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Jude Bellingham a révélé à quel âge un retour à Birmingham « pourrait se produire » – alors qu’une « bombe » concernant le Real Madrid laisse présager un transfert émouvant pour un retour au bercail
Quand le contrat de Bellingham au Real Madrid arrive-t-il à échéance ?
Après avoir fait ses débuts chez les seniors à l’âge de 16 ans, il est rapidement apparu que le club de sa ville natale ne pourrait pas retenir Bellingham. Devenu trop fort pour le niveau de l’EFL, il a fait ses valises pour rejoindre le Borussia Dortmund en 2020, son maillot n° 22 ayant été retiré à St Andrew’s.
Ses trois années passées en Allemagne lui ont permis de décrocher un transfert de 103 millions d'euros (89 millions de livres sterling / 118 millions de dollars) vers l'Espagne. Bellingham a remporté la Liga et la Ligue des champions à Madrid, tout en devenant un candidat au Ballon d'Or.
Il n'a encore que 22 ans et devrait jouer un rôle de premier plan pour l'Angleterre dans sa quête de la Coupe du monde 2026. Son contrat à long terme au Santiago Bernabéu court jusqu'en 2029, mais il y a de fortes chances qu'une prolongation soit négociée bien avant l'expiration de ce contrat.
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Bellingham pourrait-il rejoindre Birmingham à un moment donné ?
À un moment donné, cependant, l'occasion de rentrer chez lui pourrait se présenter. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait imaginer un scénario dans lequel Bellingham reviendrait à Birmingham, l'ancienne star des Blues, Morrison – s'exprimant en exclusivité sur Freebets.com, le site des offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Eh bien, peut-être. On ne sait jamais. Mais pour l’instant, il joue pour l’un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Je pense que Jude Bellingham reviendra un jour à Birmingham – on ne sait jamais, car Birmingham a l’ambition financière de passer à un autre niveau. C’est ce que les supporters de Birmingham City adoreraient.
« Mais pas pour l’instant. Il joue au Real Madrid, un club de football gigantesque. Et plus tard dans sa carrière, si Jude Bellingham décide qu’il veut revenir dans son ancien club, il sera toujours le bienvenu à Birmingham City. Ce gamin faisait déjà sensation au sein du club dès son plus jeune âge. Mais oui, je pense que cela pourrait arriver un jour, mais pas maintenant. »
Est-ce que ce transfert n'aura lieu qu'une fois que Bellingham aura atteint la trentaine ?
Interrogé plus en détail sur la question de savoir si un transfert ne pourrait se faire qu’une fois que Bellingham aurait atteint la trentaine – l’un des meilleurs joueurs de la planète exigeant bien plus qu’une simple compétition en Premier League –, Morrison a ajouté : « Oui. Ça dépend, n’est-ce pas ? On ne sait jamais. Il est encore à un âge raisonnable. Birmingham doit d’abord monter en Premier League. Il faut qu’ils y parviennent, puis qu’ils s’imposent en Premier League. Et même là, il faut encore consolider la situation. C’est tellement différent du Championship. On peut avoir tout l’argent du monde, mais si les joueurs ne s’entendent pas ou si l’on n’a pas le bon entraîneur, on va avoir du mal.
« Je pense donc que Jude va se concentrer sur le fait de rester au Real Madrid aussi longtemps que possible. Et si, quand il aura 30, 31 ou 32 ans, il veut rentrer chez lui, je suis sûr que Birmingham City accueillera à nouveau Jude Bellingham. »
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Campagne de promotion : Brady & Birmingham devraient à nouveau investir
Après avoir brièvement chuté en League One à la suite d'une expérience manquée avec Wayne Rooney à la tête de l'équipe, Birmingham cherche à remonter en Premier League dès que possible.
La promotion leur a peut-être échappé cette saison, ce qui a remis en question l'avenir de Chris Davies à la tête de l'équipe, mais les propriétaires ambitieux – un groupe dont fait partie la légende de la NFL Tom Brady – devraient investir davantage lors du mercato estival de 2026.
Morrison a déclaré à propos d’une nouvelle vague de dépenses : « Écoutez, je pense que les propriétaires américains sont là, ils ont dépensé beaucoup d’argent et cela n’a pas porté ses fruits. L’entraîneur sera sous le feu des projecteurs parce qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent. Ils ont des joueurs qui touchent des salaires élevés. Donc, en fin de compte, les dirigeants doivent réfléchir à la direction à prendre pour la saison prochaine.
« Mais la saison prochaine sera cruciale pour eux : je pense qu’ils dépenseront encore beaucoup cet été et qu’ils feront partie des favoris pour la montée. Ils devront bien démarrer la saison, car le Championship est un championnat impitoyable.
« Je pense que Birmingham City est un club qui a de grands projets. Le nouveau stade – d’une capacité de 60 000 places en ville – va, selon moi, être fantastique. C’est un club qui, la saison prochaine, sera selon moi en mesure de se battre pour la montée en Premier League. »
À quand remonte la dernière participation de Birmingham City à la Premier League ?
Birmingham occupe actuellement la 11e place du classement du Championship, à 10 points des places de barrages, alors qu'il reste sept journées à disputer. Le club a quitté l'élite depuis 2011 – année où il avait remporté la Coupe de la Ligue – et devra se battre pour décrocher une place en Ligue des champions si Bellingham veut envisager de rejoindre les Blues.