Jude Bellingham, Declan Rice et cinq autres internationaux anglais sont menacés d’une suspension pour la demi-finale de la Coupe du monde, à la veille du match contre la Norvège

Bellingham et Rice figurent parmi les cadres de l’équipe d’Angleterre, qui devront faire preuve de discipline samedi contre la Norvège. Les « Three Lions » ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire spectaculaire 3-2 face au Mexique au stade Azteca, mais les conséquences de cette rencontre les exposent encore à des suspensions.

En raison de l’élargissement de la Coupe du monde 2026 à 48 équipes, la FIFA a instauré des périodes d’amnistie des cartons jaunes pour éviter qu’un joueur ne manque la finale. Les avertissements ont été effacés après la phase de groupes et le seront à nouveau après les quarts, mais tout joueur sanctionné en seizièmes ou en huitièmes encourt toujours une suspension pour une éventuelle demi-finale.



