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Jude Bellingham avance « pas à pas » alors que l'entraîneur du Real Madrid évoque la situation « inhabituelle » du milieu de terrain, écarté des matchs amicaux de l'Angleterre
Bellingham forfait pour les matchs amicaux de l'Angleterre
L'absence de Bellingham au sein des Three Lions a été une surprise, compte tenu de sa sélection dans la dernière liste de Tuchel pour la préparation de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain n'a pas été retenu dans le groupe pour le match nul 1-1 contre l'Uruguay et est resté sur le banc lors de la défaite 1-0 contre le Japon à Wembley. Avant la trêve, l'ancienne star de Birmingham City n'avait disputé qu'une brève apparition de 16 minutes contre l'Atlético Madrid, marquant ainsi son retour après 44 jours d'absence.
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Arbeloa explique son approche
S'exprimant dans la salle de presse de Valdebebas avant le match de Liga opposant le Real Madrid à Majorque, Arbeloa a reconnu que, bien que les circonstances fussent inhabituelles, il respectait la décision de protéger le joueur. L'entraîneur a souligné que la priorité restait de ramener Bellingham à son meilleur niveau de forme physique après sa longue absence sur le terrain.
Arbeloa a déclaré : « Le cas de Jude était un peu particulier, car il a joué quelques minutes contre l'Atlético, mais Tuchel a décidé de ne pas le faire jouer cette fois-ci. Ils ne voulaient prendre aucun risque. Jude est assez intelligent pour avoir réalisé de bonnes séances d'entraînement. Et il est prêt à apporter son aide demain. Nous avons besoin qu'il retrouve sa forme de match. Je n'avais pas de plan, c'est l'entraîneur anglais qui avait le plan. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'il ne joue pas. Pour moi, il va être un joueur clé et il doit retrouver sa meilleure forme, et cela se fait en jouant. Il a été absent pendant longtemps et nous allons devoir y aller étape par étape. »
Intégration progressive au sein de l'équipe première
Avec un calendrier chargé qui s'annonce, la direction madrilène hésite à replacer trop vite son milieu de terrain emblématique dans le onze de départ, afin d'éviter tout contretemps potentiel dans la dernière ligne droite de la saison. Arbeloa a ajouté : « Je compte aligner la meilleure équipe possible pour remporter le match. Nous avons trois matchs extrêmement exigeants en six jours ; nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et demain, j'alignerai la meilleure équipe possible. Même si je le répète sans cesse, nous allons avoir besoin de tout le monde, et cela devient de plus en plus évident. »
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Calendrier des matchs des Blancos
Avec seulement neuf journées à disputer, Madrid compte quatre points de retard sur Barcelone, leader de la Liga, ce qui rend le retour de Bellingham indispensable dans la course au titre. Un calendrier d'avril chargé comprend un quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, ainsi que des rencontres nationales contre Gérone, le Deportivo Alavés et le Real Betis. Face à d'autres affrontements décisifs, notamment un déplacement à Séville en mai, Arbeloa doit gérer la fatigue croissante de son équipe pour éviter de perdre du terrain dans la course au titre.