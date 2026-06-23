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Jude Bellingham bat le record de Wayne Rooney avec l'Angleterre : la superstar du Real Madrid franchit une étape marquante avec les « Three Lions » lors de la Coupe du monde 2026
Un nouveau standard pour l’Angleterre
Bellingham a largement distancé Rooney pour devenir le plus jeune joueur à atteindre les 50 sélections avec l’Angleterre. La star du Real Madrid a réalisé cet exploit remarquable à 22 ans et 359 jours, devançant l’ancien attaquant de Manchester United, qui avait atteint ce cap à 23 ans et 159 jours.
Il a fêté cet événement lors de la rencontre face au Ghana à Boston. Lors de sa sortie précédente, il avait trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 4-2 contre la Croatie, à la suite d’une percée fulgurante dans la surface. Grâce à ce but, Bellingham a porté son total à sept réalisations en sélection. Ayant fait ses débuts en équipe A en 2020, il est déjà un vétéran de quatre tournois internationaux et fait preuve d’une régularité inégalée.
Se montrer à la hauteur dans les moments décisifs
Battre des records est une chose, mais Bellingham a constamment démontré qu’il apportait une valeur ajoutée à ces exploits historiques, aussi bien en club qu’en sélection. En 140 matchs sous les couleurs du Real Madrid, il a inscrit 46 buts, témoignant d’une efficacité offensive remarquable. Avant le tournoi, Jordan Henderson avait salué son coéquipier, lui attribuant un « facteur X » et le qualifiant de « joueur décisif dans les grands matchs » pour son pays. Cette réputation s’est renforcée grâce à ses actions déterminantes, notamment un superbe but en solo contre la Croatie. Bellingham aime endosser le rôle de leader, comme l’atteste son célèbre cri « Qui d’autre ? » après un retournement de volée cruciale contre la Slovaquie lors de l’Euro 2024. Il continue de s’épanouir sous la pression.
À la poursuite des records historiques du nombre d'apparitions
Alors que Bellingham continue de dominer le milieu de terrain, les observateurs s’interrogent sur la place qu’il pourrait occuper dans les annales du football. Bukayo Saka l’a récemment rejoint parmi les cinq seuls joueurs à avoir atteint 50 sélections avant 25 ans, mais Bellingham suit une trajectoire à nulle autre pareille. Il est actuellement le plus jeune Européen à avoir disputé quatre grands tournois masculins, devançant Jamal Musiala. Si le milieu de terrain maintient une moyenne de neuf sélections par an au cours de la prochaine décennie, il pourrait statistiquement dépasser le record absolu de Peter Shilton, qui compte 125 capes. Ses exploits personnels étant salués, il reste néanmoins focalisé sur la conquête de titres plutôt que sur ses performances statistiques individuelles.
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Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?
L'Angleterre est à deux doigts de se qualifier pour les huitièmes de finale et entend bien prendre la première place de son groupe. Pour mettre fin à soixante ans d'attente, elle devra pouvoir compter sur un joueur phare au sommet de son art.