Malgré une compétitivité affichée sur tous les fronts, c’est bien la Ligue des champions qui forge l’identité du club. Au soir du match aller, Bellingham a dressé un constat sans appel : « La marge d’erreur est nulle, nous n’avons plus le droit à l’erreur. »

Vêtu de son maillot floqué « Bellingham », il a réitéré son avertissement lors de la conférence de presse d’avant-match : « C’est notre mentalité, nous n’allons pas nous cacher. Nous devons y croire, car nous n’avons plus le droit à l’erreur. »