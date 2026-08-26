Le Real Madrid a affirmé sa domination précoce en Liga en battant la Real Sociedad 4-1 aujourd’hui. Le grand homme du match au Bernabéu a été Mbappé, auteur d’un sensationnel triplé. Le Français a ouvert le score en fin de première période, avant d’ajouter deux autres réalisations cliniques après la pause. L’attaquant a désormais atteint le total impressionnant de 89 buts et 12 passes décisives, soit 101 contributions directes aux buts pour le club.

Avec cette victoire, le Real Madrid compte six points en tête du classement. À l’inverse, les visiteurs se retrouvent à la dernière place du championnat, après avoir auparavant subi une défaite contre le Real Betis lors de leur match d’ouverture.