Jude Bellingham à Liverpool ? La légende des Reds Robbie Fowler indique quand ce transfert en Premier League pourrait se réaliser et sur quels points la star anglaise doit encore progresser

Formé à Birmingham, Bellingham a rapidement quitté sa zone de confort après avoir fait ses débuts chez les seniors dans les West Midlands à seulement 16 ans. À l’été 2020, il a rejoint le Borussia Dortmund, géant du football allemand, lors d’un transfert très lucratif.

C’est là-bas qu’il a pleinement exprimé son potentiel, avant de rejoindre le Santiago Bernabéu en 2023 pour 103 millions d’euros (89 millions de livres / 120 millions de dollars). Ce meneur de jeu élégant n’a pas dépareillé parmi les « Galacticos » madrilènes et s’est rapidement invité dans la course au Ballon d’Or.

Des blessures ont toutefois freiné sa progression lors des deux dernières saisons, l’éloignant des grands titres et amenant certains observateurs à s’interroger sur sa place de titulaire en équipe d’Angleterre, où des joueurs comme Morgan Rogers lui disputent désormais le poste de numéro 10.

Son objectif est de faire taire les sceptiques, comme il en a pris l’habitude au fil des ans, et un retour dans son pays natal lors des prochains mercatos pourrait l’y aider. Les clubs ambitieux de la Premier League seraient ravis d’accueillir dans leurs rangs un vainqueur confirmé de la Ligue des champions.