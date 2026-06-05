Ce but demeure toutefois le moment fort de la carrière de Bellingham à ce jour, du moins en ce qui concerne sa capacité à répondre présent et à faire la différence.

Jusqu’ici, sa carrière avait connu une ascension fulgurante : d’une prestation maîtrisée à 19 ans lors de la Coupe du monde 2022 à la conduite du Borussia Dortmund aux portes du titre de Bundesliga (échappé dès la blessure de son joueur vedette), puis à signer une première saison au Bernabéu digne du Ballon d’Or, ponctuée notamment d’un but décisif dans les arrêts de jeu lors de chacun de ses deux premiers Clásicos en Liga.

Depuis, toutefois, le milieu anglais n’a pas retrouvé ce niveau. S’il a connu des pépins physiques, notamment une opération à l’épaule l’été dernier après avoir tenté de jouer malgré la douleur, la baisse de régime du Real a également affecté sa cote.

En sélection, il n’a pas encore convaincu Thomas Tuchel, même s’il arrive à la Coupe du monde 2026 en tant que fer de lance des Three Lions et tête d’affiche d’une campagne publicitaire adidas aux côtés de Timothée Chalamet réunissant plusieurs légendes.

Conséquence : il est désormais peu probable que Bellingham soit aligné d’entrée pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, le mercredi 17 juin.