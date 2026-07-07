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Jude Bellingham, Declan Rice et cinq autres internationaux anglais sont menacés d’une suspension pour la demi-finale de la Coupe du monde, à la veille du match contre la Norvège
Bellingham et Rice sous pression
Bellingham et Rice figurent parmi les cadres de l’équipe d’Angleterre, qui devront faire preuve de discipline samedi contre la Norvège. Les « Three Lions » ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire spectaculaire 3-2 face au Mexique au stade Azteca, mais les conséquences de cette rencontre les exposent encore à des suspensions.
En raison de l’élargissement de la Coupe du monde 2026 à 48 équipes, la FIFA a instauré des périodes d’amnistie des cartons jaunes pour éviter qu’un joueur ne manque la finale. Les avertissements ont été effacés après la phase de groupes et le seront à nouveau après les quarts, mais tout joueur sanctionné en seizièmes ou en huitièmes encourt toujours une suspension pour une éventuelle demi-finale.
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Trois stars des « Three Lions » marchent sur une corde raide en matière de discipline
Rice sera bien aligné contre la Norvège malgré le deuxième avertissement reçu dès la première minute face au Mexique. Son premier carton, datant du match nul sans but contre le Ghana, a été effacé à l’issue de la phase de groupes. Toutefois, s’il est de nouveau sanctionné samedi, il purgerait automatiquement un match de suspension au tour suivant.
Bellingham se trouve dans la même situation. La star du Real Madrid a été averti lors de la victoire 2-1 contre la RD Congo en seizièmes de finale. S’il écope d’un carton à Miami, il devra regarder le prochain match depuis le banc en cas de qualification de l’Angleterre. Les défenseurs de Manchester City Marc Guehi et Nico O’Reilly sont eux aussi à un carton d’une suspension en demi-finale, un paramètre qui accentue l’inquiétude de Tuchel au moment de composer son équipe.
Henderson et Quansah sont à l’infirmerie
La situation disciplinaire se complique avec l’absence confirmée de Jarell Quansah. Le défenseur, expulsé lors de la victoire spectaculaire contre le Mexique, manquera à coup sûr le match contre la Norvège.
L’Angleterre devra également se passer de l’expérimenté Jordan Henderson, déjà averti depuis la touche lors de la victoire contre le Mexique et donc sous la menace d’une suspension. Le milieu de terrain de Brentford a toutefois très peu de chances de disputer ce quart de finale, après s’être fracturé le poignet lors d’un accident malheureux survenu pendant les célébrations qui ont suivi la victoire contre le Mexique. Henderson ne s’est pas rendu au camp de base de l’équipe à Kansas City ; il est resté à Mexico avec le staff médical pour poursuivre son traitement, ce qui prive l’Angleterre d’un joueur clé au milieu de terrain.
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Tuchel réclame plus de constance de la part des arbitres.
Le sélectionneur anglais a vivement critiqué l’arbitrage du tournoi et le manque de transparence des procédures d’appel, après l’intervention administrative ayant permis à Folarin Balogun, de l’équipe nationale américaine, d’être blanchi. Évoquant le carton jaune reçu par Rice dès la première minute du match contre le Mexique, Tuchel a déclaré : « Nous demandons simplement de la cohérence dans les décisions. Ce carton jaune sur Declan Rice dès l’entame… Je ne pense pas que ce soit un carton jaune. Va-t-on le récupérer ? La France va-t-elle récupérer le carton jaune infligé à [Michael] Olise [contre le Paraguay], qui n’était pas justifié ? »
Ces interrogations, qui traduisent un malaise grandissant au sein du staff, interviennent alors que l’équipe vise une deuxième demi-finale de Coupe du monde en trois éditions. Avec cinq joueurs à une seule avertissement de la suspension, les Three Lions doivent trouver le juste équilibre entre intensité et prudence pour préserver leurs cadres lors de la phase à élimination directe.
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