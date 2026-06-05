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Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Jude Bellingham devrait être l’égérie de l’Angleterre pour la Coupe du monde, mais la star du Real Madrid risque d’être reléguée sur le banc par Thomas Tuchel

Analysis
Angleterre
J. Bellingham
Coupe du monde
M. Rogers
T. Tuchel
FEATURES
Angleterre vs Nouvelle-Zélande

« Qui d’autre ? ! » Tels ont été les mots de Jude Bellingham alors qu’il s’élançait pour célébrer son but, après que son incroyable ciseau retourné eut permis à l’Angleterre d’égaliser à la 95e minute de son match des huitièmes de finale de l’Euro 2024 contre la Slovaquie. Les Three Lions avaient livré une prestation catastrophique jusqu’alors, mais ce moment héroïque de Bellingham leur avait permis de rester en course, prolongeant ainsi une saison où il avait, à maintes reprises, fait la différence pour le Real Madrid.

Ce but demeure toutefois le moment fort de la carrière de Bellingham à ce jour, du moins en ce qui concerne sa capacité à répondre présent et à faire la différence.

Jusqu’ici, sa carrière avait connu une ascension fulgurante : d’une prestation maîtrisée à 19 ans lors de la Coupe du monde 2022 à la conduite du Borussia Dortmund aux portes du titre de Bundesliga (échappé dès la blessure de son joueur vedette), puis à signer une première saison au Bernabéu digne du Ballon d’Or, ponctuée notamment d’un but décisif dans les arrêts de jeu lors de chacun de ses deux premiers Clásicos en Liga.

Depuis, toutefois, le milieu anglais n’a pas retrouvé ce niveau. S’il a connu des pépins physiques, notamment une opération à l’épaule l’été dernier après avoir tenté de jouer malgré la douleur, la baisse de régime du Real a également affecté sa cote.

En sélection, il n’a pas encore convaincu Thomas Tuchel, même s’il arrive à la Coupe du monde 2026 en tant que fer de lance des Three Lions et tête d’affiche d’une campagne publicitaire adidas aux côtés de Timothée Chalamet réunissant plusieurs légendes.

Conséquence : il est désormais peu probable que Bellingham soit aligné d’entrée pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, le mercredi 17 juin.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Un talent indéniable

    Il ne fait aucun doute que le talent de Bellingham le place parmi les meilleurs joueurs du tournoi. On lui prédisait déjà un avenir radieux dès ses débuts au centre de formation de Birmingham City, et il a confirmé à Dortmund, alors qu’il était encore adolescent, qu’il possédait l’étoffe d’un grand joueur.

    Une saga de transfert très médiatisée a suivi, le Real Madrid et Liverpool se disputant sa signature. Finalement, ce sont les Merengues qui ont gagné la mise, l’icône madrilène Zinédine Zidane ayant apparemment scellé l’accord en invitant Bellingham à assister avec lui à la finale de la Ligue des champions 2022 à Paris – un match que Madrid a remporté 1-0 face à Liverpool.

    • Publicité
  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    L’énergie galactique

    Bellingham a parfaitement canalisé l’élan des « Galacticos » pour combler sans encombre le départ de Karim Benzema, Madrid ayant choisi de ne pas recruter d’attaquant pour remplacer le Ballon d’Or.

    Il a inscrit 10 buts lors de ses 10 premières apparitions sous les couleurs du géant espagnol, égalant ainsi le total de Cristiano Ronaldo lors de son arrivée à Madrid en 2009. Ses deux buts lors de la victoire 2-1 à Barcelone ont fait de Bellingham le premier joueur madrilène à marquer lors de ses débuts en Liga, en Ligue des champions et lors d’un Clásico.

    Même si sa cadence s’est légèrement tassée en seconde partie de saison, ses 23 buts et 13 passes décisives ont largement contribué au doublé Liga-Ligue des champions des Merengue. Consécration individuelle : il a été nommé Joueur de la saison en Liga. Pour un premier exercice madrilène, le ciel semble être la seule limite.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Déposer

    Les blessures à répétition de Bellingham, conjuguées à l’arrivée de Kylian Mbappé, ont plutôt entraîné une baisse de régime dans les moments clés. La saison passée, il n’a marqué que neuf buts toutes compétitions confondues, pour six passes décisives.

    Les dirigeants madrilènes, en multipliant les changements d’entraîneurs pour tirer le meilleur de Mbappé et Vinicius Jr, n’ont rendu service à personne : la structure mise en place lors de la première saison de Bellingham s’en est trouvée complètement érodée.

    Devenu un milieu de soutien plutôt qu’une menace offensive, il affiche un manque de confiance dans le dernier tiers qui se reflète aussi en sélection : son dernier but avec l’Angleterre date du 10 octobre 2024, en neuf matchs seulement.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Une concurrence acharnée

    Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe d’Angleterre, Tuchel a clairement indiqué que la concurrence pour les places était ouverte. Et alors que Bellingham a manqué des stages de préparation en raison d’une blessure (ou parce qu’il venait tout juste de s’en remettre), Morgan Rogers en a profité.

    Le milieu offensif d’Aston Villa a transposé sa forme éclatante en club sur la scène internationale et s’est révélé un atout créatif précieux pendant les qualifications, malgré un nombre de buts encore modeste. Plus pur numéro 10 que Bellingham, il a selon Tuchel pleinement mérité sa chance.

    « Plutôt que de chercher à caser les meilleurs joueurs pour simplement les faire jouer, il est préférable de les placer à leur meilleur poste et de susciter une concurrence. Pour l’instant, cette concurrence oppose ces deux joueurs », déclarait l’Allemand en novembre au sujet de la lutte entre Rogers et Bellingham pour l’écrin derrière Harry Kane.

    Au regard de ses performances sous le maillot de Villa et de l’Angleterre ces douze derniers mois, Rogers mérite donc sa chance. Quant à Bellingham, il devra convaincre Tuchel de son apport supplémentaire pour inverser la tendance.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    « Répugnant »

    Les interrogations sur l’attitude de Jude Bellingham n’ont guère contribué à apaiser sa situation. Le milieu de terrain a toujours évolué avec une fougue débordante, susceptible de le trahir, à l’image de sa réaction furieuse lors de la défaite 3-1 contre le Sénégal en juin dernier, après une décision défavorable du VAR.

    Interrogé par TalkSport après la rencontre amicale au City Ground, Tuchel a défendu l’intensité émotionnelle de son joueur, estimant qu’elle pouvait s’avérer positive.

    « Je pense qu’il apporte un petit plus, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses », a-t-il déclaré. « Il faut le canaliser. Ce petit plus doit être dirigé vers l’adversaire, vers notre objectif, et non pour intimider ses coéquipiers ou se montrer trop agressif envers eux ou les arbitres. »

    C’est alors que Tuchel a tenu, peut-être, le propos le plus controversé de son mandat en évoquant l’avis de sa propre mère sur la star anglaise.

    « Je perçois que cela peut susciter des sentiments partagés. Je l’observe chez mes parents, en particulier chez ma mère, qui ne voit pas toujours le garçon gentil, bien élevé et discipliné que je connais… Quand il sourit, il séduit tout le monde ; mais parfois, on voit la rage, la soif de victoire et la fougue, et cela se traduit d’une manière qui peut rebuter. Quand ma mère le voit à la télévision, elle perçoit cet aspect, mais dans l’ensemble, nous sommes très heureux de l’avoir ; c’est un garçon spécial. »

    Bellingham n’a réintégré le groupe anglais qu’en novembre, après s’être remis de son opération, et sa relation avec Tuchel a immédiatement fait l’objet de toutes les attentions.

    Il est resté sur le banc lors du premier match contre la Serbie, puis a retrouvé sa place de titulaire face à l’Albanie trois jours plus tard. Il a toutefois adressé un geste d’énervement lorsqu’il a été remplacé à la 84^e minute du dernier match de qualification de l’Angleterre.

    « C’est une décision, et il doit l’accepter », a tranché Tuchel au sujet de cet épisode. « Son coéquipier l’attend sur le banc, il faut donc l’accepter, le respecter et passer à autre chose. »

    L’ancien attaquant anglais Ian Wright a défendu Bellingham, tout en suggérant que certaines critiques à l’encontre du milieu de terrain émanaient d’une source plus sinistre.

    « Je ne pense pas qu’ils soient prêts pour une superstar noire capable de se déplacer comme Jude le fait. Ils ne peuvent pas l’atteindre », a déclaré Wright au sujet d’une partie des médias et des supporters anglais. « Il entre sur le terrain, il joue, il fait ce qu’il a à faire. C’est trop prétentieux pour ces gens.

    Ils adorent tous N’Golo Kanté, un joueur noir discret qui se contente de faire son travail. Un profil comme celui de Jude, avec ses immenses talents et l’inspiration qu’il représente, dérange. Quand on est franc, noir, qu’on joue à ce niveau et qu’on se moque des conventions, ça effraie. C’est un sujet épuisant. »

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Un dilemme à Dallas

    Malgré tout, il est clair que, dans ses grands soirs, Bellingham élève le niveau de l’Angleterre. Seul bémol : ces éclats se font de plus en plus rares ces derniers temps.

    Tuchel se retrouve donc face à un dilemme avant le premier match de son équipe à Dallas : doit-il aligner l’un des milieux de terrain les plus talentueux au monde, mais susceptible de se laisser emporter par ses émotions, ou opter pour Rogers, actuellement plus en forme malgré son manque d’expérience en tournoi ?

    Tuchel a multiplié les marques de confiance envers Bellingham, mais les rumeurs et quelques déclarations maladroites ont occulté l’analyse objective de ses performances. Le joueur portera bien le maillot floqué du n°10 cet été, mais rien ne garantit qu’il sera aligné d’entrée dans ce rôle face à la Croatie.

    Quelle que soit la décision de Tuchel, Bellingham fera la une de l’actualité lors de cette Coupe du monde, que ce soit par des performances décisives ou par des accès de mauvaise humeur. Le côté sur lequel la pièce tombera pourrait bien décider du sort de l’Angleterre.

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