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Jude Bellingham à Liverpool ? La légende des Reds Robbie Fowler indique quand ce transfert en Premier League pourrait se réaliser et sur quels points la star anglaise doit encore progresser
De Birmingham à Madrid : la trajectoire fulgurante de Bellingham
Formé à Birmingham, Bellingham a rapidement quitté sa zone de confort après avoir fait ses débuts chez les seniors dans les West Midlands à seulement 16 ans. À l’été 2020, il a rejoint le Borussia Dortmund, géant du football allemand, lors d’un transfert très lucratif.
C’est là-bas qu’il a pleinement exprimé son potentiel, avant de rejoindre le Santiago Bernabéu en 2023 pour 103 millions d’euros (89 millions de livres / 120 millions de dollars). Ce meneur de jeu élégant n’a pas dépareillé parmi les « Galacticos » madrilènes et s’est rapidement invité dans la course au Ballon d’Or.
Des blessures ont toutefois freiné sa progression lors des deux dernières saisons, l’éloignant des grands titres et amenant certains observateurs à s’interroger sur sa place de titulaire en équipe d’Angleterre, où des joueurs comme Morgan Rogers lui disputent désormais le poste de numéro 10.
Son objectif est de faire taire les sceptiques, comme il en a pris l’habitude au fil des ans, et un retour dans son pays natal lors des prochains mercatos pourrait l’y aider. Les clubs ambitieux de la Premier League seraient ravis d’accueillir dans leurs rangs un vainqueur confirmé de la Ligue des champions.
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Transfert en Premier League : Bellingham pourrait-il rejoindre Liverpool ?
Interrogé sur la possibilité que Bellingham rejoigne l’élite du football anglais, et notamment Liverpool, la légende des Reds Robbie Fowler – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a déclaré : « Je veux voir de grands joueurs à Anfield, donc j’adorerais le voir là-bas.
La Premier League est souvent présentée comme le meilleur championnat du monde, mais pour l’instant il évolue déjà au Real Madrid, l’un des plus grands clubs de la planète. Je ne pense donc pas qu’il souhaite revenir en Angleterre.
Cela dit, le foot étant ce qu’il est, avec les contrats qui vont avec, il n’y aurait rien d’étonnant à le voir débarquer dans trois, quatre ou cinq ans. Si jamais il quitte le Real Madrid ou un autre grand club européen, la Premier League est la destination logique. Et, en tant que supporter de Liverpool, je peux vous assurer qu’on veut voir des joueurs de ce calibre à Anfield. »
Bellingham a pointé du doigt un aspect de son jeu qu’il peut encore améliorer.
Pour l’instant, les transferts sur le marché national ne constituent pas une priorité pour Bellingham, qui se concentre exclusivement sur la Coupe du monde. Les Three Lions espèrent rugir sur le sol nord-américain cet été et mettre ainsi fin à soixante ans de déception.
Reste à déterminer quel sera son rôle dans cette quête, Thomas Tuchel devant encore trancher des choix cruciaux dans son effectif. Interrogé sur ce qu’il aimerait voir davantage chez un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, l’ancien international anglais Robbie Fowler (26 sélections) a ajouté : « Quand je le regarde, je vois un joueur au talent incroyable. Évidemment, il a du talent, compte tenu de son niveau et du type de joueur qu’il est.
C’est un joueur exceptionnel depuis son passage à Birmingham. Il a brillé à Dortmund et vient de rejoindre le Real Madrid. On salue tous son dynamisme offensif.
« De mon point de vue extérieur, il lui manque encore un peu de constance. Il s’agit peut-être de la discipline que réclame un sélectionneur anglais : monter vite, mais aussi revenir plus rapidement.
« Jude a parfois tendance à se projeter plus vite vers l’avant qu’il ne revient défendre, et cela compte. Quand il attaque, c’est un joueur de qualité, on le sait. Mais la constance et la discipline nécessaire pour revenir défensivement atténuent un peu cet éclat. »
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Bellingham brûle d’envie de propulser l’Angleterre vers le sacre mondial.
À quatre capes de la barre des 50 sélections avec l’Angleterre, Bellingham peut se consacrer pleinement à la sélection, son contrat madrilène ne prenant fin qu’en 2029.
Ayant déjà marqué les esprits sous le maillot des Three Lions, il pourrait être tenté par un retour en Premier League si une proposition sportive et financière d’envergure se matérialisait. Un éventuel départ s’effectuerait alors sous le sceau d’un titre mondial historique.