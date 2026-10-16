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Jude Bellingham accepte un nouveau contrat XXL avec le Real Madrid jusqu’en juin 2031
Un engagement à long terme envers Madrid
Bellingham et le Real Madrid ont conclu un accord pour prolonger son contrat au Santiago Bernabeu jusqu’au 30 juin 2031, selon AS. L’international anglais avait rejoint le club en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2023, avec un contrat courant jusqu’en 2029.
Ce nouvel accord prolonge son séjour à Madrid et prévoit une rémunération revue à la hausse, à la mesure de son impact considérable sur le terrain. Les négociations ont débuté vers la fin de la saison dernière et les deux parties se sont entendues sans difficulté dès le départ. Bellingham se sent de plus en plus à l’aise dans sa vie à Madrid, tandis que les supporters s’identifient pleinement à son investissement et à son leadership.
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Surmonter les pépins physiques
Le milieu de terrain a retrouvé le niveau sensationnel qu’il avait affiché lors de sa première saison en Espagne. Il avait auparavant repoussé une opération pour une blessure persistante à l’épaule afin d’aider le Real Madrid à traverser une période difficile, ce qui avait fini par peser sur ses performances individuelles.
Il a toutefois progressivement retrouvé sa meilleure forme à la fin de la saison dernière, une fois ces problèmes physiques complètement derrière lui. Il a ensuite conservé cet élan lors de la Coupe du monde, où il s’est révélé crucial pour l’Angleterre. Ses performances remarquables en Amérique du Nord ont également complètement changé son statut en sélection. Après des tensions avec Thomas Tuchel, Bellingham est devenu indispensable à son pays, comme en témoigne son impressionnant total de sept buts dans le tournoi.
En plein essor sous une nouvelle direction
L’arrivée de Jose Mourinho au poste d’entraîneur principal a joué un rôle déterminant dans le retour de Bellingham à son meilleur niveau. Mourinho lui a donné une liberté totale pour évoluer juste derrière Kylian Mbappe dans le dispositif offensif.
Ce changement de position a nettement amélioré ses performances et son influence sur les matches. Au-delà de son apport offensif, Bellingham reste le premier à déclencher le pressing haut et ne ménage pas ses efforts en défense.
Ses statistiques témoignent de ce regain d’énergie et de l’aisance qu’il a retrouvée sur le terrain. Le joueur de 23 ans compte déjà trois buts et trois passes décisives en championnat cette saison.
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En route vers l’avenir
Son avenir étant désormais officiellement assuré jusqu’en 2031, Bellingham est appelé à être le pilier du milieu de terrain du club pour les années à venir. Les supporters du Santiago Bernabeu attendront de leur leader emblématique qu’il continue de mener l’équipe vers de nouveaux trophées. Ce n’est plus qu’une question de temps avant que le club ne fasse une annonce officielle au public.
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