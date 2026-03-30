Jude Bellingham a révélé à quel âge un retour à Birmingham « pourrait se produire » – alors qu’une « bombe » concernant le Real Madrid laisse présager un transfert émouvant pour un retour au bercail

Après avoir fait ses débuts chez les seniors à l’âge de 16 ans, il est rapidement apparu que le club de sa ville natale ne pourrait pas retenir Bellingham. Devenu trop fort pour le niveau de l’EFL, il a fait ses valises pour rejoindre le Borussia Dortmund en 2020, son maillot n° 22 ayant été retiré à St Andrew’s.

Ses trois années passées en Allemagne lui ont permis de décrocher un transfert de 103 millions d'euros (89 millions de livres sterling / 118 millions de dollars) vers l'Espagne. Bellingham a remporté la Liga et la Ligue des champions à Madrid, tout en devenant un candidat au Ballon d'Or.

Il n'a encore que 22 ans et devrait jouer un rôle de premier plan pour l'Angleterre dans sa quête de la Coupe du monde 2026. Son contrat à long terme au Santiago Bernabéu court jusqu'en 2029, mais il y a de fortes chances qu'une prolongation soit négociée bien avant l'expiration de ce contrat.