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Jude Bellingham assure que le Real Madrid « ne reculera pas » devant le Bayern Munich et rappelle à ses coéquipiers qu’« il n’y a plus aucune marge d’erreur » pour sauver la saison
Un carrefour européen bien connu
Le Real Madrid se retrouve à un tournant familier en Ligue des champions après une défaite frustrante lors du match aller face au Bayern Munich, géant allemand, au Bernabéu la semaine dernière. Les Bavarois ont dominé le début de rencontre et pris deux longueurs d’avance grâce à Luis Díaz et Harry Kane. Le match a toutefois basculé à la 62^e minute avec l’entrée de Jude Bellingham à la place de Thiago Pitarch. Le milieu anglais a immédiatement réveillé les Merengue, provoquant une fin de match intense qui a permis à Kylian Mbappé de réduire le score. Aujourd’hui, Bellingham réclame un effort collectif et rappelle que son équipe devra assumer la pression lors du voyage en Allemagne.
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Aucune marge d’erreur n’est autorisée
Malgré une compétitivité affichée sur tous les fronts, c’est bien la Ligue des champions qui forge l’identité du club. Au soir du match aller, Bellingham a dressé un constat sans appel : « La marge d’erreur est nulle, nous n’avons plus le droit à l’erreur. »
Vêtu de son maillot floqué « Bellingham », il a réitéré son avertissement lors de la conférence de presse d’avant-match : « C’est notre mentalité, nous n’allons pas nous cacher. Nous devons y croire, car nous n’avons plus le droit à l’erreur. »
Une promesse de courage à Munich
L’ancienne star du Borussia Dortmund connaît parfaitement la menace que représente le Bayern Munich, pour avoir vu de ses propres yeux l’efficacité redoutable de ses finisseurs. Bien qu’il n’ait joué que 28 minutes la semaine dernière, la précision de ses passes a suffi pour prouver que la défense allemande pouvait être déjouée. Il a promis aux supporters madrilènes une équipe prête à prendre le jeu à son compte, malgré l’ambiance hostile. Insistant sur la nécessité d’un courage absolu, il a déclaré : « Le plus important, c’est d’être présent et de bien démarrer. Ce sera un match et une double confrontation très longs. C’est comme une finale. Nous voulons nous battre et remporter la Ligue des champions. Nous allons tout donner. »
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En attendant le match décisif
À l’aube de ce match retour crucial, tous les regards seront tournés vers Bellingham, attendu pour imposer son rythme dès le coup d’envoi et orchestrer une remontée indispensable. Au reste du groupe, désormais, de suivre son exemple audacieux, de combler le retard cumulé et de se rapprocher d’un 15e sacre continental.