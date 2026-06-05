Les interrogations sur son attitude n’ont guère amélioré la situation de Bellingham. Le milieu de terrain a toujours évolué avec une fougue qui déborde parfois, comme lors de la défaite 3-1 contre le Sénégal en juin dernier, quand sa réaction furieuse à une décision défavorable du VAR avait attiré l’attention.
Interrogé par TalkSport après cette rencontre amicale disputée au City Ground, Tuchel a défendu l’intensité émotionnelle de son joueur, estimant qu’elle pouvait s’avérer positive.
« Je pense qu’il apporte un petit plus, que nous apprécions et qui est nécessaire si nous voulons réaliser de grandes choses », a-t-il déclaré. « Il faut canaliser cette énergie. Ce petit plus doit être dirigé vers l’adversaire, vers notre objectif, et non pour intimider ses coéquipiers ou se montrer trop agressif envers eux ou les arbitres. »
C’est alors qu’il a tenu, peut-être, le propos le plus controversé de son mandat en évoquant l’avis de sa propre mère sur la star anglaise.
« Je perçois que cela peut susciter des réactions partagées. Je l’observe chez mes parents, en particulier chez ma mère, qui ne voit pas toujours le jeune homme gentil, bien élevé et discipliné que je connais… Quand il sourit, il séduit tout le monde ; mais parfois, on perçoit sa rage, sa soif de victoire et sa fougue, et cela se manifeste d’une manière qui peut rebuter. Quand ma mère est devant la télévision, elle le voit, mais en général, nous sommes très heureux de l’avoir, c’est un garçon spécial. »
Bellingham n’a réintégré le groupe anglais qu’en novembre, après s’être remis de son opération, et sa relation avec Tuchel a immédiatement été scrutée à la loupe.
Il est resté sur le banc lors du premier match contre la Serbie, puis a retrouvé sa place de titulaire face à l’Albanie trois jours plus tard. Il a toutefois adressé un geste d’énervement lorsqu’il a été remplacé à la 84^e minute du dernier match de qualification.
« C’est la décision, et il doit l’accepter », a tranché Tuchel au sujet de cet épisode. « Son coéquipier l’attend sur le banc, il faut donc l’accepter, le respecter et passer à autre chose. »
L’ancien attaquant anglais Ian Wright a pris la défense du milieu de terrain, suggérant que certaines critiques révèlent une source plus sinistre.
« Je ne pense pas qu’ils soient prêts pour une superstar noire capable de se déplacer comme Jude le fait. Ils ne peuvent pas l’atteindre », a déclaré Wright au sujet d’une partie des médias et des supporters anglais. « Il entre sur le terrain, il joue, il fait ce qu’il a à faire. C’est trop prétentieux pour ces gens.
Ils adorent tous N’Golo Kanté, un joueur noir discret et concentré sur son jeu. Mais un profil comme Jude, avec ses capacités et l’inspiration qu’il suscite, peut intimider. Quand on est franc, noir, qu’on joue à ce niveau et qu’on se moque des conventions, ça dérange. C’est un sujet épuisant. »