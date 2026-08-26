Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP
Moataz Elgammal

Traduit par

Jude Bellingham brille avec deux passes décisives cruciales tandis que Kylian Mbappe signe un superbe triplé lors de la victoire du Real Madrid

Kylian Mbappé
J. Bellingham
Real Madrid
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga

Kylian Mbappé a livré une véritable masterclass en inscrivant un superbe triplé pour guider le Real Madrid vers une large victoire 4-1 contre la Real Sociedad. L’attaquant français a été parfaitement épaulé par Jude Bellingham, auteur de deux passes décisives cruciales. Pendant ce temps, Vinícius Júnior a lui aussi marqué avant de partager une célébration chaleureuse avec l’entraîneur José Mourinho au Bernabéu.

  • Mbappé signe un triplé pour faire sombrer une Real Sociedad en difficulté

    Le Real Madrid a affirmé sa domination précoce en Liga en battant la Real Sociedad 4-1 aujourd’hui. Le grand homme du match au Bernabéu a été Mbappé, auteur d’un sensationnel triplé. Le Français a ouvert le score en fin de première période, avant d’ajouter deux autres réalisations cliniques après la pause. L’attaquant a désormais atteint le total impressionnant de 89 buts et 12 passes décisives, soit 101 contributions directes aux buts pour le club.

    Avec cette victoire, le Real Madrid compte six points en tête du classement. À l’inverse, les visiteurs se retrouvent à la dernière place du championnat, après avoir auparavant subi une défaite contre le Real Betis lors de leur match d’ouverture.

    • Publicité
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Bellingham tire les ficelles au milieu de terrain

    Si Mbappé a monopolisé les gros titres grâce à ses buts, Bellingham a été le moteur créatif qui a fait avancer l’équipe. Le milieu anglais a livré une performance incroyablement influente, avec une précision de passe de 95 %, réussissant 40 passes sur 42. Bellingham a délivré deux passes décisives cruciales sur les deuxième et troisième buts, servant Mbappé puis Vinícius. Il a complètement contrôlé le rythme du milieu de terrain avant d’être remplacé après 77 minutes. Bellingham totalise désormais un impressionnant total de 11 contributions sur but lors de ses 10 derniers matches, prouvant une nouvelle fois pourquoi il est absolument indispensable pour l’entraîneur José Mourinho.

  • Mourinho soulagé alors que Vinícius célèbre

    Le troisième but du soir du Real Madrid est venu de Vinícius, qui a marqué de près pour sceller pratiquement le sort du match. L’ailier brésilien a été une menace constante sur le flanc gauche et a même offert une passe décisive à Mbappé sur le dernier but. Remplacé dans les toutes dernières minutes, Vinícius a partagé une célébration chaleureuse et extrêmement joyeuse avec Mourinho sur le bord du terrain. Cette performance dominante a apporté un immense soulagement à l’entraîneur portugais, qui subissait la pression après la courte et difficile victoire 2-1 arrachée par le Real Madrid lors de son premier match de championnat plus tôt dans la saison.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Quelle suite pour le Real Madrid ?

    Pour la suite, le Real Madrid cherchera à conserver cet élan exceptionnel alors qu’il se prépare pour son prochain match de Liga. Le club s’est solidement imposé comme l’équipe à battre et recevra Malaga dimanche. Les adversaires redouteront sans aucun doute d’affronter un Mbappé débordant de confiance et un Bellingham très créatif, alors que le leader du championnat cherche à prolonger sa série parfaite de victoires.

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL