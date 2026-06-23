Jude Bellingham bat le record de Wayne Rooney avec l'Angleterre : la superstar du Real Madrid franchit une étape marquante avec les « Three Lions » lors de la Coupe du monde 2026

Bellingham a largement distancé Rooney pour devenir le plus jeune joueur à atteindre les 50 sélections avec l’Angleterre. La star du Real Madrid a réalisé cet exploit remarquable à 22 ans et 359 jours, devançant l’ancien attaquant de Manchester United, qui avait atteint ce cap à 23 ans et 159 jours.

Il a fêté cet événement lors de la rencontre face au Ghana à Boston. Lors de sa sortie précédente, il avait trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 4-2 contre la Croatie, à la suite d’une percée fulgurante dans la surface. Grâce à ce but, Bellingham a porté son total à sept réalisations en sélection. Ayant fait ses débuts en équipe A en 2020, il est déjà un vétéran de quatre tournois internationaux et fait preuve d’une régularité inégalée.



