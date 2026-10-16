Bellingham et le Real Madrid ont conclu un accord pour prolonger son contrat au Santiago Bernabeu jusqu’au 30 juin 2031, selon AS. L’international anglais avait rejoint le club en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2023, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

Ce nouvel accord prolonge son séjour à Madrid et prévoit une rémunération revue à la hausse, à la mesure de son impact considérable sur le terrain. Les négociations ont débuté vers la fin de la saison dernière et les deux parties se sont entendues sans difficulté dès le départ. Bellingham se sent de plus en plus à l’aise dans sa vie à Madrid, tandis que les supporters s’identifient pleinement à son investissement et à son leadership.