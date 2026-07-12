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Jude Bellingham a-t-il bénéficié de l’assistance de la « spidercam » ? La FIFA clarifie cet incident controversé survenu lors du match de Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège, laquelle conteste vivement cette décision « ridicule »
La Norvège fustige la polémique « ridicule » autour de la « spidercam »
L’élimination de la Norvège a laissé place à la frustration, les joueurs estimant que le but égalisateur de Bellingham aurait dû être refusé pour une raison peu commune. Ils ont affirmé que le ballon avait heurté l’un des câbles de la « spidercam » lors de l’action ayant mené à cette réalisation décisive à Miami. Si l’arbitre avait confirmé ce contact, le but aurait été invalidé et le jeu aurait repris par une remise en jeu.
« C'est ridicule, cette histoire de câble », a réagi Sander Berge, milieu de terrain norvégien et joueur de Fulham, après la rencontre. « Le score de 2-1 en dit long : les écarts sont minimes et nous savons de quel côté la balance a penché. » Le capitaine Martin Ødegaard a également contesté les décisions arbitrales de ce quart de finale : « Je n’ai pas vu l’incident, mais la chance n’était pas de notre côté aujourd’hui sur certaines décisions. Il faut parfois composer avec cela dans des matchs de ce niveau. »
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« La balle est tombée tout droit du ciel »
Les images au ralenti ont clairement montré que le coup d’envoi du gardien norvégien Orjan Nyland avait frôlé le câble de la « spidercam » suspendu au-dessus de la pelouse. Le ballon est ensuite tombé dans les pieds d’Elliot Anderson, qui a servi Anthony Gordon avant que l’ailier anglais ne transmette à Bellingham. Ce dernier s’est alors élancé et a conclu avec sang-froid.
Plusieurs joueurs norvégiens ont immédiatement contesté la décision de l’arbitre Clément Turpin, estimant que le but ne devait pas être validé. À la mi-temps, le sélectionneur Ståle Solbakken a échangé avec l’arbitre avant de commenter : « Il [l’arbitre] dit qu’il ne l’a pas vu lui-même et qu’il n’a reçu aucun signal indiquant que cela s’était réellement produit. C’est une bonne explication et, puisque la FIFA affirme qu’il n’y a pas eu de contact et qu’aucun signal n’a été émis par la puce intégrée au ballon, il ne peut rien y faire. Le ballon est tombé tout droit, juste devant le banc, donc il l’a bien touché. Beaucoup de joueurs sur le banc ont réagi immédiatement. Je n’étais pas parmi eux, mais beaucoup l’ont vu. »
Solbakken a ajouté : « Je ne peux rien dire à ce sujet, car s’il n’y a pas eu de signal provenant de la puce, que puis-je dire ? Tout le monde dit que le ballon est tombé tout droit du ciel – y compris le gardien, y compris le joueur qui allait le recevoir. Je pense qu’il était assez clair que c’était le cas. C’était étrange. »
La FIFA dément toute communication par télégramme
La FIFA a conclu qu’il n’existait « aucune preuve » d’un contact entre le ballon et un câble. Sur X, FIFA Media a publié : « Avant le but anglais à la 45^e+2 face à la Norvège, le capteur du ballon connecté n’a enregistré aucun pic du "rythme cardiaque du ballon" en vol, donc rien ne prouve qu’il ait heurté le câble aérien et que sa trajectoire en ait été modifiée. »
Interrogé par BBC Sport, l’ancien attaquant anglais Wayne Rooney a commenté : « Le ballon semble dévier et redescendre rapidement. On dirait que ça fait dévier le ballon. »
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Tuchel admet que l’Angleterre a eu de la « chance » à Miami.
La technologie « Snickometer », habituellement utilisée en cricket, a déjà suscité la polémique dans ce tournoi, notamment lors de la victoire spectaculaire du Portugal 2-1 contre la Croatie en seizièmes de finale. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a déclaré : « Il y a une puce dans le ballon capable de détecter le moindre contact, même l’effleurement d’un cheveu, comme on l’a vu lors du match Croatie-Portugal ; ils devraient donc pouvoir confirmer s’il y a eu [contact] ici. Je n’ai pas vu l’incident. » Tuchel a toutefois admis que son équipe avait globalement bénéficié d’un coup de chance à des moments clés, déclarant : « Je ne dis pas que nous avons de la chance de gagner, mais nous avons de la chance dans les moments décisifs. »
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