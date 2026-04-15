Jude Bellingham admet qu’« il peut être difficile » de nouer une complicité sur le terrain avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior au Real Madrid

Les attentes avaient atteint leur paroxysme lorsque Mbappé a rejoint Vinicius Junior et Bellingham au Bernabéu en 2024, mais la complicité sur le terrain reste encore à construire. Avant le déplacement de mercredi à l’Allianz Arena, Bellingham a reconnu avec franchise que la cohabitation de plusieurs attaquants de haut niveau, souvent attirés vers les mêmes zones, générait inévitablement des ajustements.

« C’est complexe, car j’ai tout de même l’impression qu’il y a eu de nombreux matchs où nous nous sommes très bien entendus », a déclaré Bellingham. « Parfois, ce n’est pas simple avec deux joueurs naturellement gauchers [Mbappé et Vini]. Ce n’est pas évident quand nous sommes tous du même côté. [Álvaro] Arbeloa a trouvé un équilibre en me positionnant un peu plus de l’autre côté. Nous jouons de manière fluide, nous avons la liberté de nous déplacer, ce qui peut parfois entraîner une certaine désorganisation, mais avec eux deux, il faut faire confiance à leurs capacités… Quand tout fonctionne bien, j’espère que ce sera le cas demain. J’en ai déjà été témoin par le passé. »