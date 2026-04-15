Jude Bellingham analyse les chances d’Harry Kane de remporter le Ballon d’Or, à la veille du choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich

S’exprimant devant la presse avant le voyage en Allemagne, où Madrid visera à remonter le score cumulé de 2-1, Bellingham a affiché son admiration pour l’efficacité redoutable de Kane sur la scène internationale. Si le milieu anglais reconnaît un léger conflit d’intérêts lié au succès du Bayern en Bundesliga – son frère Jobe évoluant à Dortmund – il salue néanmoins l’impact de l’attaquant.

Interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or, Bellingham a répondu : « Beaucoup dépendra des performances de son équipe et de ce qu’il fera avec l’Angleterre. C’est un joueur fantastique. Bayern va gagner la Bundesliga, et ça me fait mal car mon frère évolue à Dortmund. C’est une fierté de l’avoir en équipe d’Angleterre, et ces deux ou trois dernières années, il a montré à quel point il était excellent. »