jours plus tard. Il a toutefois adressé un geste d’énervement lorsqu’il a été remplacé à la 84^e minute du dernier match de qualification de l’Angleterre.
« C’est une décision, et il doit l’accepter », a tranché Tuchel au sujet de cet épisode. « Son coéquipier l’attend sur le banc, il faut donc l’accepter, le respecter et passer à autre chose. »
L’ancien attaquant anglais Ian Wright a défendu Bellingham, tout en suggérant que certaines critiques à l’encontre du milieu de terrain émanaient d’une source plus sinistre.
« Je ne pense pas qu’ils soient prêts pour une superstar noire capable de se déplacer comme Jude le fait. Ils ne peuvent pas l’atteindre », a déclaré Wright au sujet d’une partie des médias et des supporters anglais. « Il entre sur le terrain, il joue, il fait ce qu’il a à faire. C’est trop prétentieux pour ces gens.
Ils adorent tous N’Golo Kanté, un joueur noir discret qui se contente de faire son travail. Un profil comme celui de Jude, avec ses immenses talents et l’inspiration qu’il représente, dérange. Quand on est franc, noir, qu’on joue à ce niveau et qu’on se moque des conventions, ça effraie. C’est un sujet épuisant. »