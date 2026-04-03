S'exprimant dans la salle de presse de Valdebebas avant le match de Liga opposant le Real Madrid à Majorque, Arbeloa a reconnu que, bien que les circonstances fussent inhabituelles, il respectait la décision de protéger le joueur. L'entraîneur a souligné que la priorité restait de ramener Bellingham à son meilleur niveau de forme physique après sa longue absence sur le terrain.

Arbeloa a déclaré : « Le cas de Jude était un peu particulier, car il a joué quelques minutes contre l'Atlético, mais Tuchel a décidé de ne pas le faire jouer cette fois-ci. Ils ne voulaient prendre aucun risque. Jude est assez intelligent pour avoir réalisé de bonnes séances d'entraînement. Et il est prêt à apporter son aide demain. Nous avons besoin qu'il retrouve sa forme de match. Je n'avais pas de plan, c'est l'entraîneur anglais qui avait le plan. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'il ne joue pas. Pour moi, il va être un joueur clé et il doit retrouver sa meilleure forme, et cela se fait en jouant. Il a été absent pendant longtemps et nous allons devoir y aller étape par étape. »