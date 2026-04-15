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Jude Bellingham admet qu’« il peut être difficile » de nouer une complicité sur le terrain avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior au Real Madrid
Problèmes tactiques pour les superstars madrilènes
Les attentes avaient atteint leur paroxysme lorsque Mbappé a rejoint Vinicius Junior et Bellingham au Bernabéu en 2024, mais la complicité sur le terrain reste encore à construire. Avant le déplacement de mercredi à l’Allianz Arena, Bellingham a reconnu avec franchise que la cohabitation de plusieurs attaquants de haut niveau, souvent attirés vers les mêmes zones, générait inévitablement des ajustements.
« C’est complexe, car j’ai tout de même l’impression qu’il y a eu de nombreux matchs où nous nous sommes très bien entendus », a déclaré Bellingham. « Parfois, ce n’est pas simple avec deux joueurs naturellement gauchers [Mbappé et Vini]. Ce n’est pas évident quand nous sommes tous du même côté. [Álvaro] Arbeloa a trouvé un équilibre en me positionnant un peu plus de l’autre côté. Nous jouons de manière fluide, nous avons la liberté de nous déplacer, ce qui peut parfois entraîner une certaine désorganisation, mais avec eux deux, il faut faire confiance à leurs capacités… Quand tout fonctionne bien, j’espère que ce sera le cas demain. J’en ai déjà été témoin par le passé. »
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Une soirée « tout ou rien » à Munich
Battu 2-1 à l’aller sur sa pelouse et distancé de neuf points par le Barça en Liga après un nul frustrant contre Gérone, le Real Madrid mise désormais sur la Ligue des champions pour sauver sa saison. Bellingham, dont l’exercice est perturbé par une opération à l’épaule et des pépins aux ischio-jambiers, assume la pression qui accompagne ce rendez-vous.
« Nous voulons encore avoir un objectif à atteindre à la fin de la saison », a ajouté le milieu de terrain. « C'est extrêmement important pour nous, pour le club... Évidemment, c’est une saison frustrante pour moi, ma première où j’ai manqué tant de matchs à cause de blessures. Toute défaite en Ligue des champions serait vécue comme un désastre. Compte tenu de notre situation, nous savons que demain est une finale. Nous devons aborder ce match comme un rendez-vous à quitte ou double. »
Kompany balaye le mythe madrilène
Alors que les géants espagnols s’appuient sur leur histoire de retournements européens, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, refuse de céder à l’engouement collectif. L’entraîneur belge a remis en question l’aura mystique qui entoure l’histoire des remontées madrilènes en Ligue des champions, rappelant que de tels scénarios ne sont pas l’apanage des 15 fois vainqueurs. « Ils font toujours partie des meilleurs en Europe, [mais] je ne considère pas les « histoires de remontées » comme uniques. Ce sont aussi les histoires d’autres clubs, comme Barcelone, Liverpool et le Bayern Munich », a déclaré Kompany.
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Arbeloa reste imperturbable malgré la pression
Alors que Kompany entend briser le mythe européen du Real Madrid, Álvaro Arbeloa s’en revendique avec assurance. Sous pression après trois matchs sans victoire, le capitaine madrilène reste convaincu que l’ADN du club les tirera d’affaire.
« D’abord, nous sommes le Real Madrid », a-t-il lancé aux journalistes. « S’il y a une équipe capable de renverser la vapeur dans ce stade, c’est bien nous. Si nous avions gagné [le match aller], ce n’aurait rien eu d’extraordinaire. Leur gardien [Manuel Neuer] a été le meilleur joueur. »
À quelques heures du coup d’envoi de cette soirée décisive à l’Allianz Arena, la conclusion d’Arbeloa dissipe tout doute sur la mentalité du groupe : « Nous en sommes capables. L’entraîneur du Real Madrid y croit, les joueurs y croient, le club y croit. Je n’ai croisé aucun supporter ces derniers jours qui ne soit pas convaincu que nous allons gagner. »