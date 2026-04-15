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Jude Bellingham analyse les chances d’Harry Kane de remporter le Ballon d’Or, à la veille du choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich
Les stars anglaises se préparent pour le choc à Munich
Madrid se rend à l’Allianz Arena pour un match européen décisif face à un Bayern emmené par l’imposant Kane. L’attaquant continue de dominer le football allemand, menant le Bayern vers un deuxième titre consécutif de Bundesliga avec 31 buts à son actif, soit le meilleur total du championnat. Bellingham reconnaît la menace représentée par son capitaine en sélection, auteur de 49 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.
- AFP
Bellingham félicite l'excellent Kane
S’exprimant devant la presse avant le voyage en Allemagne, où Madrid visera à remonter le score cumulé de 2-1, Bellingham a affiché son admiration pour l’efficacité redoutable de Kane sur la scène internationale. Si le milieu anglais reconnaît un léger conflit d’intérêts lié au succès du Bayern en Bundesliga – son frère Jobe évoluant à Dortmund – il salue néanmoins l’impact de l’attaquant.
Interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or, Bellingham a répondu : « Beaucoup dépendra des performances de son équipe et de ce qu’il fera avec l’Angleterre. C’est un joueur fantastique. Bayern va gagner la Bundesliga, et ça me fait mal car mon frère évolue à Dortmund. C’est une fierté de l’avoir en équipe d’Angleterre, et ces deux ou trois dernières années, il a montré à quel point il était excellent. »
Rêves et rivalités de la Coupe du monde
Bellingham estime que le passage de Kane dans le football allemand renforce sa réputation de joueur de classe mondiale, alors que se profile un été chargé en rendez-vous internationaux majeurs. Le milieu de terrain espère que cette expérience de haut niveau profitera aux Three Lions, même si sa priorité immédiate reste de neutraliser le joueur de 32 ans en Bavière.
Interrogé sur l’évolution de Kane et sur le défi que représente le fait de l’affronter lors du match retour, Bellingham a ajouté : « Il s’est amélioré ; c’est un attaquant brillant et c’est un plaisir de le voir jouer. Voyons s’il peut transposer ce style de jeu à la Coupe du monde. Demain, j’espère qu’il ne se montrera pas, ou que nous serons capables de l’arrêter. »
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À la découverte de l'histoire européenne
Kane aborde ce match retour en passe d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football anglais, avec pour objectif d'égaler le record de Steven Gerrard, qui a marqué lors de cinq rencontres consécutives en Ligue des champions. L'attaquant vise également à devenir le premier joueur à avoir contribué à un but lors de cinq matches d'affilée contre Madrid. Alors que les deux clubs accordent la priorité à la gloire européenne parallèlement à leurs ambitions nationales, cette rencontre à enjeux élevés constitue une véritable épreuve de force pour décrocher des distinctions individuelles et une place en demi-finales.