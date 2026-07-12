Les images au ralenti ont clairement montré que le coup d’envoi du gardien norvégien Orjan Nyland avait frôlé le câble de la « spidercam » suspendu au-dessus de la pelouse. Le ballon est ensuite tombé dans les pieds d’Elliot Anderson, qui a servi Anthony Gordon avant que l’ailier anglais ne transmette à Bellingham. Ce dernier s’est alors élancé et a conclu avec sang-froid.

Plusieurs joueurs norvégiens ont immédiatement contesté la décision de l’arbitre Clément Turpin, estimant que le but ne devait pas être validé. À la mi-temps, le sélectionneur Ståle Solbakken a échangé avec l’arbitre avant de commenter : « Il [l’arbitre] dit qu’il ne l’a pas vu lui-même et qu’il n’a reçu aucun signal indiquant que cela s’était réellement produit. C’est une bonne explication et, puisque la FIFA affirme qu’il n’y a pas eu de contact et qu’aucun signal n’a été émis par la puce intégrée au ballon, il ne peut rien y faire. Le ballon est tombé tout droit, juste devant le banc, donc il l’a bien touché. Beaucoup de joueurs sur le banc ont réagi immédiatement. Je n’étais pas parmi eux, mais beaucoup l’ont vu. »

Solbakken a ajouté : « Je ne peux rien dire à ce sujet, car s’il n’y a pas eu de signal provenant de la puce, que puis-je dire ? Tout le monde dit que le ballon est tombé tout droit du ciel – y compris le gardien, y compris le joueur qui allait le recevoir. Je pense qu’il était assez clair que c’était le cas. C’était étrange. »