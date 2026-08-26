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Jude Bellingham brille avec deux passes décisives cruciales tandis que Kylian Mbappe signe un superbe triplé lors de la victoire du Real Madrid
Mbappé signe un triplé pour faire sombrer une Real Sociedad en difficulté
Le Real Madrid a affirmé sa domination précoce en Liga en battant la Real Sociedad 4-1 aujourd’hui. Le grand homme du match au Bernabéu a été Mbappé, auteur d’un sensationnel triplé. Le Français a ouvert le score en fin de première période, avant d’ajouter deux autres réalisations cliniques après la pause. L’attaquant a désormais atteint le total impressionnant de 89 buts et 12 passes décisives, soit 101 contributions directes aux buts pour le club.
Avec cette victoire, le Real Madrid compte six points en tête du classement. À l’inverse, les visiteurs se retrouvent à la dernière place du championnat, après avoir auparavant subi une défaite contre le Real Betis lors de leur match d’ouverture.
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Bellingham tire les ficelles au milieu de terrain
Si Mbappé a monopolisé les gros titres grâce à ses buts, Bellingham a été le moteur créatif qui a fait avancer l’équipe. Le milieu anglais a livré une performance incroyablement influente, avec une précision de passe de 95 %, réussissant 40 passes sur 42. Bellingham a délivré deux passes décisives cruciales sur les deuxième et troisième buts, servant Mbappé puis Vinícius. Il a complètement contrôlé le rythme du milieu de terrain avant d’être remplacé après 77 minutes. Bellingham totalise désormais un impressionnant total de 11 contributions sur but lors de ses 10 derniers matches, prouvant une nouvelle fois pourquoi il est absolument indispensable pour l’entraîneur José Mourinho.
Mourinho soulagé alors que Vinícius célèbre
Le troisième but du soir du Real Madrid est venu de Vinícius, qui a marqué de près pour sceller pratiquement le sort du match. L’ailier brésilien a été une menace constante sur le flanc gauche et a même offert une passe décisive à Mbappé sur le dernier but. Remplacé dans les toutes dernières minutes, Vinícius a partagé une célébration chaleureuse et extrêmement joyeuse avec Mourinho sur le bord du terrain. Cette performance dominante a apporté un immense soulagement à l’entraîneur portugais, qui subissait la pression après la courte et difficile victoire 2-1 arrachée par le Real Madrid lors de son premier match de championnat plus tôt dans la saison.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour le Real Madrid ?
Pour la suite, le Real Madrid cherchera à conserver cet élan exceptionnel alors qu’il se prépare pour son prochain match de Liga. Le club s’est solidement imposé comme l’équipe à battre et recevra Malaga dimanche. Les adversaires redouteront sans aucun doute d’affronter un Mbappé débordant de confiance et un Bellingham très créatif, alors que le leader du championnat cherche à prolonger sa série parfaite de victoires.
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